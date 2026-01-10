Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rubio podsunął notatkę, Trump ją odczytał. Niezręczna sytuacja w Białym Domu

TRUMP
Trump: zamierzamy coś zrobić w sprawie Grenlandii, czy im się to podoba, czy nie
Źródło: Reuters
Podczas konferencji prasowej Donald Trump w Białym Domu doszło do pewnej niezręczności. Prezydent USA odczytał na głos treść karteczki, którą w trakcie wystąpienia podsunął mu sekretarz stanu Marco Rubio. "Wróć do Chevron, chcą coś omówić" - brzmiała notatka. Chevron to jedna z firm, której reprezentanci byli obecni na konferencji. - Proszę bardzo, wracam do Chevron - oznajmił Trump, po czym poklepał sekretarza stanu po plecach. Obaj zareagowali na tę sytuację uśmiechem.

W piątek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wraz z wiceprezydentem J.D. Vance'm i sekretarzem stanu Marco Rubio oraz innymi członkami gabinetu wzięli w Białym Domu udział w spotkaniu z przedstawicielami firm z branży paliwowej.

W czasie, gdy przemawiał Ryan Lance, przedstawiciel firmy ConocoPhillips, Rubio przekazał prezydentowi kartkę, na której coś odręcznie zapisał.

- Marco właśnie wręczył mi notatkę - oznajmił Trump, sięgając po nią. Następnie odczytał jej treść: - "Wróć do Chevron, chcą coś omówić". Rubio zareagował na tę sytuację uśmiechem.

Chevron to jedna z firm, której reprezentanci byli obecni na konferencji.

Prezydent odłożył następnie karteczkę z powrotem na stół. - Proszę bardzo, wracam do Chevron - oznajmił, po czym poklepał sekretarza stanu po plecach, mówiąc "dziękuje Marco". Obaj uśmiechnęli się do siebie. Na nagraniu słychać również dobiegający z sali śmiech.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mocny cios w plan Trumpa. "To dzisiaj nie jest możliwe"

Mocny cios w plan Trumpa. "To dzisiaj nie jest możliwe"

BIZNES
Trump: pozyskamy Grenlandię po dobroci lub w inny sposób

Trump: pozyskamy Grenlandię po dobroci lub w inny sposób

Ktoś zapytał prezydenta, czy to było pytanie, na co Trump ponownie chwycił za kartkę i zwrócił się do sekretarza stanu: - Tak, śmiało Marco. Co masz na myśli?

W tym momencie głos zabrał sekretarz ds. energii Chris Wright, prosząc przedstawiciela tej spółki, Marka Nelsona, o przedstawienie aktualności z firmy. Gdy biznesmen przemawiał, Rubio sięgnął po kartkę, złożył ją i schował.

To nie pierwsza podsunięta karteczka

Portal magazynu "People" zwrócił uwagę, że nie był to pierwszy raz, gdy Rubio wręczał Trumpowi notatkę podczas publicznych wystąpień.

W czasie spotkania z konserwatywnymi influencerami i dziennikarzami 8 października zeszłego roku, fotografowie uchwycili moment, w którym szef amerykańskiej dyplomacji przekazał prezydentowi karteczkę, która informowała go, że powinien zatwierdzić oświadczenie w mediach społecznościowych dotyczące wstępnego porozumienia pokojowego między Izraelem a Hamasem. Według portalu sugerowało to tym samym, że Trump nie był autorem wpisu.

Zdjęcie wykonane przez Associated Press ujawniło dokładną treść notatki: "Musisz wkrótce zatwierdzić wpis na Truth Social, żebyś mógł jako pierwszy ogłosić porozumienie." Trump szybko powiedział wtedy uczestnikom spotkania, że ma dobre wiadomości.

- Właśnie dostałem notatkę od sekretarza stanu z informacją, że jesteśmy bardzo blisko porozumienia na Bliskim Wschodzie i że wkrótce będę im potrzebny – powiedział wtedy prezydent USA, dodając, że ma czas na kilka pytań.

