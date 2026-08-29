Świat Donald Trump ogłosił porozumienie z Wenezuelą. Chodzi o kontrolę nad częścią rezerw ropy Oprac. Justyna Sochacka |

Trump o "przejęciu" wenezuelskiej ropy: pomagamy im Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/AL DRAGO/ POOL

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"Stany Zjednoczone Ameryki właśnie zawarły umowę z Wenezuelą w sprawie największej transakcji naftowej w historii świata" - napisał prezydent USA na swoim portalu społecznościowym Truth Social. Jak dodał, porozumienie zapewni większościową kontrolę USA nad ponad 65 miliardami baryłek potwierdzonych rezerw ropy naftowej w Wenezueli "bez żadnych kosztów dla amerykańskich podatników".

"Ta historyczna transakcja ponad dwukrotnie zwiększa amerykańskie rezerwy ropy naftowej" - oznajmił. Ocenił przy tym, że transakcja pomoże wzmocnić relacje z Wenezuelą.

USA przejmuje kontrolę nad ropą z Wenezueli

Sekretarz stanu Marco Rubio powiedział, że umowa "ma przynieść Wenezueli 100 miliardów dolarów amerykańskich inwestycji". Nie podał jednak szczegółów transakcji.

Według doniesień między innymi Bloomberga, negocjowana od tygodni umowa ma angażować również prywatne firmy. Pośredniczyć miał w niej między innymi wenezuelski miliarder Alejandro Betancourt, wobec którego toczą się postępowania dotyczące prania brudnych pieniędzy między innymi w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

"Washington Post" donosił, że władze USA interweniowały w śledztwie dotyczącym biznesmena, by ochronić go przed zatrzymaniem.

Reuters donosi, że porozumienie może dać amerykańskim firmom dostęp do eksploatacji złóż naftowych w Wenezueli.

Kraj ten ma największe rezerwy ropy naftowej na świecie, lecz wydobywa jej stosunkowo mało ze względu na zaniedbania państwowego monopolu i brak inwestycji.

Prezydent Trump przekonuje, że dostęp do wenezuelskiego surowca pozwoli na obniżenie cen ropy naftowej, które pozostają na wysokim poziomie ze względu na wojnę z Iranem.