Tagesschau: niespodziewana rozmowa Trumpa z Putinem

BBC: wypowiedzi szefa Pentagonu zadowolą jedynie Moskwę

BBC zwraca uwagę, że Trump zgodził się z szefem Pentagonu Petem Hegsethem, że nie ma szans na przyłączenie Ukrainy do NATO.

James Waterhouse z BBC, oceniając nastroje panujące w stolicy Ukrainy, stwierdził, że przemówienie Hegsetha to cios dla Kijowa.

Le Devoir: zerwanie z polityką wsparcia Ukrainy

Francuskojęzyczna gazeta wydawana w Montrealu zauważa, że Biden nieustannie potępiał agresję Rosji, "a jest to terminologia zupełnie nieobecna w deklaracjach jego następcy".

La Repubblica: punkt zwrotny dla Trumpa

Z kolei "La Repubblica" ocenia, że "rozmowa z Putinem i rehabilitowanie go" to "punkt zwrotny dla Trumpa". Podkreśla, że Trump zapowiedział spotkanie z Putinem w Arabii Saudyjskiej i ostrzegł, że "nie da się wrócić do przedwojennych granic Ukrainy".