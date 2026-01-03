Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump o kolejnym prezydenckie, który "musi uważać"

Gustavo Petro
Donald Trump o prezydencie Kolumbii. "On ma fabryki kokainy"
Źródło: TVN24
Prezydent Kolumbii Gustavo Petro musi uważać na swój tyłek - oznajmił prezydent USA Donald Trump w czasie konferencji prasowej na Florydzie, gdy przekazywał szczegóły akcji zakończonej pojmaniem Nicolasa Maduro. Wcześniej kolumbijski przywódca skrytykował przeprowadzony w sobotę nad ranem amerykański atak na Wenezuelę.

W sobotę Donald Trump wziął udział w konferencji prasowej, w czasie której mówił o przeprowadzonym w godzinach nocnych amerykańskim ataku na Wenezuelę. W jego czasie schwytano wenezuelskiego przywódcę Nicolasa Maduro oraz jego żonę.

Jeden z dziennikarzy zapytał Trumpa o krytykę amerykańskich działań wyrażoną przez prezydenta Kolumbii Gustavo Petro.

- On ma fabryki kokainy. Ma fabryki, w których produkuje kokainę (...) On produkuje kokainę i wysyła ją do Stanów Zjednoczonych, więc musi uważać na swój tyłek - stwierdził.

Trump już wcześniej groził, że siły USA mogą uderzyć na zakłady produkujące narkotyki wewnątrz Kolumbii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Świat reaguje po ataku

Świat reaguje po ataku

Trump: będziemy prowadzić Wenezuelę do czasu udanej transformacji. Pojawi się grupa ludzi

Trump: będziemy prowadzić Wenezuelę do czasu udanej transformacji. Pojawi się grupa ludzi

Kolumbia rozmieszcza wojska

W reakcji na amerykańską interwencję w Wenezueli Petro wezwał w sobotę do spotkania Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) oraz Rady Bezpieczeństwa ONZ, w której Kolumbia zasiada od początku roku jako niestały członek.

Petro poinformował również o rozmieszczeniu wojsk na granicy z Wenezuelą, a także wysłaniu tam służb ratunkowych na wypadek masowego napływu uchodźców z tego kraju.

W ubiegłym roku Trump nazwał kolumbijskiego lidera "przywódcą narkotykowym". Z kolei Petro oskarżał amerykańskiego prezydenta o to, że w wyniku ataków USA na łodzie podejrzane o przemyt narkotyków giną cywile z jego kraju i z państw sąsiednich.

OGLĄDAJ: "Będziemy rządzić Wenezuelą do czasu rozsądnej transformacji"
pc

"Będziemy rządzić Wenezuelą do czasu rozsądnej transformacji"
WYDANIE SPECJALNE

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: CARLOS ORTEGA/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpKolumbiaGustavo PetroPolityka zagraniczna USAAmeryka PołudniowaNarkotykiWenezuela
Czytaj także:
imageTitle
Kubacki nie mógł trenować na skoczni w Zakopanem. "To skandal"
Najnowsze
Edmundo Gonzalez Urrutia
Kto powinien objąć władzę? Wenezuelska noblistka zabrała głos
imageTitle
Barcelona gra w derbach. Wiadomo, co z Lewandowskim i Szczęsnym [RELACJA NA ŻYWO]
Najnowsze
Karkonosze, śnieg
Lawinowa "dwójka" w Karkonoszach
METEO
imageTitle
Asysta Casha w meczu Premier League. Aston Villa wiceliderem tabeli
Najnowsze
Delcy Rodriguez
Rubio "właśnie z nią rozmawiał i zasadniczo jest gotowa"
Wilczy Księżyc
Wilczy Księżyc rozświetlił niebo. Za nami pierwsza pełnia
METEO
Mróz, noc, sople lodu
Temperatura w nocy wszędzie spadnie poniżej zera
METEO
imageTitle
Gauff w formie. Uratowała skórę Amerykanom
Najnowsze
Donald Trump
Trump: będziemy prowadzić Wenezuelę do czasu udanej transformacji. Pojawi się grupa ludzi
imageTitle
Gwiazdy poobijane w Innsbrucku. Lider zderzył się z bandą
EUROSPORT
imageTitle
Perfekcjonizm 18-latka. "Trochę ten kwalifikacyjny skok zepsułem"
EUROSPORT
Nicolas Maduro w rękach Amerykanów na pokładzie USS Iwo Jima
Maduro w rękach Amerykanów. Pierwsze zdjęcie
Zima, śnieg
Śnieżne fronty przetoczą się przez Polskę. Ile śniegu dosypie
METEO
Zabójstwo taksówkarza w Giżycku
Areszt i zarzut zabójstwa taksówkarza w sylwestrową noc
Olsztyn
Policjanci stoją w pobliżu baru w Crans-Montanie, gdzie doszło do tragicznego pożaru
Zarzuty po śmierci w płomieniach w Szwajcarii. Dwoje podejrzanych
Wenezuelczycy w Peru świętowali schwytanie Nicolasa Maduro
"Czuję mieszankę strachu i radości". Wenezuelczycy o tym, co się stało
Andrzej Paczkowski
Wybitny historyk i wykładowca. Nie żyje profesor Andrzej Paczkowski
Polska
imageTitle
Dyskwalifikacja Wąska. "Niczemu nie jest winny"
EUROSPORT
Kierowcę zatrzymano, gdy stracił panowanie na autem
Kradzież paliwa i pościg za kierowcą
Poznań
Śnieg
Alert RCB. Tutaj znów będzie groźnie
METEO
Nicolas Maduro (po lewej) i minister obrony Vladimir Padrino 25 listopada 2025 w Caracas
CNN: Maduro zaskoczony przez Delta Force we własnej sypialni
imageTitle
Oto rywale polskich skoczków w Innsbrucku. Trudne zadanie Kubackiego
EUROSPORT
prad
Wciąż nie mają prądu. "Komórki nie działały, trzeba siedzieć w domu"
METEO
imageTitle
Polacy awansowali prawie w komplecie. Zaskakująca dyskwalifikacja
EUROSPORT
Policjanci odnaleźli mężczyznę w zaroślach
44-latek zadzwonił po pomoc, nie wiedział, gdzie jest
Białystok
Punkt kontrolny przy siedzibie Ministerstwa Obrony Wenezueli
Świat reaguje po ataku
imageTitle
Gąsienica-Daniel potwierdziła dobrą formę. Miejsce w czołowej dziesiątce
Najnowsze
imageTitle
Biało-Czerwoni solidni w kwalifikacjach. Tak skakali w sobotę (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
jaczew wieś budynki miasteczko domy
Tak Polacy oceniają życie na wsi
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica