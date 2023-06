Ujawniono nagranie, na którym Donald Trump omawia tajny plan ataku na Iran z nieuprawnionymi osobami

Trump omawia tajny plan ataku na Iran

- Generał (Mark) Milley mówił, że chcę zaatakować Iran. Czy to nie jest niesamowite. Mam tu tę kupę papieru i ten temat właśnie się pojawił. To nieoficjalne. On to przygotował, nie ja. To dokumenty przygotowane przez departament obrony. To argument, który sprawia, że wygram tę sprawę. Tylko, że to ściśle tajne. Jako prezydent mógłbym to odtajnić, teraz nie mogę. Myślałem o tym, bo on mówił, że to ja chciałem zaatakować Iran. A tymczasem tu mam takie dokumenty przygotowane dla mnie przez wojsko. Myślicie, że możemy ich użyć? - pyta na nagraniu Trump.