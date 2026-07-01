Donald Trump ogłosił "wielką wiadomość"

Czterech Republikanów podpisało rezolucję nakazującą prezydentowi wycofanie się z wojny z Iranem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Aaron Schwartz / POOL

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We wtorek Donald Trump poinformował, że republikanie planują zorganizowanie konwencji przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi (midterms). Ma się ona odbyć w dniach 9-10 września w Dallas.

"WIELKA WIADOMOŚĆ! Po raz pierwszy w historii Partia Republikańska zorganizuje KONWENCJĘ PRZED WYBORAMI MIDTERM. Odbędzie się ona w Dallas w Teksasie - jednym z moich ulubionych miejsc na świecie. Będzie fantastyczna!" - napisał Trump na Truth Social.

Donald Trump na wiecu w Milwaukee, lipiec 2024 rok Źródło zdjęcia: PAP/EPA

"Będziemy świętować WIELKI POWRÓT AMERYKI oraz niezwykłe sukcesy narodu amerykańskiego, który odmienił nasz kraj dzięki programowi America First (...). Będzie też mnóstwo wspaniałej rozrywki - to będzie WIEC, jakiego jeszcze nie było! Zbliża się 250. rocznica powstania Stanów Zjednoczonych, a wspólnie tworzymy fundamenty pod KOLEJNE 250 LAT wielkości Ameryki" - dodał.

Pierwsza taka konwencja - dlaczego to takie ważne

Organizowanie konwencji przed wyborami midterms nie jest typowe. CBS News podaje, że republikanie robią to po raz pierwszy. Takie wydarzenia odbywają się zwykle tylko w roku wyborów prezydenckich. Jednocześnie będzie to pierwsza konwencja tej partii w Dallas od 1984 roku.

Prezydent USA planuje wygłosić przemówienie na tym wydarzeniu. Reuters podaje, powołując się na swoich informatorów, że Trump chce wykorzystać konwencję, aby zmobilizować zwolenników ruchu Make America Great Again (MAGA) do udziału w listopadowych wyborach. Frekwencja w głosowaniu połówkowym zazwyczaj była dużo niższa niż w wyborach prezydenckich.

Republikanie są tymczasem pod presją, aby utrzymać kontrolę nad Kongresem w ostatnich dwóch latach prezydentury Trumpa. Obawiają się, że niezadowolenie wyborców związane z sytuacją gospodarczą oraz decyzja prezydenta o rozpoczęciu wojny z Iranem mogą to utrudnić - zauważa Reuters.

CBS dodaje, że jeśli demokraci odzyskają kontrolę nad którąkolwiek z izb Kongresu, będą mogli blokować realizację programu Trumpa i wszczynać dochodzenia dotyczące działalności jego administracji. Republikanie mają tymczasem w Kongresie jedynie niewielką większość, ponadto partia sprawująca władzę zazwyczaj traci mandaty w wyborach w połowie kadencji.

Zbliża się "Trumpapalooza"

Joe Gruters, przewodniczący Komitetu Krajowego Partii Republikańskiej (RNC), przekazał w oświadczeniu, że konwencja będzie okazją do zaprezentowania programu Trumpa "America First". "Prezydent Trump zjednoczy republikanów wokół naszej wspólnej wizji, nada impet kampanii i zapewni naszej partii znakomitą konwencję" - oświadczył.

"Konwencja będzie Trumpapaloozą" - dodał. Palooza to termin, który stosuje się w odniesieniu do dużych, widowiskowych i pełnych energii wydarzeń.