Media o pomyłce Trumpa w Davos. Powtórzył ją cztery razy

Obecność Donalda Trumpa zdominowała przekazy ze Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos. W środowym, trwającym ponad godzinę przemówieniu, prezydent mówił dużo o sukcesach swoich i USA, o "niewdzięczności" premiera Kanady, o tym, jak inne kraje powinny pójść w ślady Wenezueli, a nawet o okularach Emmanuela Macrona. Część mediów zwraca również uwagę na jego słowa na temat... Islandii.

Donald Trump w Davos o Islandii

Znaczące fragmenty swojego długiego przemówienia prezydent USA poświęcił potrzebie przejęcia kontroli nad Grenlandią. Wyspę wielokrotnie określał jako piękny i wielki "kawałek", czy "kawał lodu" ("a piece of ice"), ale czterokrotnie użył też nazwy Islandia, czyli zupełnie innej wyspy i państwa na północnym Atlantyku. Potwierdza to oficjalny zapis środowego przemówienia Donalda Trumpa na stronie Światowego Forum Ekonomicznego. Można je też usłyszeć na nagraniach tego wystąpienia.

Speaking at the World Economic Forum in Davos, President Donald Trump tells Europe: "We want a piece of ice for world protection, and they won't give it."



During his remarks, he also repeatedly referred to Greenland as Iceland. pic.twitter.com/0loGYqEbI0 — euronews (@euronews) January 21, 2026

"Pomagam Europie. Pomagam NATO, i do ostatnich dni, kiedy mówiłem im o Islandii, kochali mnie" - mówił m.in. Trump. Albo: "Tak, Islandia już kosztowała nas mnóstwo pieniędzy".

"Prezydent Trump w środę pomylił Islandię - nordycki kraj liczący około 400 tysięcy mieszkańców, znany z wulkanów i lodowców - z Grenlandią, częściowo autonomicznym terytorium duńskim" - zauważa "The New York Times".

Pomyłkom w przemówieniu prezydenta zaprzeczyła jego rzeczniczka Karoline Leavitt. Odpowiadając w mediach społecznościowych jednemu z reporterów, który napisał, że Trump "wydaje się mieszać" nazwy, napisała: "w swoich uwagach pisemnych Grenlandię nazwał 'kawałkiem lodu', bo tym właśnie ona jest. To ty coś tu mieszasz".