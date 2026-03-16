Trump o najwyższym przywódcy Iranu: nie wiemy, czy żyje

Trump: wojna z Iranem będzie trwała tak długo, jak będzie to konieczne Źródło: TVN24

Prezydent USA Donald Trump powiedział w poniedziałek, że jego zdaniem Iran chce zawrzeć porozumienie w celu zakończenia konfliktu między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Teheranem. - Chcą zawrzeć porozumienie. Rozmawiają z naszymi ludźmi - oświadczył Trump, odpowiadając na pytania mediów w Białym Domu.

- Negocjują. A my rozmawiamy. Ktoś zapytał: po co w ogóle z nimi rozmawiać? Rozmawiam ze wszystkimi, bo czasami wychodzą z tego dobre rzeczy. Ale nie wiem, czy są już gotowi. Zbierają łomot - podkreślił Trump.

- Nie znamy ich przywódców - powiedział. - Są ludzie, którzy chcą negocjować. Nie mamy pojęcia, kim oni są - dodał.

Donald Trump Źródło: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Trump o Chameneim: nie wiemy, czy żyje

Trump skomentował też sytuację wokół nowego najwyższego przywódcy Iranu Modżtaby Chameneiego. Kilka dni wcześniej szef Pentagonu Pete Hegseth mówił, że Chamenei "jest ranny i prawdopodobnie oszpecony".

- Wiele osób twierdzi, że jest poważnie oszpecony. Mówią, że stracił nogę i został ciężko ranny - powiedział prezydent USA. - Inni twierdzą, że nie żyje. Nikt nie mówi, że jest w pełni zdrowy - dodał.

- W ogóle go nie widzieliśmy. Może to być spowodowane wieloma czynnikami. Nie wiemy, czy żyje, czy nie. Nikt go nie widział, to jest niespotykane - ocenił.

Modżtaba Chamenei Źródło: Reuters

Ajatollah Ali Chamenei, który był najwyższym duchowo-politycznym przywódcą Iranu od 1989 roku, został zabity 28 lutego w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich nalotów na Iran. Na jego następcę został wybrany syn, Modżtaba Chamenei. Od momentu przejęcia władzy nie pokazał się ani razu publicznie. Pierwsze oświadczenie nowego przywódcy odczytano w reżimowych mediach.

Opracował Kuba Koprzywa /akw