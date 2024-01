Donald Trump o tym, czy USA pomogą Europie w razie ataku: to zależy

Donald Trump powiedział, że jeśli ponownie zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, to zobowiązania USA wobec NATO będą zależeć od tego, czy kraje europejskie "odpowiednio traktują" Amerykanów. Wcześniej unijny komisarz Thierry Breton poinformował, że Trump miał powiedzieć szefowej Komisji Europejskiej, że USA nie pomogą Europie, jeśli zostanie zaatakowana.

W środę Donald Trump udzielił wywiadu dziennikarzom stacji Fox News. Pytany był m.in. o zobowiązania Stanów Zjednoczonych w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. - Istnieją prawdziwe obawy o to, co oznaczałaby druga kadencja Trumpa. Czy podtrzymałby pan zobowiązania w ramach NATO? - zapytał prowadzący Brett Baer.

- To zależy, czy będą nas odpowiednio traktować - odparł były prezydent. - NATO wykorzystało nasz kraj. Kraje europejskie go wykorzystały. Wykorzystali nas w handlu, a potem w kwestii ochrony wojskowej - ocenił. Stwierdził też, że tylko osiem państw Europy wypełniało swoje zobowiązania finansowe, a "USA płaciły różnicę".

Donald Trump miał powiedzieć, że USA "nigdy nie pomogą" Europie

We wtorek w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton przywołał słowa, jakie Trump miał w 2020 roku, gdy jeszcze był prezydentem, skierować do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. - Musicie zrozumieć, że jeśli Europa zostanie zaatakowana, to nigdy wam nie pomożemy i was nie wesprzemy - cytował byłego prezydenta USA Breton. Słowa te miały paść w prywatnej rozmowie von der Leyen i Trumpa podczas spotkania na Forum Ekonomicznym w Davos, w którym Breton również uczestniczył. - Nawiasem mówiąc, NATO jest martwe i je opuścimy. A tak przy okazji, jesteście mi winni 400 miliardów dolarów, bo wy, Niemcy, nie płaciliście tego, co powinniście byli płacić za obronę - miał według Bretona mówić Trump.

W czasie swojej prezydentury Trump wielokrotnie mówił, że państwa NATO wydają za mało na obronność, choć powinny przeznaczać na nią dwa procent swojego PKB. Najczęściej za zbyt małe wydatki krytykował właśnie Berlin.

Rzecznik Ursuli von der Leyen nie potwierdził

Francuski komisarz nie powiedział jednak, w jaki sposób na te komentarze zareagować miała szefowa KE. Pytany o jego słowa rzecznik von der Leyen nie potwierdził takiej wersji wydarzeń, podkreślając, że treść rozmów za zamkniętymi drzwiami nigdy nie jest podawana do publicznej wiadomości.

Komentarza udzielił jednak rzecznik kampanii prezydenckiej Joe Bidena. "Pomysł, że (Trump - red.) porzuciłby naszych sojuszników, gdyby nie dopiął swego, wskazuje na to, co już wiemy o Donaldzie Trumpie: jedyną osobą, na której mu zależy, jest on sam" - wskazano.

Breton o możliwym powrocie Trumpa do prezydentury

Portal Politico przypomina, że Breton jest zwolennikiem zwiększania europejskich zdolności obronnych w obliczu napaści Rosji na Ukrainę. - To była wielka pobudka, on może wrócić - mówił Breton o możliwym powrocie Trumpa do prezydentury. - Teraz bardziej niż kiedykolwiek wiemy, że jesteśmy zdani na siebie. Jesteśmy członkiem NATO, prawie wszyscy z nas (państw UE - red.) mamy oczywiście sojuszników, ale nie mamy innej opcji niż drastycznie zwiększać ten filar (obronności w ramach UE - red.), by być gotowym na wszystko, co się wydarzy - ocenił.

Autor:pb//az

Źródło: Reuters, Politico