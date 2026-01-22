Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Media o pomyłce Trumpa w Davos. Powtórzył ją cztery razy

Donald Trump w Davos
Trump: Grenlandia to jest nasze terytorium
Źródło: TVN24
Światowe media analizują wypowiedzi Donalda Trumpa w Davos. Część z nich zwraca uwagę na błąd, który powtórzy cztery razy - myląc podczas przemówienia Grenlandię z Islandią. Rzeczniczka Białego Domu zaprzeczyła pomyłce.

Obecność Donalda Trumpa zdominowała przekazy ze Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos. W środowym, trwającym ponad godzinę przemówieniu, prezydent mówił dużo o sukcesach swoich i USA, o "niewdzięczności" premiera Kanady, o tym, jak inne kraje powinny pójść w ślady Wenezueli, a nawet o okularach Emmanuela Macrona. Część mediów zwraca również uwagę na jego słowa na temat... Islandii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Będzie kompromis w sprawie Grenlandii? Doniesienia mediów i komentarz NATO

Będzie kompromis w sprawie Grenlandii? Doniesienia mediów i komentarz NATO

Trump odwołuje cła, giełda pnie się w górę

Trump odwołuje cła, giełda pnie się w górę

BIZNES

Donald Trump w Davos o Islandii

Znaczące fragmenty swojego długiego przemówienia prezydent USA poświęcił potrzebie przejęcia kontroli nad Grenlandią. Wyspę wielokrotnie określał jako piękny i wielki "kawałek", czy "kawał lodu" ("a piece of ice"), ale czterokrotnie użył też nazwy Islandia, czyli zupełnie innej wyspy i państwa na północnym Atlantyku. Potwierdza to oficjalny zapis środowego przemówienia Donalda Trumpa na stronie Światowego Forum Ekonomicznego. Można je też usłyszeć na nagraniach tego wystąpienia.

"Pomagam Europie. Pomagam NATO, i do ostatnich dni, kiedy mówiłem im o Islandii, kochali mnie" - mówił m.in. Trump. Albo: "Tak, Islandia już kosztowała nas mnóstwo pieniędzy".

"Prezydent Trump w środę pomylił Islandię - nordycki kraj liczący około 400 tysięcy mieszkańców, znany z wulkanów i lodowców - z Grenlandią, częściowo autonomicznym terytorium duńskim" - zauważa "The New York Times".

Pomyłkom w przemówieniu prezydenta zaprzeczyła jego rzeczniczka Karoline Leavitt. Odpowiadając w mediach społecznościowych jednemu z reporterów, który napisał, że Trump "wydaje się mieszać" nazwy, napisała: "w swoich uwagach pisemnych Grenlandię nazwał 'kawałkiem lodu', bo tym właśnie ona jest. To ty coś tu mieszasz".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W Davos dyskutowali o Grenlandii. Jest komentarz premierki Danii

W Davos dyskutowali o Grenlandii. Jest komentarz premierki Danii

Merz: Wiemy, jak ważne jest zaufanie. Dania i Grenlandia mogą na nas liczyć

Merz: Wiemy, jak ważne jest zaufanie. Dania i Grenlandia mogą na nas liczyć

Autorka/Autor: am

Źródło: The New York Times, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpŚwiatowe Forum Ekonomiczne DavosSzwajcariaGrenlandiaUSAIslandiaBiały Dom
Czytaj także:
Ataki hakerskie
Atak hakerski na ciepłownię. Prokuratura wszczęła śledztwo
Olsztyn
Zwłoki kobiety znaleziono w śnieżnej zaspie (zdj. ilustracyjne)
Ciało zaginionej kobiety w zaspie, policjanci zatrzymali 45-latka
WARSZAWA
Hiszpania. 21 stycznia. Zawieszony ruch na jednej z linii kolejowych
Kolejny wypadek kolejowy w Hiszpanii. Pociąg uderzył w dźwig, są ranni
Świat
Tragedia w Chełmnie
Cztery osoby zatruły się czadem. Kominiarz przyznał się do braku kontroli
Kujawsko-Pomorskie
Kiosk przy ulicy Pachońskiego w Krakowie
Budka z bułkami, na której są dwie tablice rejestracyjne. Zyskała miano "patokiosku"
Kraków
Ogrodzenie na granicy Łotwy z Rosją
"Wzmożona aktywność" dronów nad polsko-białoruską granicą. Komunikat wojska
Polska
Mark Rutte podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos
"Możemy to zrobić dość szybko". Szef NATO o Grenlandii
Świat
Konferencja WOŚP
"My, Polacy, pomaganie mamy w genach". TVN kolejny raz gra z WOŚP
WOŚP 2026
32. Finał WOŚP
Padnie kolejny rekord? Tyle już zebrano na tegoroczny Finał
WOŚP 2026
Jeff Bezos
Jeff Bezos z nowym projektem. Elon Musk zagrożony
BIZNES
Kobiety są tak samo dobre w chirurgii jak mężczyźni
Zamiast przeszczepów nerek robią botoks. Bo miały dość walenia głową w mur
Zuzanna Kuffel
Policjant zauważył mężczyznę leżącego na poboczu
Przy drodze leżał zamarzający mężczyzna
WARSZAWA
Szymon Hołownia
"Śmiertelny bój" w Polsce 2050. Hołownia z przesłaniem
Polska
imageTitle
Chłodny uścisk, za chwilę kłótnia
EUROSPORT
W ostatnich dniach w Biernatkach było lodowato
To nasz nowy biegun zimna?
METEO
Taśma produkcyjna pamięci RAM
Eksperci prognozują. Możliwe załamanie rynku elektroniki
BIZNES
Kamila Urzędowska w filmie "Lalka", reż. Maciej Kawalski (2026)
Kamila Urzędowska zaprasza na wspólny seans "Lalki"
WOŚP 2026
Wypadek w Marysinie Wawerskim
Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wypadków w Warszawie
WARSZAWA
Aleksandra Leo
"Standardy białoruskie" i "próba puczu". Wrze w Polsce 2050
Patryk Michalski
Nauczyciel skazany za przestępstwa o charakterze seksualnym wobec uczennicy
Nauczyciel oskarżony o przestępstwa o charakterze seksualnym wobec uczennicy. Jest wyrok sądu
Lublin
imageTitle
Wygrał tenisową bitwę, idzie na piwo
EUROSPORT
europarlament
Prawicowa frakcja chciała zablokować umowę z Mercosur
BIZNES
Marta Kuligowska
Marta Kuligowska dla WOŚP 2026: przyjadę, przeczytam, powiem
WOŚP 2026
imageTitle
Dłuższa lista "ofiar" Lewandowskiego. Rekord blisko
EUROSPORT
Młodszy ogniomistrz Piotr Błachowicz ze Straży Pożarnej w Łasku
70-latka całą noc spędziła w lesie. Zauważył ją strażak tankujący na stacji
Łódź
Zabytkowy Spichlerz w Nowym Dworze Mazowieckim
Był zamkiem w "Panu Tadeuszu". Nikt nie chciał go kupić
Artur Węgrzynowicz
Skutki przejścia burzy w Atenach
Potężna burza nawiedziła Grecję. Nie żyją dwie osoby
METEO
Donald Trump, Rada Pokoju
Kto w Radzie Pokoju Trumpa? Lista krajów
Świat
imageTitle
O rywalce Świątek bywało głośno nie tylko z powodu tenisa
EUROSPORT
Nad Bałtykiem jak na Spitsbergenie
Zatoka Gdańska "jak Spitsbergen". Tak nie było od lat
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica