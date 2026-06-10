Świat Japończycy protestują po weekendowym poście Trumpa. Tysiące podpisów pod petycją Maciej Wacławik |

Trump o negocjacjach z Iranem: być może za dzień lub dwa będziemy mieli jakieś wyobrażenie o sytuacji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SALWAN GEORGES / POOL

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Autorzy petycji "Chrońmy japońską mangę", utworzonej na platformie Change.org, przedstawiają się jako fani mangi oraz anime. Jak podkreślają, mają "bardzo mieszane uczucia" co do udostępnianych przez Donalda Trumpa treści w stylistyce zaczerpniętej z takich tytułów, jak "Dragon Ball" i "Yu-Gi-Oh!", a ostatnio "Naruto".

U.S. President Donald Trump has posted a video on social media depicting himself as the protagonist of the popular Japanese anime series "Naruto," drawing criticism from some people. 👉 https://t.co/pL3ZOyWnyk pic.twitter.com/E5tsp80sFj — The Japan Times (@japantimes) June 9, 2026 Rozwiń

Pierwotnie miłośnicy japońskich dzieł utworzyli petycję w marcu w związku z materiałem opublikowanym przez Biały Dom na platformie X. Odnosił się on do wojny w Iranie, ale nawiązywał do mangi "Yu-Gi-Oh!" autorstwa Kazukiego Takahashi. Inicjatorka protestu, 34-letnia Nana Suzuki, w rozmowie z BBC podkreśliła, że Takahashi zmarł, próbując ratować tonącego człowieka. - Bardzo mnie zasmuciło, że jego szlachetny duch, duch człowieka, który starał się ratować innych, oraz przesłanie jego twórczości zostały wykorzystane w kontekście wojennym. On (Kazuki Takahashi - red.) już nie żyje i nie może się bronić - zaznaczyła Suzuki.

W marcu petycję wręczono kilku japońskim parlamentarzystom, prosząc o wsparcie. Pismo trafiło także do japońskiego MSZ, który zwrócił się do ambasady USA w Japonii z pytaniem dotyczącym nieuprawnionego wykorzystania japońskich utworów.

Autorzy ponownie otworzyli petycję w ten wtorek, trzy dni po tym, jak Trump zamieścił w serwisie Truth Social film z piosenką o sobie samym.

Trump jedzie na lwie i udaje ninję

W nagraniu widzimy m.in., jak amerykański przywódca tańczy w Białym Domu, jedzie motocyklem, podróżuje na wielbłądzie, dosiada lwa, skacze ze spadochronem, spaceruje po Księżycu i pozuje przy Krzywej Wieży w Pizie. W filmie pojawia się również wizerunek Trumpa, który wygląda jak ninja Naruto Uzumaki z serii "Naruto". Tak to widzą autorzy petycji. Wyrażają w niej "zaniepokojenie" i zapowiadają, że powiadomią posiadaczy praw autorskich. Do środy podpis pod petycją złożyło ponad 22 tysiące osób.

𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 - 𝟬𝟴:𝟭𝟮 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟲.𝟬𝟱.𝟮𝟲



President Trump posts hilarious music video🎶 Donald Donald Trump🎶 pic.twitter.com/A2l71jdEef — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 6, 2026 Rozwiń

Czy Donald Trump miał zgodę na wykorzystanie wspomnianych treści? "Firma Pokemon Company International oświadczyła, że Biały Dom nie posiadał zgody na wykorzystanie jej materiałów graficznych" - podał portal BBC w środę. Wspomniana firma stoi za grą wideo "Pokemon Pokopia", z której zrzut ekranu również został rzekomo wykorzystany w jednym z postów Białego Domu.

"Niezbyt śmieszne"

Niezadowolenia z powodu nowego filmu na koncie Trumpa nie kryją nie tylko autorzy petycji. "To nie jest śmieszne. To megalomania", "Niezbyt śmieszne", "Zaniemówiłam. To narcystyczny oszust. Zawsze nim był i zawsze nim będzie. To żenujące, że jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Niech Bóg nam pomoże przetrwać te najbliższe dwa i pół roku [do końca kadencji - red.]" - czytamy komentarze na platformie X. "Uwielbiam, kiedy wykonuje ten taniec. To takie prezydenckie" - ironizował inny użytkownik na X.

Brytyjski "Guardian" cytuje komentarz Japończyka, który napisał, że "z głębi serca pragnie", by Trump przestał korzystać z japońskiego dziedzictwa. "Brakuje mu poczucia etyki. Chcę, żeby rząd [Japonii - red.] się temu sprzeciwił" - czytamy.