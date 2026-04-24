Świat

Trump: pojawienie się Putina na szczycie G20 byłoby pomocne

Schwytać Putina? Trump: nie sądzę, żeby to było konieczne
Prezydent USA Donald Trump powiedział reporterom w Gabinecie Owalnym, że "pomocne" byłoby, gdyby Władimir Putin pojawił się na szczycie G20, jednak wątpi, że rosyjski przywódca weźmie udział w spotkaniu w Miami jeszcze w tym roku.

Dziennik "Washington Post", powołując się na przedstawicieli amerykańskich władz, napisał, że Donald Trump zamierza zaprosić rosyjskiego przywódcę na szczyt G20, który ma odbyć się w grudniu w Miami na Florydzie.

Wysoki rangą przedstawiciel administracji USA przekazał mediom, że "nie skierowano jeszcze oficjalnych zaproszeń, ale Rosja jest członkiem G20 i będzie zaproszona na spotkania ministerialne i szczyt liderów".

To koniec epoki Ławrowa? "Moskwa postanowiła usunąć go w cień"
To koniec epoki Ławrowa? "Moskwa postanowiła usunąć go w cień"

Tatiana Serwetnyk

Wcześniej wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksandr Pankin powiadomił dziennikarzy, że Rosja została zaproszona na szczyt G20 "na najwyższym szczeblu". Zaznaczył, że Moskwa potwierdzi, kto będzie ją reprezentował w późniejszym czasie.

Trump: pojawienie się Putina na szczycie G20 byłoby pomocne

Trump powiedział natomiast prasie w Gabinecie Owalnym, że nie wie nic o tym zaproszeniu. Podkreślił, że jest otwarty na rozmowy z każdym. - Gdyby (Putin) przybył, to zapewne byłoby bardzo pomocne - ocenił.

- Powiedziałem dawno temu, kiedy tworzyli G8, G7, wyrzucili Rosję, zanim ja objąłem urząd. To było za Obamy. Nie jestem jednym z tych facetów, którzy mówią: "Nie rozmawiajmy z nimi. Wiesz, trwa wojna, nie rozmawiajmy z nimi". Lubię rozmawiać z każdym - zapewniał.

- Jeśli jesteś mądry, jeśli panujesz nad swoimi emocjami i nad wszystkim innym, nad czym musisz panować. Jestem kimś, kto wierzy w rozmowę. Nie wiem, czy on przyjedzie. Wątpię, żeby przyjechał - dodał.

Polski prezydent wśród zaproszonych na szczyt G20

Rosyjski przywódca ścigany jest przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK). USA nie są stroną Statutu Rzymskiego, na mocy którego powołano w 2002 roku MTK. W sierpniu ubiegłego roku Trump spotkał się z Putinem na Alasce.

USA sprawują w tym roku przewodnictwo w G20. Donald Trump będzie gospodarzem szczytu liderów w dniach 14-15 grudnia 2026 roku w ośrodku Trump National Doral Miami na Florydzie. Na początku września prezydent Karol Nawrocki poinformował w trakcie wizyty w Waszyngtonie, że prezydent USA zaprosił go na szczyt.

Nawrocki o zaproszeniu na G20. "Fajnie, że się pod to podpina"
Nawrocki o zaproszeniu na G20. "Fajnie, że się pod to podpina"

Polska

Polska w tym roku uczestniczy w spotkaniach G20 - zarówno w kwietniu na szczeblu ministrów finansów i szefów banków centralnych, jak i w grudniowym szczycie przywódców - de facto zastępując RPA, mimo że kraj ten nadal jest formalnym członkiem grupy.

Stało się tak za sprawą decyzji USA, które nie zaprosiły afrykańskiego państwa na spotkania ze względu na spór o los białych rolników w tym kraju i oskarżenia Waszyngtonu o rzekome ich "ludobójstwo". Wcześniej polscy ministrowie brali udział w spotkaniach G20, lecz w charakterze specjalnie zaproszonych gości.

OGLĄDAJ: Trump staje po stronie Putina i straszy sojuszników z NATO. "Co tu się dzieje?"
Trump staje po stronie Putina i straszy sojuszników z NATO. "Co tu się dzieje?"

