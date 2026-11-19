Świat Donald Trump o Ukrainie: nie zrobię niczego bez Wołodymyra Zełenskiego Oprac. Sebastian Zakrzewski |

Maciej Michałek: dla Chin konferencja z 1945 roku jest kojarzona równie traumatycznie jak w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/PAP

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Jak podał reporter NBC News Gabe Gutierrez, który rozmawiał z Trumpem telefonicznie w trakcie podróży powrotnej z Chin do USA, zapytał amerykańskiego prezydenta o słowa Wołodymyra Zełenskiego, że Stany Zjednoczone nie powinny podejmować decyzji w sprawie Ukrainy bez Ukrainy.

- Zgadzam się z nim (...) Nie zrobiłbym niczego bez niego. On jest głową tego kraju, więc nie zrobiłbym tego - odpowiedział Trump.

Zakończone w czwartek spotkanie trójstronne z Xi Jinpingiem i Władimirem Putinem uznał za "świetne". - W skali od 0 do 10, myślę, że to było 12. Poszło świetnie (...) Zbudowaliśmy fantastyczne relacje - ocenił Trump.

To pierwsza wypowiedź prezydenta USA od zakończenia szczytu w Shenzhen.

Donald Trump o Elonie Musku

Trump komentował też wywiad, w którym Elon Musk przyznał, że czuje się głupio z powodu milionów dolarów wydanych na przegraną kampanię republikanów oraz twierdził, że nie należy do MAGA i nie wie, co to znaczy.

Trump zaznaczył, że Musk jest jego przyjacielem i że towarzyszył mu w Chinach. - MAGA dla mnie oznacza coś bardzo konkretnego i kiedy ludzie od tego odchodzą, nie radzą sobie najlepiej. Ale Elon (...) ma bardzo dobre intencje - powiedział.

Był też pytany o przyczynę odebrania telefonów dziennikarzom, którzy z nim podrózowali. - Byliśmy bardzo ostrożni - powiedział i nie rozwinął tego.

Donald Trump połączył się z Berlinem

Również w czwartek w Berlinie odbył się szczyt państw wspierających Ukrainę z udziałem Wołodymyra Zełenskiego. Polskę reprezentował premier Donald Tusk. Szef rządu przekazał, że uczestnicy spotkania w niemieckiej stolicy połączyli się z prezydentem USA, który właśnie wylatywał z Chin.

Premier poinformował, że prezydent USA zrelacjonował swoje wrażenia z rozmów z Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem. - Wygłosił słowa, które brzmiały dość optymistycznie, chociaż muszę powiedzieć, że na sali przyjęto je bardzo ostrożnie - relacjonował Tusk.

Na szczycie w Berlinie stronę amerykańską reprezentowali wysłannicy Trumpa Jared Kushner i Steve Witkoff.