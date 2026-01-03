Trump o kolejnym prezydenckie, który "musi uważać"

Donald Trump o prezydencie Kolumbii. "On ma fabryki kokainy" Źródło: TVN24

W sobotę Donald Trump wziął udział w konferencji prasowej, w czasie której mówił o przeprowadzonym w godzinach nocnych amerykańskim ataku na Wenezuelę. W jego czasie schwytano wenezuelskiego przywódcę Nicolasa Maduro oraz jego żonę.

Jeden z dziennikarzy zapytał Trumpa o krytykę amerykańskich działań wyrażoną przez prezydenta Kolumbii Gustavo Petro.

- On ma fabryki kokainy. Ma fabryki, w których produkuje kokainę (...) On produkuje kokainę i wysyła ją do Stanów Zjednoczonych, więc musi uważać na swój tyłek - stwierdził.

Trump już wcześniej groził, że siły USA mogą uderzyć na zakłady produkujące narkotyki wewnątrz Kolumbii.

Kolumbia rozmieszcza wojska

W reakcji na amerykańską interwencję w Wenezueli Petro wezwał w sobotę do spotkania Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) oraz Rady Bezpieczeństwa ONZ, w której Kolumbia zasiada od początku roku jako niestały członek.

Petro poinformował również o rozmieszczeniu wojsk na granicy z Wenezuelą, a także wysłaniu tam służb ratunkowych na wypadek masowego napływu uchodźców z tego kraju.

W ubiegłym roku Trump nazwał kolumbijskiego lidera "przywódcą narkotykowym". Z kolei Petro oskarżał amerykańskiego prezydenta o to, że w wyniku ataków USA na łodzie podejrzane o przemyt narkotyków giną cywile z jego kraju i z państw sąsiednich.

