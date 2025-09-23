Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Najbardziej nacjonalistyczna strona" Trumpa

epa12400060
Trump: ONZ po prostu dla nas nie działa
Źródło: Reuters
Przekroczył przeznaczony na wystąpienie czas, chwalił się swoimi dokonaniami i zakwestionował misję ONZ - tak przemówienie Donalda Trumpa na 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ komentują media. Jak pisze "New York Times", było ono "pełne żalów i fałszywych oskarżeń".

W swoim pierwszym od sześciu lat wystąpieniu na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ we wtorek Donald Trump zarzucił organizacji, że nie robi nic, by rozwiązać światowe problemy. Prezydent USA ocenił też, że imigracja i polityka związana z walką ze zmianami klimatu to jedne z największych zagrożeń dla zachodniej cywilizacji - wskazuje "Wall Street Journal".

Według nowojorskiego dzienika, w niemal godzinnym przemówieniu pełnym skarg na trwające wojny, wiatraki i niesprawne ruchome schody czy prompter w siedzibie ONZ, to właśnie ataki Trumpa na kwestie migracji i klimatu wybrzmiały najgłośniej.

Donald Trump na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Donald Trump na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Źródło: PAP/EPA/LUKAS COCH

W ocenie "WSJ", Trump zaprezentował "swoją najbardziej nacjonalistyczną stronę", chwaląc się swoimi dokonaniami dotyczącymi zatrzymań i deportacji oraz działaniami mającymi na celu zwiększenie wykorzystania paliw kopalnych kosztem odnawialnych źródeł energii.

Wystąpienie jak z wiecu

Zdaniem gazety decyzja o wygłoszeniu takiego przemówienia w ONZ - organizacji opowiadającej się za globalną współpracą i prawa człowieka - miała być bezpośrednim atakiem na multilateralizm i tak zwaną agendę globalistyczną. Przesłanie zostało ukształtowane w taki sposób, aby znalazło oddźwięk wśród zwolenników popierającego Trumpa ruchu MAGA.

"WSJ" pisze, że pod wieloma względami wypowiedź Trumpa przypominała jego kampanijne wiece, podczas których przeskakiwał z tematu na temat i często wygłaszał bezpodstawne lub sprzeczne twierdzenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jak nie schody, to prompter. Problemy techniczne Donalda Trumpa

Jak nie schody, to prompter. Problemy techniczne Donalda Trumpa

Trump o "pustych słowach" ONZ, "największym szwindlu" i wojnie w Ukrainie

Trump o "pustych słowach" ONZ, "największym szwindlu" i wojnie w Ukrainie

Zaznaczył też, że Trump skrytykował ONZ, kwestionując jej cel jako organizacji mającej na celu budowanie pokoju.

"Pokazał ONZ środkowy palec"

Również "New York Times" zwrócił uwagę na atak Trumpa pod adresem ONZ. Prezydent zarzucił jej bezczynność i jednocześnie oświadczył, że sam doprowadził do zakończenia siedmiu konfliktów - napisała gazeta.

Oceniła, że przemówienie, w którym "zakwestionował misję ONZ, było pełne żalów i fałszywych oskarżeń".

Dodała, że w obliczu wojen w Strefie Gazy, Sudanie i w Ukrainie, Trump wykorzystał swoje przemówienie, by wygłosić "wątpliwe twierdzenia" dotyczące imigracji i zielonej energii. Nowojorski dziennik zaznaczył, że sesja odbywa się na tle wycofania przez USA finansowania i wsparcia dla programów ONZ.

Guterres: tutaj skala śmierci i zniszczeń przekracza wszelkie inne konflikty
Dowiedz się więcej:

Guterres: tutaj skala śmierci i zniszczeń przekracza wszelkie inne konflikty

"Znacząco przekraczając wyznaczony mu czas, Trump skrytykował również swojego poprzednika Joe Bidena, przeciwników politycznych i bliskich sojuszników z NATO, którzy uznali państwo palestyńskie" - czytamy. Trump przemawiał niemal godzinę, podczas gdy na wystąpienia mówców przewidziano po około 15 minut.

