Świat Donald Trump o wycofaniu wojsk z Włoch i Hiszpanii: dlaczego nie? Oprac. Adam Styczek |

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w środę, że jego administracja analizuje możliwość zmniejszenia liczby amerykańskich żołnierzy w Niemczech, a decyzja w tej sprawie ma zapaść wkrótce. Amerykański przywódca pytany w czwartek przez dziennikarzy w Gabinecie Owalnym, czy rozważałby wycofanie sił także z Włoch i Hiszpanii, odparł: "Tak, prawdopodobnie. Dlaczego nie?".

- Włochy nam nie pomagają, a Hiszpania jest okropna, całkowicie okropna - dodał. Powiedział też, ze USA "pomagają Europie z Ukrainą". - Zrobili na Ukrainie całkowity bałagan - mówił Trump.

Ponownie skrytykował też niemieckiego kanclerza Friedricha Merza. - Robi fatalną robotę - ocenił przywódca USA. - Ma problemy z imigracją, z energią, ma duży problem z Ukrainą. (...) I skrytykował mnie za to, co robię z Iranem. A ja zapytałem: czy chciałbyś, żeby w rękach Iranu znalazła się broń jądrowa? Powiedział, że nie. Więc powiedziałem: czyli chyba ja mam rację. Nie miał na to odpowiedzi - relacjonował Trump.

Włosi "nie rozumieją", Hiszpanie zachowują "spokój"

- Nie rozumiem powodów. Byliśmy gotowi do misji ochrony żeglugi w cieśninie Ormuz. Amerykańskie wojsko bardzo to doceniło - powiedział minister obrony Włoch Guido Crosetto agencji ANSA, odnosząc się do wypowiedzi prezydenta USA.

"Rząd Pedra Sancheza zachowuje spokój w kwestii możliwości wycofania wojsk amerykańskich" - podała agencja EFE, powołując się na źródła w hiszpańskim rządzie. Władze w Madrycie twierdzą, że Hiszpania jest wiarygodnym partnerem i dotrzymuje swoich zobowiązań.

"Pałac Moncloa podtrzymuje zatem to samo stanowisko, które zajmował w poprzednich przypadkach, gdy administracja Trumpa wysuwała podobne groźby" - napisał hiszpański dziennik El Confidencial.

W różnych bazach we Włoszech stacjonuje 13 tysięcy amerykańskich żołnierzy, a w Hiszpanii cztery tysiące.

Spór Trumpa z Merzem

Wcześniej w czwartek Trump ocenił, że Merz powinien więcej czasu spędzać na doprowadzeniu do końca wojny w Ukrainie i na naprawie swojego kraju, zamiast przeszkadzać tym, którzy pozbywają się zagrożenia ze strony Iranu.

W tym tygodniu także zarzucił niemieckiemu kanclerzowi, że w kontekście wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem "nie ma pojęcia, o czym mówi".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Trump zapowiada decyzję w sprawie Niemiec

Merz ostrzegł w poniedziałek, że konflikt między USA a Iranem prawdopodobnie nie zakończy się szybko. Ocenił, że Irańczycy są "silniejsi niż sądzono", a Amerykanie "nie mają przekonującej strategii negocjacyjnej".

Wskazując na Irak i Afganistan, kanclerz ostrzegł, że w przypadku wojen na Bliskim Wschodzie "nie wystarczy tylko w nie wejść, lecz trzeba jeszcze umieć z nich wyjść".

