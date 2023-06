37 zarzutów dla Trumpa. Co wydarzy się dziś w Miami

Trump stanie przed sądem. Co się będzie działo?

Przesłuchanie ma potrwać około godziny . Po nim oczekuje się, że były prezydent odleci do swojego klubu golfowego w Bedminster w stanie New Jersey. Po wylądowaniu ma tam wygłosić oświadczenie .

Na posiedzeniu sędzia na głos odczyta zarzuty, a oskarżony będzie miał wtedy szansę, by się do nich przyznać lub nie. Przewiduje się, że Trump nie przyzna się do winy. Alina Habba, jedna z jego prawniczek, która nie reprezentuje go w tej sprawie, zaznaczyła na antenie Fox News, że były prezydent "nigdy nie przyzna się do winy".