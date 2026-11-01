Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Poranek 23 stycznia 1870 roku był mroźny. Ponad trzystu członków plemienia Piegan, należącego do Czarnych Stóp, obozowało nad rzeką Marias w Montanie. Poprzedniego dnia większość mężczyzn wyszła na polowanie. W obozie zostały głównie kobiety, dzieci i starszyzna.

2. Pułk Kawalerii Stanów Zjednoczonych pod dowództwem majora Eugene'a Bakera zaatakował nad ranem. "Zabiliśmy stu siedemdziesięciu trzech Indian. Pojmaliśmy ponad sto kobiet i dzieci oraz przejęliśmy ponad trzysta koni" - relacjonował major Baker w raporcie.

Obóz spłynął krwią.

Według tych, którzy ocaleli, atak był celową masakrą porównywalną do tych najbardziej brutalnych dokonanych na indiańskich plemionach - na Szosonach (nad rzeką Bear River, 1863), Czejenach (nad Sand Creek, 1864), Apaczach (w Camp Grant, 1871) czy Lakotach (nad Wounded Knee, 1890).

W masakrze nad Wounded Knee w Dakocie Południowej zabito około 300 Lakotów. Pole bitwy, 1890 rok Źródło zdjęcia: Bettmann/Getty Images

Wśród atakujących plemię Czarnych Stóp był też kapitan Gustavus Cheyney Doane - potem uznany odkrywca, badacz regionu Yellowstone, którego wyprawa doprowadziła do utworzenia pierwszego parku narodowego. Ponoć sam chwalił się udziałem w tej bitwie.

W Parku Narodowym Grand Teton w Wyoming stoi dziś pomnik Doane'a. Kiedyś była na nim tablica informująca o udziale kapitana w masakrze rdzennych Amerykanów nad rzeką Marias. W styczniu 2026 roku tablicę usunięto.

Tak jak wiele innych informacji w parkach narodowych i muzeach w USA. W ten sposób administracja Donalda Trumpa "przywraca prawdę i zdrowy rozsądek" w amerykańskiej historii.

Tyle że z prawdą mało to ma wspólnego, z rozsądkiem tym bardziej.