Trump w Davos o wzrostach na amerykańskich rynkach i rozwoju gospodarki Źródło: Reuters/TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na początku trwającego ponad godzinę przemówienia na Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) w Davos prezydent Stanów Zjednoczonych zachwalał gospodarkę USA.

- Wczoraj świętowaliśmy pierwszą rocznicę mojej inauguracji, a dzisiaj ponownie, po dwunastu miesiącach, w Białym Domu nasza gospodarka kwitnie, wzrost eksploduje, wydajność produkcji się zwiększa, inwestycje rosną, wzrastają dochody, inflacja została pokonana, a wcześniej otwarte niebezpieczne granice zostały zamknięte - mówił.

CZYTAJ WIĘCEJ: Trump chwali amerykańską gospodarkę w Davos. "Gdy Ameryka kwitnie, kwitnie cały świat"

- Kocham Europę i chcę, żeby Europie się dobrze powodziło, ale nie zmierza ona w dobrym kierunku. W ostatnich dekadach w Waszyngtonie i stolicach europejskich przyjął się pogląd, że jedynym sposobem na rozwój nowoczesnej gospodarki zachodniej są stale rosnące wydatki publiczne, niekontrolowana masowa migracja i niekończący się import z zagranicy - powiedział Trump. Skrytykował też "nowy zielony szwindel", czyli Europejski Zielony Ład, a także "importowanie nowych i innych populacji z odległych krajów".

- Szczerze mówiąc, wiele części naszego świata ulega zniszczeniu na naszych oczach, a przywódcy nawet nie rozumieją, co się dzieje. A ci, którzy rozumieją, nic z tym nie robią. Praktycznie wszyscy tak zwani eksperci przewidywali, że moje plany zakończenia tego nieudanego modelu doprowadzą do globalnej recesji i galopującej inflacji, ale udowodniliśmy, że się mylili. W rzeczywistości jest wręcz przeciwnie - zapewniał Trump, powołując się między innymi na wzrost PKB w USA, prognozowany w ostatnim kwartale ubiegłego roku na poziomie 5,4 procent.

Trump o Wenezueli: to piękny widok

Trzeciego stycznia żołnierze amerykańscy uprowadzili dyktatora Wenezueli Nicolasa Maduro, który potem usłyszał zarzuty w Nowym Jorku. Jego reżim pozostał jednak przy władzy, a Biały Dom współpracuje z jego następczynią Delcy Rodriguez.

- Doceniamy całą współpracę, którą otrzymujemy z ich strony. Współpracujemy wspaniale po tym, jak skończył się nasz atak. Atak się skończył i powiedzieli: "zawrzyjmy umowę" - mówił Trump.

- Więcej ludzi powinno tak zrobić. Wenezuela zarobi w ciągu najbliższych sześciu miesięcy więcej pieniędzy niż przez ostatnie 20 lat. Każda duża firma naftowa dołącza, by tam wejść. To niesamowite. To piękny widok - dodał.

Trump mówił, że przychody z przejętych przez USA 50 milionów baryłek wenezuelskiej ropy naftowej są dzielone między Stany Zjednoczone i Wenezuelę.

Trump o "przejęciu" wenezuelskiej ropy: pomagamy im Źródło: TVN24

Trump o Grenlandii: prawdopodobnie nic nie dostaniemy

Ambicje pozyskania Grenlandii przez USA były głównym wątkiem przemówienia Donalda Trumpa w Davos. Prezydent USA po raz pierwszy wykluczył użycie siły, aby osiągnąć ten cel. Dania, do której należy Grenlandia, konsekwentnie odmawia oddania terytorium. Zgodziła się na powołanie grupy roboczej z USA w celu omówienia kwestii podnoszonych przez Trumpa.

- Prawdopodobnie nic nie dostaniemy, chyba że zdecyduję się na użycie nadmiernej siły, gdzie, szczerze mówiąc, bylibyśmy nie do zatrzymania. Ale tego nie zrobię - powiedział Trump. Ogłosił przy tym, że wnosi o "natychmiastowe" rozpoczęcie negocjacji w sprawie pozyskania Grenlandii przez USA.

CZYTAJ WIĘCEJ: "Jacy głupi byliśmy, że to zrobiliśmy". Trump apeluje w sprawie Grenlandii

Trump przypomniał, że Stany Zjednoczone chroniły Grenlandię podczas II wojny światowej "wielkim kosztem", lecz zwróciły ją Danii po wojnie. - Po wojnie oddaliśmy Grenlandię Danii. Jak głupio postąpiliśmy! Ale zrobiliśmy to, ale oddaliśmy to. Ale jak niewdzięczni są teraz - przyznał.

Przekonywał dalej, że tylko USA są w stanie zapewnić wyspie bezpieczeństwo. Powiedział przy tym, że nie jest to zagrożenie dla NATO, lecz przeciwnie - "znacznie wzmocniłoby (to) bezpieczeństwo całego Sojuszu".

