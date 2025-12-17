Logo strona główna
Świat

Trump odpowiada na głośny wywiad. "Mam podatny na uzależnienia typ osobowości"

pap_20251118_1PD
Trump do reporterki: jest pani wstrętną, straszną reporterką
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025
Donald Trump i jego ludzie stanęli w obronie szefowej personelu Białego Domu Susie Wiles po jej głośnym wywiadzie. Prezydent USA zgodził się z oceną, że jest podatny na uzależnienia. Krytyczne tezy Wiles zrzucił na karb dziennikarskiej manipulacji.

Prezydent USA Donald Trump skomentował głośny artykuł "Vanity Fair" z wypowiedziami szefowej personelu Białego Domu, Susie Wiles.

- Nie czytałem tego, nie czytam "Vanity Fair", ale ona wykonuje fantastyczną robotę - powiedział. - Myślę, że z tego, co słyszę, to mylili się co do faktów. To był bardzo zwodniczy autor wywiadu, celowo ją zwodził - ocenił.

Trump: mam podatny na uzależnienia typ osobowości

Przyznał jednak rację swojej doradczyni, która oceniła, że Trump ma "osobowość alkoholika", podobnie jak jej zmarły ojciec, komentator sportowy Pat Summerall.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: POLITICO POOL

- Wielokrotnie to o sobie mówiłem. Mam szczęście, że nie piję. Mam zaborczy i podatny na uzależnienia typ osobowości. Och, mówiłem to już wiele, wiele razy wcześniej – tłumaczył Donald Trump, którego starszy brat Fred był alkoholikiem i zmarł w wieku 42 lat.

W wywiadzie dla "VF" Wiles tłumaczyła, że Trump ma osobowość alkoholika, bo "działa z myślą, że nie ma niczego, czego nie mógłby zrobić". Przyznała też, że prezydent mści się na przeciwnikach politycznych, krytykowała sposób wdrożenia przez niego ceł oraz przeczyła twierdzeniom Trumpa na temat sprawy Jeffreya Epsteina.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Wchodzisz na stronę, zamawiasz". Uzależniają się już 12-latki

"Wchodzisz na stronę, zamawiasz". Uzależniają się już 12-latki

Polska
Problem alkoholowy w Polsce. Eksperci: sama profilaktyka nie wystarczy

Problem alkoholowy w Polsce. Eksperci: sama profilaktyka nie wystarczy

Polska

Vance: Susie jest lojalna i dobra w swojej pracy

Wiles broniło we wtorek wielu przedstawicieli administracji Trumpa, w tym wiceprezydent J.D. Vance, którego Wiles określiła jako "zwolennika teorii spiskowych od dekad". Wiles sugerowała też, że Vance zmienił swój wcześniejszy ostro krytyczny stosunek do Trumpa, kierując się korzyściami politycznymi.

"Prezydent i cały zespół kochają Susie, ponieważ jest lojalna i dobra w swojej pracy. Niezwykle rzadka kombinacja na salonach władzy" - napisał Vance na platformie X. Rzeczniczka prezydenta Karoline Leavitt zarzuciła natomiast, że artykuł magazynu był nieuczciwy, a słowa kluczowej postaci Białego Domu zostały rażąco wyjęte z kontekstu.

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: POLITICO POOL