Trump zażądał powrotu wszystkich zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy, jednak nie wspomniał o działaniach Izraela, zmierzających do przejęcia miasta Gaza ani o swoich wcześniejszych obietnicach dostarczenia enklawie większej ilości żywności i pomocy - zaznaczył "NYT".

Portal Axios ocenił, że Trump "pokazał ONZ środkowy palec", a "Washington Post" napisał, że organizacja została "skarcona" przez niego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: SARAH YENESEL/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
USADonald Trump
Czytaj także:
imageTitle
Korona podbija drugi front. Rozkręca się Puchar Polski
EUROSPORT
shutterstock_1598514535
Wielka kumulacja w Eurojackpot rozbita
BIZNES
Emmanuel Macron
Macron: pokojowy Nobel dla Trumpa jest możliwy. Ale jest warunek
Świat
imageTitle
Kiedy startują Mirosław, Kałucka i inni? Terminarz MŚ w Seulu
EUROSPORT
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski podczas spotkania na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające przestrzeń? Trump: tak. Sikorski: przyjąłem
Świat
Bakteria Vibrio vulnificus (zdjęcie ilustracyjne)
Mięsożerna bakteria. Nagły wzrost zakażeń i ofiar śmiertelnych
METEO
Nawrocki
Prezydent "napytał sobie biedy"
Polska
Ursula von der Leyen
Szefowa Komisji Europejskiej: Trump ma absolutną rację
BIZNES
23 1925 fpf gosc-0003
"Jeżeli już podejmujecie tę decyzję...". Apel ministry
Polska
imageTitle
Polscy siatkarze odetchnęli. "Nie ma obawy, że coś wyjdzie spod szafki"
EUROSPORT
Potoki i wodospady na ulicach Capri po potężnej ulewie
Schody jak wodospady. Oberwanie chmury nad włoskimi wyspami
METEO
30-letni Patryk R. został aresztowany
Dwa ataki na obcokrajowców jednego dnia
Katowice
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Duża aula, laboratoria, ogród na dachu. Nowy budynek uniwersytecki otwarty
WARSZAWA
100 tysięcy złotych pożyczki dla górnika "na start" po ślubie?
NIK: polskie kopalnie zagrożone miliardowymi karami
BIZNES
Sławomir Mentzen
Czy Konfederacja straci 8 milionów złotych?
Maria Bilińska
Pożar budynku przy Żwirki i Wigury
Pożar historycznego budynku. Dach zawalił się do środka
WARSZAWA
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Radczyni prawna trafiła do aresztu za jazdę po pijanemu
WARSZAWA
Nocne niebo
Noc pogodna, ale chłodna. Co nas czeka za dnia?
METEO
imageTitle
Eurosport partnerem Europejskiego Tygodnia Sportu. Idź na spacer, zamiast scrollować
Najnowsze
Antonio Guterres
Guterres: tutaj skala śmierci i zniszczeń przekracza wszelkie inne konflikty
Świat
Śmiertelny wypadek w Mikołowie
Uderzył w drzewo i zjechał z drogi. Samochód stanął w płomieniach
Najnowsze
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Nowa funkcja w rządowej aplikacji. "Praktyczne wsparcie"
BIZNES
Maria Żodzik wyskakała dla Polski srebrny medal
Najpierw odmówił, po roku mają srebro mistrzostw świata. "Czułem, że coś może się wydarzyć"
Rafał Kazimierczak
imageTitle
Szczęśliwe siódemki dla polskich nadziei. Jackowiak dołożył swoją
EUROSPORT
Odpowie za czynną napaść na policjanta
Uderzył autem w policjanta, wiózł go na masce. Odpowie także za kradzież
WARSZAWA
Jesień, pogoda
Pogoda na październik. Co pokazują mapy IMGW
METEO
osiedle mieszkania budowa - Fotokon shutterstock_1905779845
"Dość naciągania ludzi na pseudometry". Jest projekt
BIZNES
Skutki tajfunu Ragasa na Filipinach
Supertajfun Ragasa jest w trakcie swojej zabójczej wędrówki
METEO
ramen
Zdobył popularność także w Polsce, badania rzucają nowe światło
Zdrowie
Karol Nawrocki i Jakub Nadstawny
Brejza pyta o "człowieka zapodającego środki odurzające". Zgłosił się sam
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica