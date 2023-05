Pisarka oskarżała Donalda Trumpa o gwałt. Jest decyzja ławy przysięgłych

Oskarżenia o gwałt

Crowley relacjonował, że przypadkowe spotkanie jego klientki z Trumpem przebiegało początkowo w atmosferze niewinnych flirtów i żartów. Carroll znała go już wcześniej i spotkała, gdy wchodził do sklepu. Ona sama już wychodziła, ale zgodziła się wrócić, by pomóc wybrać mu prezent dla kobiety. Windą pojechali do działu z bielizną na szóstym piętrze. Był już wieczór, więc miało już nie być tam pracowników sklepu. Następnie - według relacji Crowleya - Trump zaprowadził ją do przymierzalni i przycisnął do ściany. Następnie miał "przycisnąć usta do jej ust", ściągnąć jej rajstopy i zgwałcić, mimo że Carroll stawiała opór.