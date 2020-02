Trump przedstawia propozycję budżetu. "Jest martwa od momentu wpłynięcia do Kongresu"

Budżet proponowany przez prezydenta USA Donalda Trumpa na rok finansowy 2021 wynosi 4,8 bilionów dolarów. Zwiększa o 0,3 procent wydatki na obronność - do 740,5 miliardów dolarów - oraz przewiduje cięcia wydatków niezwiązanych z obronnością, w tym na pomoc zagraniczną i osłony społeczne. Nakłady na cele niemilitarne są w tym projekcie niższe niż uzgodniony między Białym Domem a Kongresem kompromis, przewidziany latem w dwuletnim planie budżetowym.

Agencja Ochrony Środowiska (EPA) ma otrzymać z budżetu o 26 procent mniej niż w roku ubiegłym, a ministerstwo oświaty o 8 procent. Zwiększone o 12 procent zostaną nakłady na NASA. Donald Trump obiecuje, że do 2024 roku Amerykanie znów wylądują na Księżycu.

Zbilansowany budżet

Biały Dom zakłada, że dochody rządu w 2021 roku wyniosą około 3,7 biliona dolarów. Deficyt budżetowy spadłby więc w przyszłym roku do ok. 966 miliardów dolarów. W tym roku ma on wynieść około 1 biliona dolarów. Zgodnie z planem Donalda Trumpa w ciągu 15 lat Stany Zjednoczone mają osiągnąć zbilansowany budżet.