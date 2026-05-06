Świat Trump do dzieci o "bandzie szaleńców" i "broni jądrowej. "Może jesteście za młodzi, nie wiem"

Dzieci i sportowcy w Gabinecie Owalnym. Prezydent opowiada o wojnie w Iranie

Spotkanie z grupą sportowców i dzieci, podczas którego obecni byli sekretarz edukacji Linda McMahon i sekretarz zdrowia Robert F. Kennedy Jr., miało dotyczyć przywrócenia Prezydenckiej Nagrody za Sprawność Fizyczną. Donald Trump przez niemal godzinę mówił jednak o kwestiach, które dla młodych słuchaczy nie były właściwe, nie wydawały się też im szczególnie interesujące. Media podkreślają, że była to "tyrada". Grupa dzieci, wyraźnie znudzona, słuchała między innymi o blokadzie cieśniny Ormuz i okrucieństwie reżimu w Iranie.

Spotkanie prezydenta USA z dziećmi i sportowcami w Białym Domu

Trump opowiada dzieciom o wojnie

- Nie możemy pozwolić Iranowi na posiadanie broni jądrowej - zwrócił się do małoletnich słuchaczy Donald Trump. - Możecie być na to za młodzi, nie wiem. Prawdopodobnie rozumiecie więcej niż większość ludzi. Ale nie możemy pozwolić, żeby banda szaleńców miała broń jądrową, bo świat byłby w tarapatach.

Dodał, że gdyby Iran miał broń jądrową, "być może nie wszyscy bylibyśmy tu dzisiaj". - Mogę wam powiedzieć, że Bliski Wschód by zniknął. Izrael by zniknął. I skierowaliby swój wzrok najpierw na Europę, a potem na nas - stwierdził. - O sile broni jądrowej nawet nie chcę mówić. To się nie wydarzy - dodał.

W drastyczny sposób opisał też protesty w Iranie. - A potem, nagle, kobieta padła martwa z kulą w tym miejscu. Zawsze w tym miejscu - zwrócił się do dzieci, wskazując przestrzeń między oczami. - Powinni zachować się mądrze, bo nie chcemy tam wchodzić i zabijać ludzi, naprawdę, ja tego nie chcę - podsumował.

Media o spotkaniu Trumpa z dziećmi

Reporterka CNN opisała, że młodzi ludzie byli wyraźnie zniecierpliwieni, część ziewała. "Nigdy nie jest za wcześnie, aby dowiedzieć się czegoś o zagładzie nuklearnej", ironizuje magazyn Rolling Stone. "Otoczony dziećmi, (Donald Trump - red.) rozprawiał o giełdzie, swoich wynikach w sondażach, o tym, że powinien był otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla za zakończenie ośmiu wojen, a także o wojnie, którą właśnie rozpoczął bez żadnego logicznego powodu".

Dopiero gdy spotkanie zbliżało się ku końcowi, Trump zapytał dzieci, jakie sporty uprawiają, a młodego golfistę, jaki ma handicap.

