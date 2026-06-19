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Świat

Trump o swojej władzy. "Nie ma żadnych ograniczeń"

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Donald Trump
Porozumienie Stanów Zjednoczonych z Iranem zostało podpisane
Źródło wideo: REUTERS
Źródło zdj. gł.: AP/EPA/Aaron Schwartz via CNP / POOL
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oznajmił w rozmowie z portalem Axios, że USA "całkowicie pokonały" Iran, a jego władza "nie ma ograniczeń". Według serwisu Trump obawiał się jednak, że przedłużające się zamknięcie cieśniny Ormuz mogłoby wywołać szok na rynku ropy naftowej.

Donald Trump rozpoczął wojnę z Iranem, domagając się jego "bezwarunkowej kapitulacji". Ostatecznie zakończył ją jednak, podpisując ograniczone wstępne porozumienie - napisał portal Axios. Prezydent zaprzeczył, jakoby doświadczenie to w jakikolwiek sposób uświadomiło mu jego ograniczenia. Zapytany, czego nauczył się o granicach swojej władzy, odpowiedział: - Nie ma żadnych ograniczeń.

- Jeszcze nie dostałem takiej lekcji. Wiem, że [ograniczenia - red.] istnieją, ale nie ma ograniczeń – oznajmił.

Powiedział też, że USA "całkowicie pokonały militarnie" Iran oraz że podpisane memorandum "prawdopodobnie jest bezwarunkową kapitulacją".

Trump obawiał się załamania rynku ropy?

Trump obruszył się na opinie krytyków, pytających, dlaczego nie był twardszy wobec Iranu. - Jedyny sposób, żebym mógł być bardziej stanowczy, to wejść tam na kolejne dwa lub trzy tygodnie i dalej bombardować ich bez opamiętania. Prawda? Ale co by nam to dało? Cieśnina Ormuz nie byłaby otwarta - mówił.

- Przez wiele miesięcy nie mielibyśmy ropy. Gdy spadają bomby, to ją automatycznie zamykają - kontynuował. - To jest sytuacja, która mogłaby wywołać światową depresję - oznajmił.

Według źrodła Axiosu Trump prywatnie wyrażał obawy, że światowe rezerwy ropy zaczynają się wyczerpywać, a przedłużające się zamknięcie Ormuzu mogłoby wywołać globalny szok na rynku naftowym. Zdaniem portalu to pokazuje, dlaczego Trump zgodził się na to porozumienie, zamiast na maksymalistyczne warunki, które zapowiadał przed wojną.

Prezydent USA Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump
Źródło zdjęcia: AP/EPA/Aaron Schwartz via CNP / POOL

USA i Iran podpisały wstępne porozumienie

Wstępne porozumienie z Iranem, które ma doprowadzić do pełnego otwarcia cieśniny Ormuz w zamian za zawieszenie sankcji na irańską ropę, Trump podpisał w nocy ze środy na czwartek w Wersalu.

Teraz mierzy się z krytyką części polityków z własnej partii, którzy zarzucali mu słabość wobec Iranu lub otrzymywanie złych porad od doradców. Wśród krytyków porozumienia byli m.in. senator Ted Cruz, czy też Republikanie w komisjach sił zbrojnych i wywiadu. Senator Bill Cassidy ocenił, że "(Ronald) Reagan musi się przewracać w grobie" a umowa z Iranem jest największą klęską polityki zagranicznej od dekad.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Donald TrumpUSAIranRopa naftowaCieśnina Ormuz
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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