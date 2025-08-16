Donald Trump rozmawiał z liderami NATO, w tym Karolem Nawrockim. Trwa narada europejskich przywódców

Trump: teraz skontaktuję się z partnerami, liczę na szybkie kolejne spotkanie z Putinem Źródło: Reuters

W piątek Trump i Putin spotkali się w Anchorage na Alasce, gdzie przeprowadzili prawie trzygodzinną rozmowę. Następnie wydali oświadczenia, podczas trwającej 12 minut konferencji prasowej, nie odpowiadając na pytania dziennikarzy.

Mimo zapewnień przywódców o konstruktywnie prowadzonej dyskusji, po zakończonym spotkaniu nie podali żadnych konkretnych uzgodnień.

Rozmowy z Zełenskim, NATO i UE

W sobotę Biały Dom poinformował, że Trump najpierw rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a później połączył się z liderami NATO.

Następnie Trump zadzwonił również do europejskich liderów, w tym przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i prezydenta Polski Karola Nawrockiego.

Rozmowa z europejskimi liderami

Prezydent USA Donald Trump zdał raport europejskim przywódcom po piątkowym spotkaniu z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem - poinformowała rzeczniczka Komisji Europejskiej Arianna Podesta. Wśród nich byli prezydent Karol Nawrocki i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Prezydent @NawrockiKn wziął udział w porannej telekonferencji zorganizowanej przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych @realDonaldTrump po wczorajszym spotkaniu na Alasce. W rozmowie wzięli udział europejscy przywódcy, w tym Prezydent Ukrainy @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/fdLaTDmBD1 — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) August 16, 2025 Rozwiń

W telekonferencji wzięli także udział: prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Stronę amerykańską reprezentowali - oprócz Trumpa - sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik głowy państwa Steve Witkoff.

Jak podaje Komisja Europejska, trwa narada europejskich przywódców, w której bierze udział między innymi premier Donald Tusk.

