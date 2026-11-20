Świat Donald Trump o wojnie w Ukrainie: nasz kraj tak źle to rozegrał Filip Czerwiński |

Konferencja prasowa Donalda Trumpa - relacja Marcina Wrony Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Yuri Gripas/PAP/EPA

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W piątek w Białym Domu odbyła się konferencja prasowa z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa. Relacjonując swoje spotkanie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w Chinach, Trump powiedział, że rosyjski przywódca "jasno wyraził chęć zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą".

Trump: nasz kraj tak źle to rozegrał

Jak ocenił, problemem jest nienawiść między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim a Władimirem Putinem. Mimo to stwierdził, że jest duża szansa na osiągnięcie porozumienia.

Według relacji Trumpa Putin powiedział mu, że nigdy nie dokonałby inwazji Ukrainy, gdyby to Trump był prezydentem w 2022 roku. - Zapytałem go o to. Powiedziałem: "Czy wszedłbyś tam [na Ukrainę - red.], gdybym był prezydentem?" Odpowiedział: "Nie, to nigdy by się nie wydarzyło". Nasz kraj tak źle to rozegrał. Rozegrał to bardzo źle - ocenił prezydent USA.

Donald Trump na konferencji prasowej w Białym Domu, 20 listopada 2026 roku Źródło zdjęcia: Yuri Gripas/PAP/EPA

Trump: Putin ma teraz ciężki okres

Pytany o to, czy uważa Putina za przyjaciela Ameryki, Trump odpowiedział, że nie będzie przesądzał, czy jest przyjacielem Ameryki, ale zaznaczył, że łączą ich "fantastyczne" relacje osobiste. Powiedział, że od dawna ma do czynienia z Putinem, a podczas afery dotyczącej powiązań jego otoczenia z Rosją Putin był "bardzo miły".

- Uważam go za kogoś, z kim mam bardzo dobre relacje i to naprawdę bardzo dobre. Ma mnóstwo broni jądrowej. Jest drugi po nas w arsenale nuklearnym - powiedział. - Ma teraz ciężki okres, bo toczy wojnę, która powinna trwać jeden dzień, a trwa już pięć lat i ginie wiele osób - dodał. Krytykował przy tym "głupich ludzi", którzy krytykują jego dobre relacje z rosyjskim przywódcą.

Skonfrontowany z faktem, że Rosja przypuściła tuż po ich spotkaniu kolejny potężny atak na Ukrainę, Trump powiedział, że Putin bardzo chciałby zakończyć wojnę, ale jest to trudne, przede wszystkim ze względu na nienawiść między nim a prezydentem Ukrainy.

Trump o Nawrockim

Nie odniósł się do wtargnięcia rosyjskich dronów i rakiet na terytorium Polski, lecz ponownie - odpowiadając na niezwiązane z Polską pytanie - przypomniał, że poparł w wyborach prezydenta Karola Nawrockiego, a jego zwycięstwo było sensacją, bo - jak twierdził wbrew faktom Trump - Nawrocki był notowany na 11. miejscu w sondażach, kiedy go poparł.

"Świetnie dogaduję się z tymi dwoma ludźmi"

Trump zbył też piątkowe stanowisko Rosji, która zaprzeczyła, by - jak twierdzili wysłannicy Trumpa - Kreml był otwarty na udzielenie Ukrainie przez USA gwarancji bezpieczeństwa na wzór tych z NATO. Jak ocenił, takie oświadczenia Rosji mogą być tylko grą negocjacyjną. Zaznaczył jednak, że nie chce mówić o gwarancjach dla Ukrainy bo "najpierw trzeba zawrzeć układ".

Prezydent USA przyznał, że wojnie w Ukrainie poświęcono sporo czasu podczas spotkania trójstronnego z Putinem i przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Mówił o tym spotkaniu jako o "jednym z najdonioślejszych szczytów międzynarodowych od wielu lat".

- Jadąc tam, nie myślałem o Jałcie, o Winstonie Churchillu, Stalinie i FDR [Franklinie Delano Roosevelcie - red.], choć to było wielkie wydarzenie. Pojechałem z myślą, że świetnie dogaduję się z tymi dwoma ludźmi i wyjaśnimy sobie różnice - wyznał.