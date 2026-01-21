Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Pomagamy im". Trump o "przejęciu" wenezuelskiej ropy

Wenezuela, Caracas
Trump o "przejęciu" wenezuelskiej ropy: pomagamy im
Źródło: TVN24
Wenezuela zarobi teraz więcej pieniędzy w ciągu kolejnych sześciu miesięcy niż przez ostatnie dwadzieścia lat - powiedział prezydent USA Donald Trump podczas przemówienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Chwalił też współpracę Waszyngtonu z Caracas po amerykańskim ataku, w którym pojmano wenezuelskiego przywódcę Nicolasa Maduro.

Przemówienie amerykańskiego przywódcy rozpoczęło się po godzinie 14.30. Donald Trump mówił dużo o kwestiach gospodarczych, a w pewnym momencie odniósł się też do sytuacji w Wenezueli. - Było to miejsce wspaniałe, ale realizowali fatalną politykę. Dwadzieścia lat temu to był piękny, wspaniały kraj, a teraz ma problemy, ale pomagamy im - mówił.

Oświadczył, że w zeszłym tygodniu Stany Zjednoczone "przejęły 50 milionów baryłek ropy naftowej" z samej Wenezueli, z których przychód zostanie podzielony pomiędzy Waszyngton a Caracas. - Oni będą zarabiać więcej niż kiedykolwiek - mówił.

- Wenezuela zarobi teraz więcej pieniędzy w ciągu kolejnych sześciu miesięcy niż przez ostatnie dwadzieścia lat. Każda duża firma naftowa dołącza, by tam wejść. To niesamowite. To piękny widok - kontynuował.

Trump chwalił też współpracę z władzami w Caracas. - Doceniamy całą współpracę, którą otrzymujemy z ich strony. Współpracujemy wspaniale po tym, jak skończył się nasz atak. Atak się skończył i powiedzieli: zawrzyjmy umowę - mówił prezydent USA, nawiązując do ataku amerykańskich sił, w którym pojmano wenezuelskiego przywódcę Nicolasa Maduro.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: LAURENT GILLIERON/EPA/PAP

Po przemówieniu zaplanowano spotkanie Trumpa z przywódcami państw, a o 17.25 - z przedstawicielami biznesu. 

Trump na szczycie w Davos

Trump pojawił się w szwajcarskim Davos w środę tuż przed swoim planowanym wystąpieniem na Światowym Forum Ekonomicznym. Ze względu na problemy techniczne z prezydenckim samolotem Air Force One przywódca przybył z około dwugodzinnym opóźnieniem.

W trakcie swojego przemówienia chwalił m.in. amerykańską gospodarkę i przekonywał, że w rok od przejęcia przez niego władzy w USA zwiększyła się wydajność produkcji, rosną inwestycje, wzrastają dochody oraz zmniejszyła się inflacja. Skrytykował też Europę i ocenił, że ta "zmierza w złym kierunku". Potępił politykę migracyjną i klimatyczną na Starym Kontynencie. Nawiązał też do kwestii pozyskania Grenlandii.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/akr

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Miguel Gutierrez

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpUSAŚwiatowe Forum Ekonomiczne Davos
Czytaj także:
giełda ludzie wall street shutterstock_2577625569
Wall Street odetchnęło. Trump łagodzi stanowisko
BIZNES
shutterstock_2473231629_1
Manna z nieba. Albo burrito. Nowy trend zyskuje na popularności
BIZNES
Projekty do budżetu obywatelskiego (zdjęcie ilustracyjne)
Autobus do schroniska, powrót promu lub automat recytujący wiersze
WARSZAWA
Sędzia, który rzekomo miał spowodować kolizję orzeka w Sądzie Okręgowym w Łodzi
Ponad trzy tysiące osób nielegalnie wjechało do Polski. 98 oskarżonych
Łódź
imageTitle
Reprezentacja Polski na igrzyska będzie większa
EUROSPORT
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Media dotarły do zapisów czarnej skrzynki z kabiny maszynisty
Świat
Emmanuel Macron na spotkaniu z żołnierzami w Istres
Oczy świata zwrócone na oko Macrona. Taki wylew "straszy wyglądem"
Zuzanna Kuffel
Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej po spotkaniu z Donaldem Trumpem
Trump: spotkam się z Zełenskim
Świat
tort republikanie
Prorosyjska kongresmanka i polska stacja TV z nagrodami amerykańskiej prawicy
Świat
Dwie osoby ranne po ataku nożownika na ulicy. Trwa obława
Ranił nożem dwie osoby, grozi mu 20 lat więzienia
Lublin
Pociąg relacji Świeradów–Jelenia Góra potrącił kobietę
Pociąg potrącił kobietę idącą wzdłuż torów. Wstrzymano ruch
Wrocław
shutterstock_2423248737
Jeden procent najbogatszych posiada obecnie więcej, niż 95 proc. najbiedniejszych
BIZNES
Ciężko ranna sowa trafiła do ośrodka rehabilitacji bocianów pod Kutnem
Ranna sowa leżała na chodniku. Trafiła do ośrodka dla bocianów
Łódź
Śnieg
Śnieżna aura powróci. Tam sypnie najwięcej
METEO
Napastnik został ujęty przez klientów galerii w Stalowej Woli
Atakował nożem ludzi w galerii, może opuścić szpital
Rzeszów
Kadr z filmu "Grzesznicy"
Wkrótce poznamy nominacje do Oscarów. Krytycy zapowiadają pobicie rekordu wszech czasów
Justyna Kobus
imageTitle
Samokrytyczna Fręch. "To nie był mój dzień"
EUROSPORT
Kamczatka zasypana śniegiem, a my sztuczną inteligencją
Kamczatka zasypana śniegiem, a my - sztuczną inteligencją. Trzy groźne trendy
Gabriela Sieczkowska
Policja poszukuje zaginionego Krzysztofa Sworzeniowskiego
Zaginął 12-letni chłopiec. Trwają poszukiwania
WARSZAWA
Ukraina, Kijów. Ukraińska stolica mierzy się z brakami w dostawach prądu i ciepła przez rosyjskie ataki
Ukraina ujawnia skalę defraudacji środków państwowych
BIZNES
Trump
Trump: jacy głupi byliśmy, że to zrobiliśmy
Świat
Sople lodu
Ostrzeżenia IMGW. Tam mróz mocno trzyma
METEO
covid zima snieg shutterstock_1952817559
To największy powtarzany mit każdej zimy. Lekarz: jest dokładnie odwrotnie
Zdrowie
Strażnicy graniczni, lotnisko Katowice-Pyrzowice
Chciał lecieć do Dublina, odwieźli go na polsko-ukraińską granicę
Katowice
Zniszczony zabytkowy dom na Karłowicach - zdjęcie z lipca 2025 r.
Na zlecenie właściciela zburzył zabytkową willę. Stanie przed sądem
Wrocław
Samochód GOPR (zdjęcie ilustracyjne)
Wyszedł w góry i zaginął. "Spełnił się najczarniejszy scenariusz"
Kraków
Donald Trump
"Gdy Ameryka kwitnie, kwitnie cały świat"
BIZNES
pies zima shutterstock_2707683871
Jeśli opiekun zwierzęcia nie wywiązuje się z tego, to łamie prawo
METEO
Powódź w Tunisie w Tunezji
"Deszcz nie przestawał padać całą noc"
METEO
Mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia
Rzucał kostką brukową, uszkodził siedem witryn
Łódź

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica