Trump rozmawiał z Putinem i Zełenskim. Pisze o "natychmiastowych negocjacjach"

Trump przekazał, że odbył "długą i bardzo produktywną rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem". Rozmowa dotyczyła między innymi Ukrainy, Bliskiego Wschodu, energii, sztucznej inteligencji i, jak to ujął prezydent USA, "potęgi dolara".

"Obaj rozmawialiśmy o wielkiej historii naszych narodów i o tym, że tak skutecznie walczyliśmy razem w II wojnie światowej, pamiętając, że Rosja straciła dziesiątki milionów ludzi, a my także straciliśmy tak wielu naszych obywateli. Każdy z nas mówił o mocnych stronach naszych narodów i o wielkich korzyściach, jakie pewnego dnia odniesiemy ze współpracy. Ale najpierw, jak obaj się zgodziliśmy, chcemy powstrzymać miliony zgonów w wojnie Rosji z Ukrainą. Prezydent Putin nawet użył mojego bardzo mocnego motta kampanii: zdrowy rozsądek. Obaj bardzo mocno w to wierzymy. Zgodziliśmy się na bardzo bliską współpracę, w tym na odwiedzenie swoich krajów" - napisał Trump.

Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem o Ukrainie

Według relacji Trumpa, obaj przywódcy zgodzili się, że chcą powstrzymać śmierć żołnierzy rosyjskich i ukraińskich w wojnie na Ukrainie. Uzgodnili też natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji pokojowych, które będą prowadzone przez odpowiednie zespoły. "A zaczniemy od zadzwonienia do prezydenta Ukrainy Zełenskiego, aby poinformować go o rozmowie, co właśnie zrobię" - przekazał Trump w mediach społecznościowych.