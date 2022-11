Trzy lata temu Donald Trump opublikował zdjęcie wykonane przez szpiegowskiego satelitę. Teraz zostało odtajnione

- To zdjęcie ma niezwykle dobrą jakość, widać na nim bardzo dużo detali - mówi cytowany przez NPR Jeffrey Lewis, który zajmuje się analizą zdjęć satelitarnych w Middlebury Institute of International Studies w Monterey w Kalifornii. - Z początku pomyślałem, że musiało zostać zrobione przez drona albo coś w tym stylu - dodał.

Wywiad odtajnił zdjęcie

Trzy lata po opublikowaniu tweeta przez ówczesnego prezydenta Donalda Trumpa , amerykańska Narodowa Agencja Wywiadu Przestrzennego (National Geospatial-Intelligence Agency, NGA) odtajniła oryginalne zdjęcie, potwierdzając jego autentyczność. Jak podkreśla NPR (National Public Radio), odtajnienie nastąpiło w wyniku wniosku złożonego przez tego nadawcę zgodnie z ustawą Freedom of Information Act (FOIA). Zanim do tego doszło, Pentagon zbadał, czy ilustracja może być udostępniona opinii publicznej.

- Wiele szczegółów na oryginalnym obrazie pozostało zredagowanych, to wyraźny znak, że Trump dzielił się w mediach społecznościowych cennymi informacjami wywiadowczymi - tak sprawę skomentował Steven Aftergood, ekspert do spraw wywiadowczych z Federacji Amerykańskich Naukowców (Federation of American Scientists). FAS to pozarządowy think tank, który wśród swoich celów deklaruje wykorzystanie badań i analiz naukowych dla zwiększenia bezpieczeństwa na świecie.