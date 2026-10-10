Świat Donald Trump po ogłoszeniu Pokojowej Nagrody Nobla. "Nie zapomnimy, Norwegio" Oprac. Justyna Sochacka |

Pierwsza reakcja noblistki Navi Pillay. "Jeśli jeszcze chwilę poklaszczecie..." Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Aaron Schwartz / POOL

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Trump kilkakrotnie potępił Norwegię i urzędujący tam komitet podczas swojego piątkowego wystąpienia na wiecu wyborczym w Syracuse w stanie Nowy Jork.

- Pokojowa Nagroda Nobla została na zawsze zdyskredytowana przez garstkę radykalnych ideologów, którzy są przeciwko demokracji i wrogami cywilizacji - ocenił prezydent USA. - Nie zapomnimy, Norwegio - dodał potem.

Trump określił Navanethem "Navi" Pillay, której Norweski Komitet Noblowski przyznał tegoroczną nagrodę, "tajemniczą osobą". - Nigdy o tej osobie nie słyszałem. Nikt o niej nie słyszał - powiedział.

Amerykański przywódca - zaraz po tym, jak zagroził Iranowi zniszczeniem - twierdził, że zakończył osiem wojen i za każdą z nich powinien otrzymać jedną nagrodę. Dodał przy tym, że zakończenie wojen z Iranem i w Ukrainie idzie sprawnie.

Przypomniał też, że swoją nagrodę oddała mu ubiegłoroczna laureatka, wenezuelska opozycjonistka Maria Corina Machado, która dotąd nie może powrócić do kraju mimo obalenia dyktatora Nicolasa Maduro. Jednocześnie Trump uzasadniał przejęcie kontroli nad wenezuelskimi złożami ropy naftowej, twierdząc, że "do zwycięzcy należą łupy".

Navanethem "Navi" Pillay laureatką Pokojowej Nagrody Nobla

Tegoroczną laureatką Pokojowej Nagrody Nobla została południowoafrykańska prawniczka Navanethem "Navi" Pillay. 85-latka jako prawniczka przeciwstawiała się apartheidowi w RPA i broniła między innymi Nelsona Mandeli. Następnie była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy i MTK, pełniła również funkcję Wysokiej Komisarz ONZ do spraw Praw Człowieka.

Niedługo po ogłoszeniu nagrody dla byłej sędzi MTK Departament Stanu ogłosił sankcje na tę organizację, mające na celu demontaż całej instytucji. Jak powiedziało PAP źródło zaznajomione ze sprawą, choć ruch ten był spodziewany, początkowo planowany był na przyszły tydzień. W reakcji na ogłoszenie nagrody dla Pillay nałożenie sankcji zostało przyspieszone.