- Stany Zjednoczone są traktowane przez NATO bardzo niesprawiedliwie. Chcę wam powiedzieć (...) i nikt nie może tego zakwestionować: dajemy tak wiele, a tak mało otrzymujemy w zamian - dodał.

- Wszystko, o co prosimy, to pozyskanie Grenlandii, w tym prawa własności, ponieważ prawo własności jest potrzebne do jej obrony - zaznaczył. - Prosimy o kawałek lodu. (...) To bardzo mała prośba w porównaniu z tym, co dawaliśmy im przez wiele, wiele dekad - przekonywał Trump.

Trump: po II wojnie światowej oddaliśmy Grenlandię Danii, jacy głupi byliśmy, że to zrobiliśmy Źródło: Reuters/TVN24

Trump o premierze Kanady: nie był wdzięczny

Premier Kanady Mark Carney mówił w swoim wtorkowym wystąpieniu na Światowym Forum Ekonomicznym, że jest widoczna silna tendencja niektórych państw, by dostosowywać się do wymogów silniejszych krajów. Zapewniał jednak, że kraje średniej wielkości, takie jak Kanada, mogą zawalczyć o więcej. - Suwerenność będzie oznaczała zdolność do wytrzymywania nacisku, suwerenność nie oznacza podporządkowania się - mówił.

- Kanada dostaje od nas wiele rzeczy gratis. Powinni być wdzięczni, ale nie są. Oglądałem wczoraj waszego premiera - mówił Trump w środę. - Nie był zbyt wdzięczny. Ale powinni być wdzięczni Stanom Zjednoczonym i Kanadzie. Kanada żyje dzięki Stanom Zjednoczonym. Pamiętaj o tym, Mark, kiedy następnym razem będziesz wygłaszać swoje oświadczenia - dodał prezydent USA.

Trump wspomniał też o "złotej kopule", czyli systemie obrony przed rakietami i pociskami, który USA zamierzają zbudować, i który - jak przekonywał - siłą rzeczy chroniłby też Kanadę.

Trump interweniuje na rynku nieruchomości i śmieje się z Macrona

W swoim wystąpieniu Trump mówił również o różnych propozycjach mających na celu obniżenie kosztów życia w USA. Wśród nich znalazł się apel o obniżenie oprocentowania kart kredytowych oraz pomysł umożliwienia wykorzystania części zgromadzonych środków emerytalnych na wkład własny w kupowaniu domu na kredyt.

Ponadto Trump poinformował, że podpisał rozporządzenie znacznie ograniczające kupowanie domów przez inwestorów instytucjonalnych.

Donald Trump Źródło: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER

Prezydent USA odniósł się także do kwestii cen leków na receptę, które są znacznie droższe w USA niż w Europie. Mówił, że naciskał na Emmanuela Macrona, prezydenta Francji, by podniósł te ceny dwa albo trzy razy, że groził nałożeniem dodatkowym ceł, jeśli się to nie stanie.

Trump śmiał się przy tym z okularów przeciwsłonecznych, w których Macron wystąpił w Davos.. "Co się do diabła stało?" - pytał, wywołując śmiech publiczności. Pochwalił dalej Macrona za "twardą" postawę podczas rozmów o cenach leków.

CZYTAJ WIĘCEJ: "Co tu się do diabła stało?" Trump o okularach Macrona

- Lubię go, naprawdę go lubię. Trudno w to uwierzyć, prawda? - kontynuował Trump, oskarżając Francję o wykorzystywanie USA w kwestii leków na receptę przez ponad 30 lat.

Trump żartuje z okularów przeciwsłonecznych Macrona Źródło: TVN24

Spotkanie z Zełenskim w Davos

W czasie przemówienia Trump powiedział, że jeszcze tego samego dnia spotka się w Davos z prezydentem Ukrainy, ale potem sprostował to, mówiąc, że do spotkania dojdzie najprawdopodobniej w czwartek.

Według portalu Axios, specjalny wysłannik USA ds. misji pokojowych Steve Witkoff oraz zięć prezydenta Jared Kushner również w czwartek spotkają się w Moskwie z Władimirem Putinem. Axios donosi, że choć USA są bliskie porozumienia z Ukrainą w sprawie planu pokojowego, to opór stawia Rosja. Według portalu, fakt ten jest powodem, dla którego Biały Dom zdecydował się zrezygnować z podpisania "planu na rzecz dobrobytu Ukrainy" w Davos.

Mimo to, podczas swojego przemówienia, Trump zapewniał, że zarówno Putin, jak i Zełenski chcą zawrzeć układ.

Trump o wojnie w Ukrainie: Putin i Zełenski chcą zawrzeć układ Źródło: Reuters/TVN24

- Myślę, że są teraz w takim momencie, że mogą dojść do porozumienia, a jeśli im się to nie uda, to są głupi. Dotyczy to ich obu - skwitował.

OGLĄDAJ: Biała jazda