Świat Donald Trump: rozmowa z Władimirem Putinem świetna, chce zawrzeć układ Adam Styczek |

Trump o wojnie w Ukrainie: Putin i Zełenski chcą zawrzeć układ Źródło wideo: Reuters/TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL

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Donald Trump zrelacjonował w rozmowie z dziennikarzami wtorkową rozmowę telefoniczną z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. - Odbyliśmy świetną rozmowę - powiedział.

- On chce zawrzeć umowę, a jeśli Zełenski chciałby zawrzeć umowę, to byłoby bardzo miło - wskazał przed wylotem do Dallas na konwencję wyborczą republikanów.

Prezydent USA Donald Trump Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL

Pytany o to, co stoi na przeszkodzie zawarcia pokoju, odparł, że "przeszkodą są dwie osoby, które się nienawidzą". Dodał jednak, że zna się na zawieraniu układów i wie, że i Putin, i Zełenski mają dość wojny.

Zapytany o perspektywy zorganizowania trójstronnego szczytu przywódców, ocenił, że jest to możliwe.

Relacja Kremla na temat rozmowy Putina z Trumpem

Była to pierwsza wypowiedź Trumpa na temat wtorkowej rozmowy z Putinem. Jeszcze we wtorek Kreml zdał swoją relację z rozmowy. Doradca Putina Jurij Uszakow powiedział dziennikarzom, że Putin podkreślił, iż "nie ma zamiaru podejmować żadnych agresywnych działań wobec Europy".

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Według Uszakowa Trump podczas rozmowy zaproponował przywrócenie za jego kadencji normalnych relacji między Rosją a USA, a Putin poparł ten pomysł. Przywódcy omawiali też możliwości wymiany więźniów.

Putin i Trump rozmawiali także o wojnie w Ukrainie i omówili wyniki wizyt amerykańskich wysłanników Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie i Kijowie, które odbyły się w miniony weekend. - Prace tą drogą będą kontynuowane - zapowiedział Uszakow.

W środę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zaznaczył z kolei, że Rosja ma nadzieję na wznowienie w najbliższej przyszłości rozmów pokojowych z Ukrainą, w których USA pośredniczyłyby.

Pieskow dodał, że Kreml nie będzie publicznie rozmawiał o ewentualnych zapisach możliwego porozumienia pokojowego. Jeszcze w poniedziałek rzecznik Kremla twierdził, że jest zbyt wcześnie, aby mówić o terminie trójstronnego spotkania Rosja-USA-Ukraina.

Jak przekazał z kolei doradca Uszakow preferowanym przez Moskwę miejscem do rozmów pokojowych jest Abu Zabi, stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dodał, że Stany Zjednoczone powinny wstrzymać pomoc dla Kijowa, jeśli ma dojść do zaprzestania walk.