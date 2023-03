Zarzuty dla Donalda Trumpa. Sąd i Trump Tower otoczone barierkami, w Nowym Jorku wzmożono patrole policji

Byłemu prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi postawiono zarzuty. W związku z tą decyzją służby porządkowe w Nowym Jorku są w stanie gotowości. Wokół wieżowca Trump Tower i gmachu sądu ustawiono bariery, w mieście wzmożono także patrole policyjne. To tylko niektóre ze środków bezpieczeństwa zarządzonych przez władze.

Nowy Jork zaostrza środki bezpieczeństwa

Służby porządkowe w Nowym Jorku już od tygodnia znajdują się w gotowości na wypadek protestów zwolenników i przeciwników byłego prezydenta. W piątek funkcjonariusze nowojorskiej policji wszystkich rang zostali wezwani do służby w mundurach. Mają być gotowi do mobilizacji w każdym momencie.

Według "New York Timesa" wyżsi urzędnicy z biura prokuratora okręgowego i agencji stanowej odpowiedzialnej za sądy, planowali w ostatnich dniach to, jak przeprowadzić procedurę postawienia w stan oskarżenia byłego prezydenta. Włączona w to została też nowojorska policja, która patroluje ulice przed budynkiem sądu karnego. Funkcjonariusze sądowi zajmują się bezpieczeństwem wewnątrz gmachu.