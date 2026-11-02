Świat Zaskakujące słowa Trumpa o wojnie w Wietnamie Adam Michejda |

Donald Trump, wiec w stanie Iowa Źródło zdj. gł.: Andrew Harnik/Getty Images

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W czasie wiecu Trump nawiązał do wcześniejszych wojen prowadzonych przez Stany Zjednoczone. - Wietnam, 21 lat. Tysiące i tysiące zabitych. Setki tysięcy zabitych. Afganistan. Lata za latami i nigdy nie walczyliśmy, by zwyciężyć. Nie walczyliśmy, by zwyciężyć. Walczyliśmy o remis? Sam nie wiem, co tam robiliśmy. Ci głupi, głupi prezydenci, ale Afganistan, mogliśmy to wygrać. Mógłbym wygrać tę wojnę w trzy tygodnie. Mógłbym wygrać wojnę w Wietnamie w tydzień - stwierdził.

Trump o wojnie w Wietnamie

Prezydent opisywał, jak zrzucano w Wietnamie "czerwone świństwo" na lasy. - Agent orange (czynnik pomarańczowy - silny środek do niszczenia roślin, używany w lasach, gdzie ukrywali się partyzanci - red.), zrzucali to na lasy latami, latami i latami, zamiast ruszyć na Ho Chi Minh i inne miejsca - stwierdził Trump.

Ho Chi Minh, to miasto na południu Wietnamu, dawniej znane jako Sajgon. W czasie wojny był stolicą Wietnamu Południowego, a w mieście przebywały, używając określeń Trumpa, tysiące i tysiące... żołnierzy i członków personelu cywilnego armii USA. Armia Wietnamu Północnego zajęła go w kwietniu 1975 roku, dwa lata po wycofaniu z Wietnamu żołnierzy USA.

"To tak, jakby stwierdził, że wygrałby II wojnę światową bombardując Londyn" - zauważa we wpisie na X Marek Magierowski, były wiceminister spraw zagranicznych, były ambasador RP w Izraelu i USA, dodając, że Trump zapewne miał na myśli Hanoi.

Miasto Ho Chi Minh (dawniej Sajgon) było stolicą Wietnamu Południowego. Trump zapewne miał na myśli Hanoi. To tak, jakby stwierdził, że wygrałby II wojnę światową bombardując Londyn. https://t.co/7jkX0g0jSI — Marek Magierowski (@mmagierowski) November 2, 2026 Rozwiń

- Wygrałbym tę wojnę w tydzień - powtórzył następnie Trump. - Wojnę w Afganistanie również wygrałbym w bardzo krótkim czasie - dodał. Nawiązał też do wojny w Iranie, której rychły koniec już wielokrotnie ogłaszał, a trwa od końca lutego. - Jedyny powód, dla którego jeszcze nie skończyliśmy z Iranem, jest taki, że chcę być miły. Chcę, jeśli to możliwe, ocalić ludzkie życie - stwierdził.

Trump w trakcie kampanii wyborczej wielokrotnie zapowiadał, że w jeden dzień zakończy wojnę w Ukrainie. Choć od powtórnego wyboru na urząd prezydenta mijają dwa lata, Rosja nadal kontynuuje zbrodniczą inwazję i wręcz intensyfikuje naloty.

W Wietnamie zginęło według różnych szacunków od 2,5 do 3 mln cywilów i żołnierzy obu armii wietnamskich. Ponad 58 tysięcy amerykańskich żołnierzy.