OGLĄDAJ: Trump sam płaci za swoje "showmaństwo"? "Obama i Biden deportowali po cichu"
pc

Trump sam płaci za swoje "showmaństwo"? "Obama i Biden deportowali po cichu"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/akr

Źródło: tvn24.pl, People

Źródło zdjęcia głównego: The White House/Youtube

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpMarco Rubio
Czytaj także:
Na autostradzie w pobliżu Pragi przewrócił się samochód ciężarowy
Zima sparaliżowała stolice naszych sąsiadów
METEO
Stefan Krajewski
Atak na dom ministra. Politycy apelują
Polska
imageTitle
Koncert Polaków. Kowalski i Szubarczyk awansowali do Welsh Open
EUROSPORT
imageTitle
Co to był za skok. Nowy rekord Wielkiej Krokwi wisiał w powietrzu
EUROSPORT
imageTitle
Trener Polaków dumny ze skoczków. "To nie moje podium"
EUROSPORT
Karol Nawrocki i Donald Tusk
"Udało się uzyskać dobry numer". Kontakt premiera z prezydentem "tuż przed sylwestrem"
Polska
Monitor suszy w Stanach Zjednoczonych
Takiej sytuacji w Kalifornii nie było od 25 lat
METEO
Polska 2050 - Pełczyńska-Nałęcz i Hennig-Kloska
Petru zdradził, kogo poprze. Mucha chce najpierw porozmawiać
Polska
8 min
pc
Nauczycielka: nie zamierzam się poddać, walczę o moje dobre imię
Fakty+
Śnieg, noc
Noc przyniesie silny mróz i sporo śniegu
METEO
46 min
Ten krzyż policjanci zabezpieczyli w sprawie
Wyrzuciła "zabawkowy" krzyż do kosza. "Ta kobieta zachowała się niezwykle racjonalnie"
Dwie strony
imageTitle
Radość Tomasiaka i Kubackiego. "Lepiej się tego wymarzyć nie dało"
EUROSPORT
imageTitle
Prevc niegościnna. Jubileuszowy triumf
EUROSPORT
Zachód słońca w Gazie
Stała na scenie w Paryżu, ludzie bili brawo. A ona czuła wstyd
Monika Winiarska
Prezydent na patriotycznej pielgrzymce kibiców
Nawrocki o tych, którzy chcą "rozliczać środowiska kibiców"
Polska
Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki na podium w Zakopanem
Duet na medal. Polacy na podium w Zakopanem
EUROSPORT
Możliwe są intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie
Więcej regionów z ostrzeżeniami. Gdzie zagraża nam zimowa aura
METEO
Walki w Aleppo w Syrii. Ludzie opuszczają domy
Setki bojowników przeciwko syryjskim siłom. Mieszkańcy porzucają domy, szukają schronienia
Świat
imageTitle
Kubacki i Tomasiak uradowali kibiców w Zakopanem
EUROSPORT
Śnieg, zima, ślisko, oblodzenie, opady marznące, Podkarpacie
Czołowe zderzenie na drodze. Kobieta w ciąży trafiła do szpitala
Szczecin
imageTitle
Stoch komentuje decyzję Maciusiaka. "Boli, ale akceptuję"
EUROSPORT
Śnieg, śnieżyce
Zima nie ustępuje. Miejscami może spaść nawet 50 cm śniegu
METEO
pap_20231214_107
Zobaczyły w sieci zdjęcie zakrwawionej sąsiadki. Kobieta nie żyła, jej syn z zarzutem
Białystok
Policja (zdj. ilustracyjne)
Zwabili 22-latka do mieszkania i grozili mu nożem. Cztery osoby w areszcie
Poznań
Wypadek w miejscowości Zagościniec
Auto nietrzeźwego 21-latka uderzyło w ogrodzenie i słup. Pięć osób rannych
WARSZAWA
57 min
Ludzie jadą motocyklem obok muralu przedstawiającego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro w Caracas
Maduro zdradzony? "Tam musiał być ktoś od środka"
Ciekawe czasy
Konferencja Polski 2050 w Warszawie
Kto stanie na czele Polski 2050? Są wyniki głosowania
Polska
shutterstock_2318800287
Miliardy uciekają. Startup Muska z potężną stratą
BIZNES
imageTitle
Młodość i doświadczenie. Dwa światy w polskim duecie w Zakopanem
EUROSPORT
Jak wychładza się miasto podczas mrozów
Tak wychładza się miasto podczas siarczystych mrozów
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica