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Świat
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Trump "przywraca prawdę". Orwell śmieje się zza grobu, historycy mówią o cenzurze

Renata Gluza
Renata Gluza
Donald Trump przepisuje na nowo historię USA, stosując metodę "wymazywania przez pominięcie"
Donald Trump przepisuje na nowo historię USA, stosując metodę "wymazywania przez pominięcie"
Źródło zdj. gł.: Shawn Thew/EPA/PAP, Shutterstock
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To, co się teraz dzieje w USA, można podsumować hasłem: Make American History Great Again. Administracja Trumpa postanowiła bowiem "przywrócić prawdę i rozsądek" na temat historii Stanów Zjednoczonych. Z tym że przywracanie odbywa się przez usuwanie i cenzurowanie: wystaw, pomników, opisów eksponatów. Stawką jest walka o pamięć Amerykanów.Artykuł dostępny w subskrypcji

Poranek 23 stycznia 1870 roku był mroźny. Ponad trzystu członków plemienia Piegan, należącego do Czarnych Stóp, obozowało nad rzeką Marias w Montanie. Poprzedniego dnia większość mężczyzn wyszła na polowanie. W obozie zostały głównie kobiety, dzieci i starszyzna.

2. Pułk Kawalerii Stanów Zjednoczonych pod dowództwem majora Eugene'a Bakera zaatakował nad ranem. "Zabiliśmy stu siedemdziesięciu trzech Indian. Pojmaliśmy ponad sto kobiet i dzieci oraz przejęliśmy ponad trzysta koni" - relacjonował major Baker w raporcie.

Obóz spłynął krwią.

Według tych, którzy ocaleli, atak był celową masakrą porównywalną do tych najbardziej brutalnych dokonanych na indiańskich plemionach - na Szosonach (nad rzeką Bear River, 1863), Czejenach (nad Sand Creek, 1864), Apaczach (w Camp Grant, 1871) czy Lakotach (nad Wounded Knee, 1890).

W masakrze nad Wounded Knee w Dakocie Południowej zabito około 300 Lakotów. Pole bitwy, 1890 rok
W masakrze nad Wounded Knee w Dakocie Południowej zabito około 300 Lakotów. Pole bitwy, 1890 rok
Źródło zdjęcia: Bettmann/Getty Images

Wśród atakujących plemię Czarnych Stóp był też kapitan Gustavus Cheyney Doane - potem uznany odkrywca, badacz regionu Yellowstone, którego wyprawa doprowadziła do utworzenia pierwszego parku narodowego. Ponoć sam chwalił się udziałem w tej bitwie.

W Parku Narodowym Grand Teton w Wyoming stoi dziś pomnik Doane'a. Kiedyś była na nim tablica informująca o udziale kapitana w masakrze rdzennych Amerykanów nad rzeką Marias. W styczniu 2026 roku tablicę usunięto.

Tak jak wiele innych informacji w parkach narodowych i muzeach w USA. W ten sposób administracja Donalda Trumpa "przywraca prawdę i zdrowy rozsądek" w amerykańskiej historii.

Tyle że z prawdą mało to ma wspólnego, z rozsądkiem tym bardziej.

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Tagi:
Donald TrumpUSAHistoria
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