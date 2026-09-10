Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Donald Trump: rozmowa z Władimirem Putinem świetna, chce zawrzeć układ

|
Donald Trump
Trump o wojnie w Ukrainie: Putin i Zełenski chcą zawrzeć układ
Źródło wideo: Reuters/TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę, że odbył z Władimirem Putinem "świetną rozmowę". Wskazał, że rosyjski przywódca chce zawrzeć układ. Sugerował jednak, że na przeszkodzie stoi wzajemna nienawiść przywódców Ukrainy i Rosji.

Donald Trump zrelacjonował w rozmowie z dziennikarzami wtorkową rozmowę telefoniczną z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. - Odbyliśmy świetną rozmowę - powiedział.

- On chce zawrzeć umowę, a jeśli Zełenski chciałby zawrzeć umowę, to byłoby bardzo miło - wskazał przed wylotem do Dallas na konwencję wyborczą republikanów.

Prezydent USA Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL

Pytany o to, co stoi na przeszkodzie zawarcia pokoju, odparł, że "przeszkodą są dwie osoby, które się nienawidzą". Dodał jednak, że zna się na zawieraniu układów i wie, że i Putin, i Zełenski mają dość wojny.

Zapytany o perspektywy zorganizowania trójstronnego szczytu przywódców, ocenił, że jest to możliwe.

Relacja Kremla na temat rozmowy Putina z Trumpem

Była to pierwsza wypowiedź Trumpa na temat wtorkowej rozmowy z Putinem. Jeszcze we wtorek Kreml zdał swoją relację z rozmowy. Doradca Putina Jurij Uszakow powiedział dziennikarzom, że Putin podkreślił, iż "nie ma zamiaru podejmować żadnych agresywnych działań wobec Europy".

Według Uszakowa Trump podczas rozmowy zaproponował przywrócenie za jego kadencji normalnych relacji między Rosją a USA, a Putin poparł ten pomysł. Przywódcy omawiali też możliwości wymiany więźniów.

Putin i Trump rozmawiali także o wojnie w Ukrainie i omówili wyniki wizyt amerykańskich wysłanników Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie i Kijowie, które odbyły się w miniony weekend. - Prace tą drogą będą kontynuowane - zapowiedział Uszakow.

W środę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zaznaczył z kolei, że Rosja ma nadzieję na wznowienie w najbliższej przyszłości rozmów pokojowych z Ukrainą, w których USA pośredniczyłyby.

Pieskow dodał, że Kreml nie będzie publicznie rozmawiał o ewentualnych zapisach możliwego porozumienia pokojowego. Jeszcze w poniedziałek rzecznik Kremla twierdził, że jest zbyt wcześnie, aby mówić o terminie trójstronnego spotkania Rosja-USA-Ukraina.

Jak przekazał z kolei doradca Uszakow preferowanym przez Moskwę miejscem do rozmów pokojowych jest Abu Zabi, stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dodał, że Stany Zjednoczone powinny wstrzymać pomoc dla Kijowa, jeśli ma dojść do zaprzestania walk.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna w Ukrainie
Czytaj także:
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć
Polska
Liverpool - Atletico
Podnieśli się w brawurowym stylu. Liverpool ograł Atletico
Najnowsze
imageTitle
Gauff obroniła dwa meczbole. Uzupełniła grono półfinalistek US Open
EUROSPORT
imageTitle
Niesamowity wyczyn Bośniaka. Niedługo postraszy Polaków
EUROSPORT
Opady deszczu nocą
Ostrzeżenia IMGW. Intensywne opady i silny wiatr
METEO
Prezydent USA Donald Trump
Trump o zakończeniu wojny z Iranem. Padła konkretna data
BIZNES
Zbierają podpisy pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy (zdj. ilustracyjne)
Jak utrzymać wzrost gospodarczy Polski? "Trochę jeszcze przed wami"
BIZNES
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Premier Norwegii o incydencie z samolotem Zełenskiego
Świat
Upał, słońce
Za nami podmuch upału we wrześniu. Tu było najgoręcej
METEO
Dariusz Klimczak
Minister zapowiada zaostrzenie przepisów. "Musimy przemówić do wyobraźni kierowców"
BIZNES
Cezary Tomczyk
"PiS powinien się samorozwiązać, jak kiedyś PZPR"
KROPKA NAD I
imageTitle
Pokaz mocy Barcelony. Tym razem w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Ewa Wrzosek
Kral świadkiem koronnym? Wrzosek: mogę tylko domniemywać
Polska
kaucja automat system kaucyjny shutterstock_2740560899
"Z żółtego worka zabrano złoto". Debata wokół systemu kaucyjnego
BIZNES
imageTitle
Podwójne święto Rybakiny. Ma półfinał, zdetronizowała Sabalenkę
EUROSPORT
Radosław Sikorski i Baiba Braże
"Mówią to otwarcie". Sikorski o celach wojennych Rosji
Polska
Wysokie fale w Palmie na Majorce
Alarmy od Majorki po Andaluzję. Śmiertelnie niebezpieczna burza
METEO
Premier Donald Tusk i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa
"Europa jest w momencie krytycznym". Tusk po spotkaniu z Costą
BIZNES
imageTitle
Ruszyły mistrzostwa Europy siatkarzy. Popis współgospodarzy
EUROSPORT
8 obywateli Uzbekistanu opuściło Polskę
Przymusowo opuścili Polskę. Za pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy
Polska
Wielkie święto ampfutbolu kobiet w Polsce
Wielkie święto ampfutbolu kobiet w Polsce
EUROSPORT
Szanghaj, Chiny
Służby USA ostrzegają. "Agresywne działania" chińskich firm
BIZNES
Uderzył w ławkę, porzucił auto. Był pijany
Uderzył w ławkę, porzucił auto. Miał blisko 2,5 promila
WARSZAWA
Thomas DiNanno
"Stany Zjednoczone nigdzie nie odejdą"
Polska
47-latek został brutalnie zamordowany przez 18-latka
Szedł na pasterkę, został zamordowany. Wyrok
Olsztyn
Wizualizacja pergoli na Placu Narutowicza
Pergole niczym "papierowe samoloty". Tak zmieni się Plac Narutowicza
Dariusz Gałązka
Andrzej Poczobut
Poczobut: obraz Matki Boskiej Kongregackiej wrócił do Grodna
Świat
Trwa rozbiórka Intraco
Rozbierają PRL-owski drapacz chmur. Ostateczna decyzja konserwatora
WARSZAWA
Kryptowaluty bitcoin
Prezydent kontra rząd. "Projekty wychodzą z tego samego założenia"
BIZNES
Nocne opady deszczu
Radar opadów. Tutaj w nocy ma najsilniej padać
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica