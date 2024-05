Trump skazany. Reakcja Stormy Daniels

Stephanie Clifford, bo tak brzmi prawdziwe nazwisko Stormy Daniels, stanęła w obliczu "uświadomienia sobie ostateczności" i "przepłynęło przez nią wiele emocji" - powiedział CNN prawnik aktorki, Clark Brewster, tuż po ogłoszeniu decyzji ławy przysięgłych. "To doniosłe dla kraju, więc naprawdę mocno ją to poruszyło" - dodał.

Alana Evans, przyjaciółka Stormy Daniels, również gwiazda filmów dla dorosłych, powiedziała z kolei w rozmowie z CNN, że ona - i Daniels - nazywają dzień wydania orzeczenia przez ławę przysięgłych "radosnym". - Uznano nas za wiarygodne i to podnosi na duchu, ponieważ tak wiele osób ocenia nas na podstawie tego, kim jesteśmy, naszego pochodzenia, ciągle nam się to wyrzuca… To nie jest odzwierciedleniem tego, kim jesteśmy jako ludzie - powiedziała Evans. Dodała, że ​​jest "naprawdę szczęśliwa po prostu dlatego, że oznaczało to, że ostatecznie to gwiazda filmów dla dorosłych występuje naprzód i jest osobą, która może postawić tego mężczyznę w obliczu prawdy".