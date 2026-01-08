Telefon w trakcie wywiadu. Trump pozwolił, by dziennikarze się przysłuchiwali 

Donald Trump o prezydencie Kolumbii. "On ma fabryki kokainy" Źródło: TVN24

Była to pierwsza rozmowa Trumpa z Petro, odkąd prezydenta USA zasugerował, że może dokonać w Kolumbii podobnej interwencji jak w Wenezueli.

Donald Trump napisał na platformie społecznościowej Truth Social, że Gustavo Petro zadzwonił do niego, by "wyjaśnić sytuację z narkotykami i inne różnice zdań, jakie mieliśmy".

"Doceniam jego telefon i ton, i oczekuję spotkania z nim w bliskiej przyszłości. Trwają ustalenia pomiędzy sekretarzem stanu Markiem Rubio a szefową dyplomacji Kolumbii. Spotkanie będzie miało miejsce w Białym Domu w Waszyngtonie" - oświadczył prezydent USA.

Petro zadzwonił w trakcie rozmowy z dziennikarzami "NYT"

"New York Times" podał, że Pedro zadzwonił w trakcie rozmowy z czterema dziennikarzami dziennika. Trump, jak opisuje "NYT", pozwolił reporterom zostać w Gabinecie Owalnym i przysłuchiwać się rozmowie telefonicznej pod warunkiem, że jej treść nie zostanie ujawniona. Na czas rozmowy z prezydentem Kolumbii w Gabinecie Owalnym pojawili się wiceprezydent USA J.D. Vance i sekretarz stanu Marco Rubio.

Według "NYT" po trwającej około godzinę rozmowie, amerykański przywódca podyktował swojemu doradcy wpis na jej temat do publikacji w mediach społecznościowych.

Prezydent Kolumbii o rozmowie z Trumpem

Gustavo Petro powiedział, że przyjął propozycję spotkania z Trumpem. Dodał, że rozmawiał z amerykańskim przywódcą na temat Wenezueli i handlu narkotykami, a ich rozmowa trwała około godziny.

Prezydent Kolumbii przemawiał do swoich zwolenników, którzy zgromadzili się na zwołanej przez niego demonstracji w związku z groźbami ze strony USA. Ocenił, że "Trump nie jest głupi", ale został oszukany przez "skrajną prawicę", która sugeruje jego związki z Maduro i handlem narkotykami.

Kolumbia jest tradycyjnie ważnym sojusznikiem gospodarczym i wojskowym USA, ale obecnie relacje pomiędzy obu krajami są bardzo napięte. Petro krytykował gromadzenie przez USA sił w regionie Ameryki Łacińskiej, ataki na domniemane łodzie przemytnicze, jak również uderzenie na Wenezuelę i pojmanie jej przywódcy Nicolasa Maduro.

Trump: Petro musi uważać na swój tyłek

Po ataku na Wenezuelę Trump oświadczył natomiast, że Petro "musi uważać na swój tyłek". Zarzucił mu, że "ma fabryki kokainy" i "wysyła ją do Stanów Zjednoczonych". Powiedział również, że operacja w Kolumbii podobna do tej w Wenezueli wydaje mu się "dobrym pomysłem". Wcześniej sugerował, że może dokonać ataku na fabryki narkotyków w Kolumbii.

Petro, lewicowy polityk, który dawniej działał w organizacji partyzanckiej, oświadczył w poniedziałek, że jest gotów "ponownie chwycić za broń" w przypadku ataku USA na jego kraj. Wielokrotnie podkreślał również, że jego rząd walczy z produkcją i przemytem kokainy.

Wiceminister spraw zagranicznych Kolumbii Mauricio Jaramillo ocenił wcześniej w środę w rozmowie z agencją AFP, że atak sił USA na Wenezuelę i pojmanie jej przywódcy Nicolasa Maduro mogą doprowadzić do bezprecedensowej "katastrofy" w Ameryce Łacińskiej.

- Jeśli dojdzie do kryzysu humanitarnego na dużą skalę, jego wpływ i wywołane nim zniszczenie będzie niemożliwe do powstrzymania (...) Mówimy o katastrofie, jakiej Ameryka Łacińska nigdy nie zaznała - powiedział Jaramillo.

Siły amerykańskie przeprowadziły 3 stycznia uderzenia na cele w Caracas i innych miastach Wenezueli. W czasie operacji komandosi schwytali Maduro i jego żonę Cilię Flores. Para została przewieziona do USA, gdzie sąd federalny w Nowym Jorku postawił im w poniedziałek zarzuty, w tym dotyczące uczestnictwa w "zmowie narkoterrorystycznej". Oskarżeni nie przyznali się do winy.

