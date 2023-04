Donald Trump w sądzie. "Otwiera się nowy rozdział w historii Stanów Zjednoczonych"

Były amerykański prezydent Donald Trump dotarł do nowojorskiego sądu, który ma postawić go formalnie w stan oskarżenia. - Otwiera się nowy rozdział w historii Stanów Zjednoczonych i w kampanii prezydenckiej - komentowała w TVN24 profesor Katarzyna Pisarska. - Zapewne będzie tak, że uwaga skupiona na Donaldzie Trumpie przyniesie mu kapitał polityczny - przewidywała profesor Małgorzata Zachara-Szymańska.

Wielka ława przysięgłych zgodziła się 30 marca na postawienie byłemu prezydentowi zarzutów w sprawie dotyczącej zapłacenia aktorce porno Stormy Daniels za milczenie o jej relacjach z Donaldem Trumpem podczas kampanii wyborczej w 2016 roku. Nigdy wcześniej w historii prezydent ani były prezydent Stanów Zjednoczonych nie usłyszał zarzutów karnych.

W poniedziałek Trump przyleciał prywatnym samolotem do Nowego Jorku. Z lotniska w obstawie kolumny aut udał się do swojej rezydencji w Trump Tower na Manhattanie. Nie rozmawiał z dziennikarzami, wchodząc do budynku, pomachał jedynie reporterom i zgromadzonym w okolicy swoim zwolennikom.

Donald Trump przed Trump Tower PAP/EPA/JUSTIN LANE

Donald Trump przed sądem

We wtorek po godzinie 13 (19 czasu polskiego) Trump opuścił Trump Tower i udał się do sądu. Tam miały mu zostać pobrane odciski palców. W przypadku zdjęcia - jak zauważyli dziennikarze CNN - służby mogły uznać, że nie jest to potrzebne.

Po godzinie 13.25 (19.25 czasu polskiego) były prezydent dotarł przed nowojorski sąd karny na Manhattanie.

Donald Trump przed Trump Tower, przed przejazdem do sądu PAP/EPA/CJ GUNTHER

Przed sądem zgromadzili się zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy Trumpa. - Przed sądem są tłumy oraz setki, dziesiątki kamer i aparatów fotograficznych - relacjonował o godzinie 11 (17 czasu polskiego) sprzed sądu amerykański korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona.

Relacja Marcina Wrony sprzed sądu karnego na Manhattanie TVN24

Posiedzenie sądu zaplanowane było na godzinę 14.15 czasu lokalnego (20.15 w Polsce).

Sędzia nie zgodził się na obecność dziennikarzy. Reporterzy będą mogli wykonać zdjęcia na sali, gdy przybędzie tam Trump, jeszcze przed formalnym rozpoczęciem posiedzenia.

Na posiedzeniu sędzia na głos odczyta zarzuty, a oskarżony będzie miał wtedy szansę, by się do nich przyznać lub nie. Prawnicy Trumpa zapowiedzieli, że nie przyzna się on do winy. W takiej sytuacji sędzia nakaże oskarżonemu kolejne stawiennictwo przed sądem i wyznaczy wstępną datę rozprawy.

Około godziny 15.30 (21.30 czasu polskiego) prokurator okręgowy hrabstwa Nowy Jork Alvin L. Bragg Jr. ma zorganizować konferencję po przedstawieniu Trumpowi zarzutów.

Media przed Trump Tower w Nowym Jorku Zdjęcie z 3 kwietnia PAP/EPA/JUSTIN LANE

"Nowy rozdział"

Wydarzenia na Manhattanie i ich wpływ na Stany Zjednoczone komentowały w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Katarzyna Pisarska z Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego oraz profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ.

- Otwiera się nowy rozdział, z jednej strony w historii Stanów Zjednoczonych, bo to pierwszy były prezydent Stanów Zjednoczonych postawiony w stan oskarżenia, ale otwiera się także nowy rozdział w kampanii prezydenckiej, która teraz z jednej strony nabiera rozmachu, a z drugiej strony stoi przed Donaldem Trumpem niezwykła liczba zagrożeń, związanych nie tylko z tą sprawą, tylko z trzema innymi sprawami, które będą się w najbliższym czasie toczyć, zarówno w stanie Nowy Jork, jak i stanie Georgia, ale również na poziomie federalnym - mówiła profesor Pisarska.

Profesor Zachara-Szymańska zaznaczała, że długofalowo nie wiadomo, co się wydarzy w sprawie Trumpa. - Krótkofalowo zapewne będzie tak, że uwaga skupiona na Donaldzie Trumpie przyniesie mu kapitał polityczny - oceniła. - To moneta, która Trump gra i on gra nią sprawnie - stwierdziła.

