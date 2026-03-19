Świat

Trump: zniszczyliśmy wszystko, włącznie z przywódcami

Donald Trump
Donald Trump: zlikwidowaliśmy w zasadzie wszystko, co można było tylko zniszczyć, włącznie z ich przywódcami
Źródło: TVN24
Całkowicie zlikwidowaliśmy ich marynarkę, zlikwidowaliśmy w zasadzie wszystko, co można było tylko zniszczyć, włącznie z ich przywódcami - tak prezydent USA Donald Trump określił amerykańskie postępy na wojnie z Iranem. Zapewnił też, że "to się zaraz skończy".

Donald Trump mówił o amerykańskich działaniach w Iranie podczas konferencji z udziałem japońskiej szefowej rządu, Sanae Takaichi. Mówiąc o konflikcie, zapewnił, że "nie jest źle" i "to się zaraz skończy".

Trump poruszył też kwestię wysłania do Iranu wojsk lądowych. Stwierdził, że "nie wyśle nigdzie żołnierzy". - Jeżeli miałbym wysłać, to nie powiedziałbym wam tego, ale żołnierzy nie wysyłam - stwierdził.

Sanae Takaichi i Donald Trump
Źródło: Aaron Schwartz/EPA/PAP

Ocenił też sytuację w Iranie. - Całkowicie zlikwidowaliśmy ich marynarkę, zlikwidowaliśmy w zasadzie wszystko, co można było tylko zniszczyć, włącznie z ich przywódcami - wymieniał.

- Oni [Iran - red.] wybierają nowych [przywódców - red.], tamtych już nie ma. Wybierają kolejnych, tamtych kolejnych też nie ma i znowu szukają nowych przywódców - opisywał w swoim stylu Trump. Zapewnił też, że USA w tym konflikcie "jest znacznie do przodu w stosunku do zaplanowanego harmonogramu".

Ostatnio Trump mówił, że nie wie, czy nowy najwyższy przywódca Iranu żyje. Nie ma jednak potwierdzonych informacji o jego śmierci. Plotki podsyca fakt, że Modżtaba Chamenei, który zastąpił zabitego w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich nalotów na Iran Alego Chameneiego, nie pokazuje się publicznie.

Izrael informował z kolei o śmierci innych wysokich urzędników. Prezydent Iranu potwierdził śmierć Esmaila Chatiba, Alego Laridżaniego i Aziza Nasirzadeha.

Trump: mamy teraz bardzo dużo amunicji

Podczas konferencji Trump zapewnił też, że Stany Zjednoczone mają dużo amunicji. - Teraz mamy bardzo dużo amunicji, ale bardzo dużo zostało przekazane Ukrainie. Biden 350 miliardów dolarów w gotówce oraz w sprzęcie wojskowym przekazał Ukrainie i niczego nie odbudował - stwierdził Trump.

Dodał też, że na szczęście ma "nieograniczone dostawy" uzbrojenia i amunicji. - Budujemy równocześnie bardzo dużo. Jesteśmy producentami sprzętu wojskowego - przekonywał.

BIZNES

Amerykański prezydent nazwał też wojnę z Iranem "wycieczką". - Zobaczyłem jednak, co dzieje się w Iranie. I powiedziałem, że naprawdę na tę wycieczkę nie chcę się udawać. Ale doszedłem do wniosku, że chyba jednak trzeba - powiedział, zapewniając, że gdy to się skończy, "nasz świat będzie zdecydowanie bardziej bezpieczny".

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Adrian Wróbel /lulu

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Aaron Schwartz/EPA/PAP

