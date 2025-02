Były szef ukraińskiej dyplomacji: jestem trochę rozgoryczony, ale wciąż jestem optymistą

Administracja Trumpa po raz pierwszy otwarcie przyznała, że ​​nierealne jest, aby Kijów oczekiwał powrotu do granic sprzed 2014 roku. To wtedy Rosja zajęła Półwysep Krymski. Trump miał też dać do zrozumienia, że przystąpienie Ukrainy do NATO jest niemożliwe.