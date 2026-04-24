Świat Trump: pojawienie się Putina na szczycie G20 byłoby pomocne

Schwytać Putina? Trump: nie sądzę, żeby to było konieczne

Dziennik "Washington Post", powołując się na przedstawicieli amerykańskich władz, napisał, że Donald Trump zamierza zaprosić rosyjskiego przywódcę na szczyt G20, który ma odbyć się w grudniu w Miami na Florydzie.

Wysoki rangą przedstawiciel administracji USA przekazał mediom, że "nie skierowano jeszcze oficjalnych zaproszeń, ale Rosja jest członkiem G20 i będzie zaproszona na spotkania ministerialne i szczyt liderów".

Wcześniej wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksandr Pankin powiadomił dziennikarzy, że Rosja została zaproszona na szczyt G20 "na najwyższym szczeblu". Zaznaczył, że Moskwa potwierdzi, kto będzie ją reprezentował w późniejszym czasie.

Trump powiedział natomiast prasie w Gabinecie Owalnym, że nie wie nic o tym zaproszeniu. Podkreślił, że jest otwarty na rozmowy z każdym. - Gdyby (Putin) przybył, to zapewne byłoby bardzo pomocne - ocenił.

- Powiedziałem dawno temu, kiedy tworzyli G8, G7, wyrzucili Rosję, zanim ja objąłem urząd. To było za Obamy. Nie jestem jednym z tych facetów, którzy mówią: "Nie rozmawiajmy z nimi. Wiesz, trwa wojna, nie rozmawiajmy z nimi". Lubię rozmawiać z każdym - zapewniał.

Prezydent USA Donald Trump w Gabinecie Owalnym Źródło: WILL OLIVER/PAP/EPA

- Jeśli jesteś mądry, jeśli panujesz nad swoimi emocjami i nad wszystkim innym, nad czym musisz panować. Jestem kimś, kto wierzy w rozmowę. Nie wiem, czy on przyjedzie. Wątpię, żeby przyjechał - dodał.

Polski prezydent wśród zaproszonych na szczyt G20

Rosyjski przywódca ścigany jest przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK). USA nie są stroną Statutu Rzymskiego, na mocy którego powołano w 2002 roku MTK. W sierpniu ubiegłego roku Trump spotkał się z Putinem na Alasce.

USA sprawują w tym roku przewodnictwo w G20. Donald Trump będzie gospodarzem szczytu liderów w dniach 14-15 grudnia 2026 roku w ośrodku Trump National Doral Miami na Florydzie. Na początku września prezydent Karol Nawrocki poinformował w trakcie wizyty w Waszyngtonie, że prezydent USA zaprosił go na szczyt.

Polska w tym roku uczestniczy w spotkaniach G20 - zarówno w kwietniu na szczeblu ministrów finansów i szefów banków centralnych, jak i w grudniowym szczycie przywódców - de facto zastępując RPA, mimo że kraj ten nadal jest formalnym członkiem grupy.

Stało się tak za sprawą decyzji USA, które nie zaprosiły afrykańskiego państwa na spotkania ze względu na spór o los białych rolników w tym kraju i oskarżenia Waszyngtonu o rzekome ich "ludobójstwo". Wcześniej polscy ministrowie brali udział w spotkaniach G20, lecz w charakterze specjalnie zaproszonych gości.

