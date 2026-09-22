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Świat

Donald Trump po wyrzuceniu mediów uruchomił własną telewizję - Trump TV

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Donald Trump
CNN, MS NOW i Politico składają pozew. Relacja korespondenta "Faktów" TVN Marcina Wrony
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KIMIMASA MAYAMA/EPA/PAP
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Działa już Trump TV, kanał, który ma prezentować doniesienia z amerykańskiej administracji. Start medium nastąpił zaraz po tym, jak Donald Trump poinformował o wykluczeniu niektórych dziennikarzy z Białego Domu, a inne media zadeklarowały zawieszenie relacji w geście solidarności.

Biały Dom w poniedziałek uruchomił Trump TV - kanał w serwisie YouTube nadający 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Na początek wyemitowano zapis wystąpienia Trumpa na Górze Rushmore 3 lipca.

Ruszył kanał Trump TV

Informując o starcie kanału, Biały Dom w serwisie X reklamował, że widzowie zobaczą "najważniejsze wydarzenia, ogłoszenia oraz najświeższe i najciekawsze informacje z administracji w jednym miejscu".

"Nie każdy ważny moment mógł przebić się do twojej telewizji" - dodano i zapewniono, że teraz będzie inaczej.

W spocie promującym Trump TV Biały Dom wykorzystał fragmenty scen z różnych produkcji, w tym z seriali "Kroniki Seinfelda", "Głowa rodziny" i filmu "Mroczny rycerz". Przedstawiają one postacie oglądające telewizję, gdy w tle rozbrzmiewa utwór "Video Killed the Radio Star" zespołu The Buggles. Pojawia się też napis: Trump TV.

Donald Trump wyrzucił dziennikarzy z Białego Domu

Uruchomienie Trump TV nastąpiło na kilka dni po tym, jak Donald Trump poinformował, że wykluczył z Białego Domu stacje CNN i MS NOW oraz portal Politico z powodu rzekomych kłamstw, jakie miały publikować na temat jego i administracji. Następnego dnia dziennikarze tych mediów nie zostali wpuszczeni na teren kompleksu. W związku z tym w poniedziałek redakcje pozwały Trumpa, argumentując, że sytuacja ta narusza wolność prasy gwarantowaną przez amerykańską konstytucję.

W poniedziałek inne główne amerykańskie stacje ogłosiły, że nie będą relacjonować aktywności Trumpa w ramach prezydenckiego korpusu prasowego na znak solidarności z CNN.

Ekipy telewizyjnej zabrakło podczas uroczystości przecięcia wstęgi na nowym lądowisku dla helikopterów przed Białym Domem. Jego wizyta na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ odbywa się bez transmisji na żywo stacji ABC, CBS, CNN, Fox i NBC.

Źródło: The Hill, PAP, tvn24.pl
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Tagi:
USADonald TrumpBiały DomMedia
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