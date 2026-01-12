Logo strona główna
Świat

Trump o Grenlandii: potrzebujemy własności

Donald Trump
Trump: zamierzamy coś zrobić w sprawie Grenlandii, czy im się to podoba, czy nie
Źródło: Reuters
NATO potrzebuje nas o wiele bardziej, niż my potrzebujemy NATO - oświadczył prezydent USA Donald Trump. Odpowiadał na pytanie co będzie, jeśli w wyniku aneksji Grenlandii Sojusz przestanie istnieć. Amerykański przywódca w sprawie wyspy powiedział, że USA "potrzebują tytułu do ziemi".

Podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One, Donald Trump ponownie zapowiedział, że "będzie miał Grenlandię w ten, czy inny sposób", zachęcając Grenlandczyków do przyjęcia oferty przyłączenia do Stanów Zjednoczonych.

Pytany o to, co będzie, jeśli w wyniku aneksji wyspy NATO przestanie istnieć, Trump odparł, że "on jest tym, który uratował NATO", zmuszając państwa członkowskie do zwiększenia wydatków na zbrojenia. Prezydent bagatelizował znaczenie Sojuszu dla USA.

Popyt na Grenlandię. Dlaczego Trump (i nie tylko on) pragnie wyspy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Popyt na Grenlandię. Dlaczego Trump (i nie tylko on) pragnie wyspy

Aleksandra Koszowska

Trump o Grenlandii: mamy tam dużo żołnierzy, ale potrzebujemy więcej

- Wiecie, na czym polega ich (Grenlandii) obrona, to dwa psy (w zaprzęgu). Tymczasem wszędzie są rosyjskie niszczyciele i okręty podwodne, a także chińskie niszczyciele i okręty podwodne. Nie pozwolimy na to. A jeśli to dotknie NATO, to dotknie NATO. Ale wiecie, oni potrzebują nas o wiele bardziej, niż my ich - zaznaczył Trump.

- Lubię NATO. Zastanawiam się tylko, czy gdybyśmy potrzebowali NATO, byliby przy nas? Nie jestem pewien, czy by byli - dodał.

OGLĄDAJ: "Mówi się, że kolejna może być Kuba". Co dalej planuje "policjant" zachodniej półkuli?
pc

"Mówi się, że kolejna może być Kuba". Co dalej planuje "policjant" zachodniej półkuli?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Podobnie jak w piątek, prezydent USA spekulował, że jeśli USA nie obejmą kontroli nad wyspą, przejmie ją Rosja albo Chiny. Odrzucał przy tym inne rozwiązania, jak zwiększenie obecności żołnierzy USA, czy proponowaną przez Niemcy misję innych państw NATO na Grenlandię.

- Mamy tam dużo żołnierzy, ale potrzebujemy więcej. Potrzebujemy własności. Naprawdę potrzebujemy tytułu do ziemi, jak mówią w świecie nieruchomości - dodał.

Sojusznicy Danii rozważają wysłanie żołnierzy na Grenlandię

Grupa europejskich krajów, na czele w Wielką Brytanią i Niemcami, omawia plany zwiększenia obecności wojskowej na Grenlandii, aby przekonać prezydenta USA Donalda Trumpa, że Europa poważnie traktuje bezpieczeństwo w Arktyce - poinformowała w niedzielę agencja Bloomberg.

Według anonimowych źródeł, na które powołuje się Bloomberg, Niemcy mają zamiar zaproponować utworzenie wspólnej misji NATO w celu monitorowania i ochrony interesów bezpieczeństwa w regionie Arktyki.

"To decydujący moment" w sprawie Grenlandii
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To decydujący moment" w sprawie Grenlandii

Rozmówcy Bloomberga uściślają, że misja NATO "Baltic Sentry" (Bałtycka Straż), rozpoczęta rok temu w celu ochrony infrastruktury krytycznej na Morzu Bałtyckim, mogłaby posłużyć za wzór dla nowej misji "Arctic Sentry", która obejmowałaby Grenlandię.

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

USADonald TrumpGrenlandiaNATORosjaChinyArktyka
