Trump o Grenlandii: potrzebujemy własności

Podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One, Donald Trump ponownie zapowiedział, że "będzie miał Grenlandię w ten, czy inny sposób", zachęcając Grenlandczyków do przyjęcia oferty przyłączenia do Stanów Zjednoczonych.

Pytany o to, co będzie, jeśli w wyniku aneksji wyspy NATO przestanie istnieć, Trump odparł, że "on jest tym, który uratował NATO", zmuszając państwa członkowskie do zwiększenia wydatków na zbrojenia. Prezydent bagatelizował znaczenie Sojuszu dla USA.

Trump o Grenlandii: mamy tam dużo żołnierzy, ale potrzebujemy więcej

- Wiecie, na czym polega ich (Grenlandii) obrona, to dwa psy (w zaprzęgu). Tymczasem wszędzie są rosyjskie niszczyciele i okręty podwodne, a także chińskie niszczyciele i okręty podwodne. Nie pozwolimy na to. A jeśli to dotknie NATO, to dotknie NATO. Ale wiecie, oni potrzebują nas o wiele bardziej, niż my ich - zaznaczył Trump.

- Lubię NATO. Zastanawiam się tylko, czy gdybyśmy potrzebowali NATO, byliby przy nas? Nie jestem pewien, czy by byli - dodał.

OGLĄDAJ: "Mówi się, że kolejna może być Kuba". Co dalej planuje "policjant" zachodniej półkuli? Zobacz cały materiał

Podobnie jak w piątek, prezydent USA spekulował, że jeśli USA nie obejmą kontroli nad wyspą, przejmie ją Rosja albo Chiny. Odrzucał przy tym inne rozwiązania, jak zwiększenie obecności żołnierzy USA, czy proponowaną przez Niemcy misję innych państw NATO na Grenlandię.

- Mamy tam dużo żołnierzy, ale potrzebujemy więcej. Potrzebujemy własności. Naprawdę potrzebujemy tytułu do ziemi, jak mówią w świecie nieruchomości - dodał.

Sojusznicy Danii rozważają wysłanie żołnierzy na Grenlandię

Grupa europejskich krajów, na czele w Wielką Brytanią i Niemcami, omawia plany zwiększenia obecności wojskowej na Grenlandii, aby przekonać prezydenta USA Donalda Trumpa, że Europa poważnie traktuje bezpieczeństwo w Arktyce - poinformowała w niedzielę agencja Bloomberg.

Według anonimowych źródeł, na które powołuje się Bloomberg, Niemcy mają zamiar zaproponować utworzenie wspólnej misji NATO w celu monitorowania i ochrony interesów bezpieczeństwa w regionie Arktyki.

Rozmówcy Bloomberga uściślają, że misja NATO "Baltic Sentry" (Bałtycka Straż), rozpoczęta rok temu w celu ochrony infrastruktury krytycznej na Morzu Bałtyckim, mogłaby posłużyć za wzór dla nowej misji "Arctic Sentry", która obejmowałaby Grenlandię.