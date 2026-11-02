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Świat

Zaskakujące słowa Trumpa o wojnie w Wietnamie

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Donald Trump
Donald Trump, wiec w stanie Iowa
Źródło zdj. gł.: Andrew Harnik/Getty Images
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Donald Trump zapowiadał, że może zakończyć wojnę w Ukrainie w jeden dzień. Od ośmiu miesięcy trwa wojna w Iranie. Tymczasem na przedwyborczym wiecu oświadczył, że wojnę w Wietnamie wygrałby w tydzień. Zaskoczeniem może być sposób, jaki zaproponował.

W czasie wiecu Trump nawiązał do wcześniejszych wojen prowadzonych przez Stany Zjednoczone. - Wietnam, 21 lat. Tysiące i tysiące zabitych. Setki tysięcy zabitych. Afganistan. Lata za latami i nigdy nie walczyliśmy, by zwyciężyć. Nie walczyliśmy, by zwyciężyć. Walczyliśmy o remis? Sam nie wiem, co tam robiliśmy. Ci głupi, głupi prezydenci, ale Afganistan, mogliśmy to wygrać. Mógłbym wygrać tę wojnę w trzy tygodnie. Mógłbym wygrać wojnę w Wietnamie w tydzień - stwierdził.

Trump o wojnie w Wietnamie

Prezydent opisywał, jak zrzucano w Wietnamie "czerwone świństwo" na lasy. - Agent orange (czynnik pomarańczowy - silny środek do niszczenia roślin, używany w lasach, gdzie ukrywali się partyzanci - red.), zrzucali to na lasy latami, latami i latami, zamiast ruszyć na Ho Chi Minh i inne miejsca - stwierdził Trump.

Ho Chi Minh, to miasto na południu Wietnamu, dawniej znane jako Sajgon. W czasie wojny był stolicą Wietnamu Południowego, a w mieście przebywały, używając określeń Trumpa, tysiące i tysiące... żołnierzy i członków personelu cywilnego armii USA. Armia Wietnamu Północnego zajęła go w kwietniu 1975 roku, dwa lata po wycofaniu z Wietnamu żołnierzy USA.

"To tak, jakby stwierdził, że wygrałby II wojnę światową bombardując Londyn" - zauważa we wpisie na X Marek Magierowski, były wiceminister spraw zagranicznych, były ambasador RP w Izraelu i USA, dodając, że Trump zapewne miał na myśli Hanoi.

- Wygrałbym tę wojnę w tydzień - powtórzył następnie Trump. - Wojnę w Afganistanie również wygrałbym w bardzo krótkim czasie - dodał. Nawiązał też do wojny w Iranie, której rychły koniec już wielokrotnie ogłaszał, a trwa od końca lutego. - Jedyny powód, dla którego jeszcze nie skończyliśmy z Iranem, jest taki, że chcę być miły. Chcę, jeśli to możliwe, ocalić ludzkie życie - stwierdził.

Trump w trakcie kampanii wyborczej wielokrotnie zapowiadał, że w jeden dzień zakończy wojnę w Ukrainie. Choć od powtórnego wyboru na urząd prezydenta mijają dwa lata, Rosja nadal kontynuuje zbrodniczą inwazję i wręcz intensyfikuje naloty.

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W Wietnamie zginęło według różnych szacunków od 2,5 do 3 mln cywilów i żołnierzy obu armii wietnamskich. Ponad 58 tysięcy amerykańskich żołnierzy.

Źródło: CNN, tvn24.pl
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Tagi:
Donald TrumpWietnamWojna w AfganistanieWybory
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