Czytaj także:
1 godz 15 min
pc
AI jako broń atomowa. Manifest giganta z Doliny Krzemowej wywołał burzę
Czas przyszły
Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek
Nocne spotkanie na szczycie PiS
Polska
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja rośnie
BIZNES
Lokalizacja piątkowego trzęsienia ziemi na Krecie
Trzęsienie ziemi na Krecie. Odczuła je cała wyspa
METEO
imageTitle
Wiadomo, kiedy kolejny mecz Świątek w Madrycie
EUROSPORT
Wzrost cen paliw w Polsce czwarty w UE? W Portugalii benzyna tańsza? Sprawdzamy
Tyle kosztuje paliwo w piątek
BIZNES
imageTitle
Walczył o życie i właśnie chciał wrócić do ścigania. Znów miał wypadek
EUROSPORT
ormuz shutterstock_617485811_1
Kolejne miny w cieśninie, "wrogie cele" nad Iranem, Trump o broni jądrowej
PODSUMOWANIE
37 min
Superwizjer 2
Premiera"Nie boją się nikogo i niczego". Hejt i układy po karkonosku
Superwizjer
Andrzej Duda trzy miesiące po zakończeniu prezydentury (24.11.2025, Gdańsk)
ZEN.COM, Andrzej Duda i zakazane kasyna online
Piotr Szostak
dzieci telefon media społecznościowe
"Zatruwają umysły". Kolejny kraj zakazuje social mediów dzieciom
Świat
Ćwiczenia białorusko-rosyjskie Zapad-2021 na poligonie w Brześciu
Mają zapasy paliwa, by móc szybko wyjechać. Boją się inwazji
Tatiana Serwetnyk
Łukasz Litewka zginął w wypadku, do którego doszło w Dąbrowie Górniczej
Śmierć Łukasza Litewki, rezygnacja Cenckiewicza, miliardy dla Ukrainy
TO WARTO WIEDZIEĆ
pc
"Istotną częścią jazzu jest błąd. Raz miałem nawet tróję z fortepianu"
Monika Olejnik. Otwarcie
Silny wiatr
Będzie mocniej wiało
METEO
Prezydent USA Donald Trump
Trump ogłosił decyzję w sprawie zawieszenia broni
Świat
imageTitle
Robertson jak po sznurku. Zameldował się w drugiej rundzie w Crucible
EUROSPORT
GettyImages-2272815242
Nietypowy protest w Waszyngtonie. 20 tysięcy pluszowych misiów
Świat
imageTitle
Trudny test Hurkacza w Madrycie. O której mecz z Lorenzo Musettim?
EUROSPORT
Robert Biedroń
Biedroń: Litewka spadł nam z innej planety
Kropka nad i
Sławomir Cenckiewicz i Karol Nawrocki
Po wydarzeniach w Pałacu Prezydenckim. "Dochodzi do bardzo poważnego kryzysu"
KROPKA NAD I
Mogadiszu, stolicę Somalii, nawiedziły powodzie
Woda zalewała ulice, wiatr zrywał dachy
METEO
Seniorzy utknęli na podwórku na Miodowej
Zatrzasnęła się za nimi brama. 17 osób w potrzasku
WARSZAWA
imageTitle
Nie tylko Yamal. Piłkarz Realu też walczy z czasem przed mundialem
Najnowsze
Atlas V
AI ważniejsze niż kosmos. SpaceX odsłania karty
BIZNES
Palac Prezydencki
"Sojusz trzech ministrów" przeciw Cenckiewiczowi
Fakty po Faktach
Łukasz Litewka wpis
Ostatni wpis Łukasza Litewki. "Czują się całkowicie bezkarnie"
Polska
Antoni Macierewicz
Aneks był tajny prawie 20 lat. Prezydent "powinien się z tego wycofać"
FAKTY PO FAKTACH
imageTitle
Polka wicemistrzynią Europy. Uległa tylko Ukraince
EUROSPORT
kamera-film-16.jpg
100 milionów w 1,5 minuty. Branża audiowizualna potrzebuje zmian w finansowaniu
BIZNES

