Świat

Trump o uwolnieniu Poczobuta: Nawrocki poprosił mnie o pomoc

Donald Trump
Piasecki o uwolnieniu Poczobuta. "Długo trwała ta walka"
Prezydent USA Donald Trump skomentował niedawną wymianę więźniów, w ramach której do Polski trafił Andrzej Poczobut, więziony kilka lat przez białoruski reżim. Trump wspominał o wysiłkach na rzecz uwolnienia dziannikarza, zwracając przy tym uwagę na rolę prezydenta Karola Nawrockiego.

W opublikowanym w niedzielę wpisie na swojej platformie Truth Social Donald Trump przywołał informację o uwolnieniu trzech polskich i dwóch mołdawskich więźniów z białoruskiego i rosyjskiego więzienia. Odniósł się w ten sposób do wymiany, która miała miejsce 28 kwietnia.

"Mój przyjaciel, prezydent Polski Karol Nawrocki, spotkał się ze mną we wrześniu ubiegłego roku i poprosił mnie o pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Dziś Poczobut jest wolny dzięki naszym wysiłkom. Stany Zjednoczone działają na rzecz naszych sojuszników i przyjaciół" - napisał Trump. Podziękował też białoruskiemu przywódcy Alaksandrowi Łukaszence "za współpracę i przyjaźń", dodając, że to "takie miłe".

Wpis Donalda Trumpa na TruthSocial
Coale: Poczobut był zawsze na szczycie listy osób, które starałem się uwolnić

Trump opublikował swój wpis ponad tydzień po tym, gdy doszło do uwolnienia Poczobuta, dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi, po pięciu latach spędzonych w białoruskim więzieniu i kolonii karnej.

Podchodzili pojedynczo, sygnałem było uniesienie ręki. Znamy kulisy

Arleta Zalewska, Konrad Piasecki

O tym, że rozmowa Nawrockiego z Trumpem w ubiegłym roku miała wpływ na jego uwolnienie, mówił też specjalny wysłannik ds. Białorusi John Coale. - Andrzej zawsze był na szczycie listy osób, które starałem się uwolnić, bo we wrześniu ubiegłego roku prezydent Polski zwrócił się do prezydenta USA z prośbą: czy mógłbyś pomóc? Prezydent USA naciskał na mnie, bym go stamtąd wydostał. Trochę to trwało, ale w końcu się udało - relacjonował dyplomata.

Andrzej Poczobut został uwolniony w ramach wymiany więźniów "pięciu za pięciu" między Rosją i Białorusią z jednej strony, a Polską i Mołdawią. Na wolność wyszedł też zakonnik Grzegorz Gaweł oraz inna osoba skazana za szpiegostwo. Polska uwolniła natomiast między innymi rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina, który prowadził prace na Krymie.

Andrzej Poczobut

"Kto tam nie był, nie ma pojęcia". Przeżył piekło

Adrian Wróbel
