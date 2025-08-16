Trump rozmawiał z Putinem. Rosja atakowała Ukrainę

Putin: przeprowadziliśmy konstruktywne rozmowy Źródło: Reuters

Celem nocnych nalotów były tereny frontowe w obwodach: sumskim, donieckim, czernihowskim i dniepropietrowskim. Jednostki obrony przeciwlotniczej zniszczyły 61 dronów. Natomiast Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w swoim porannym raporcie, że w ciągu ostatniej doby na linii frontu doszło do 139 starć.

Do nalotów na Ukrainę doszło w czasie szczytu przywódców Rosji i Stanów Zjednoczonych w bazie wojskowej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce.

Ukraina 16 sierpnia. Akcja ratunkowa po rosyjskim ataku Źródło: Alexander Ermochenko/Reuters/Forum

Szczyt na Alasce

Była to pierwsza wizyta Putina w USA od 10 lat i pierwsze spotkanie z przywódcą tego kraju, odkąd w 2022 roku Rosja rozpoczęła wojnę na pełną skalę przeciwko Ukrainie. Przed szczytem Trump zapowiadał, że jego celem jest osiągnięcie zawieszenia broni i groził Rosji srogimi konsekwencjami, jeśli do niego nie dojdzie.

Po trwającym niecałe trzy godziny spotkaniu w bazie lotniczej w Anchorage na Alasce obaj przywódcy wygłosili krótkie oświadczenia, ale nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Nie padła zapowiedź zawieszenia broni, a Trump przyznał, że nie zawarto porozumienia. Ocenił jednak, że osiągnięto wielkie postępy i dodał, że prawdopodobnie wkrótce znów spotka się z Putinem.

Gdzie jest linia frontu w Ukrainie

Pełnowymiarowa rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęła się ponad trzy lata temu, a obecna linia frontu rozciąga się na długość około 1100 kilometrów.

Tereny zajęte przez Rosjan na południu Ukrainy to okupowany jeszcze od 2014 roku Krym i wschodnia - położona na lewym brzegu Dniepru - część obwodu chersońskiego wraz z fragmentem obwodu mikołajowskiego na Mierzei Kinburnskiej.

Kijów, 31 lipca 2025 roku. W rosyjskim ataku zginęło 11 osób, 93 zostały ranne Źródło: Maxym Marusenko/NurPhoto/Getty Images

Dalej linia frontu kieruje się na północny wschód, nadal wzdłuż Dniepru, dochodząc do obwodu zaporoskiego i Enerhodaru z Zaporoską Elektrownią Jądrową, którą Rosja kontroluje od marca 2022 roku.

Od Enerhodaru działania wojenne toczą się na linii na południe wzdłuż rzeki Konka, prowadząc na wschód. Centralnym punktem tej linii jest Orichiw. Orientacyjnie, poniżej punktu, który znajduje się na południe od Hulajpola w obwodzie zaporoskim, front znów zaczyna wysuwać się w kierunku północno-wschodnim, dochodząc do środkowo-zachodniej części obwodu donieckiego. Jednym z głównym miejsc walk w tym rejonie jest Pokrowsk, wciąż kontrolowany przez wojska Ukrainy.

