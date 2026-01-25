Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump zdradził kulisy pojmania Maduro. Mówi o tajnej broni USA

Nicolas Maduro w rękach Amerykanów na pokładzie USS Iwo Jima
Wybuchy w stolicy Wenezueli
Źródło: Reuters
Prezydent USA Donald Trump powiedział w wywiadzie dla "New York Post", że w trakcie akcji pojmania wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro - użyto tajnej broni. - To było jak bardzo intensywna fala dźwiękowa. Nagle poczułem, jakby moja głowa miała wybuchnąć od środka - opisał świadek zdarzenia.

Trump w rozmowie z "New York Post" chwalił się, że tajna broń - nazywana Discombobulator - sprawiła, iż sprzęt przeciwnika przestał działać, gdy amerykańskie śmigłowce wleciały do Caracas. Zaznaczył, że chciałby, lecz nie może opowiedzieć o tym nowym typie uzbrojenia.

­- Nie odpalili rakiet. Mieli rosyjskie i chińskie rakiety i ani jednej nie odpalili. Przylecieliśmy, nacisnęli przyciski i nic nie zadziałało. Wszystko było przygotowane na nas - dodał.

Trump powiedział dziennikowi o tej broni, gdy został zapytany o doniesienia mediów, dotyczące zakupienia przez administrację byłego prezydenta Joe Bidena energetycznej broni pulsacyjnej, o nazwie Discombobulator. Może być to ten sam rodzaj uzbrojenia, który wywoływał tzw. syndrom hawański.

Syndrom hawański to zespół dolegliwości, głównie o charakterze neurologicznym, takich jak migreny, problemy ze słuchem, zawroty głowy i zaburzenia snu oraz pamięci. W 2016 roku na tę przypadłość zaczęli się skarżyć amerykańscy dyplomaci pracujący w stolicy Kuby, stąd nazwa syndromu.

CNN: USA zdobyły urządzenie, które może mieć związek z syndromem hawańskim
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

CNN: USA zdobyły urządzenie, które może mieć związek z syndromem hawańskim

Jak działa "tajna broń" USA?

Dziennik zaznaczył, że nie ma zbyt wielu informacji na temat nowej broni. Podkreślono, że świadkowie zdarzeń z Wenezueli opisywali, że ochroniarze Maduro zostali powaleni na kolana, krwawili z nosa i wymiotowali krwią. Jeden ze strażników opowiadał, że "nagle wszystkie systemy radarowe wyłączyły się bez wyjaśnienia".

- Następnie zobaczyliśmy drony, wiele dronów przelatujących nad naszymi pozycjami. Nie wiedzieliśmy, jak reagować - relacjonował. Później - według niego - przyleciały śmigłowce z ok. 20 amerykańskimi żołnierzami.

W następnej kolejności Discombobulator miał być bezpośrednio wycelowany w obrońców Maduro - napisał "New York Post".

- W pewnej chwili coś zastosowali, nie wiem jak to opisać. To było jak bardzo intensywna fala dźwiękowa. Nagle poczułem, jakby moja głowa miała wybuchnąć od środka - opowiadał świadek. - Wszyscy zaczęliśmy krwawić z nosa. Niektórzy wymiotowali krwią. Padliśmy na ziemię, nie mogliśmy się ruszyć. Nie mogliśmy nawet wstać po tej broni sonicznej, czy czymkolwiek to było - dodał.

Podsumowali, ilu żołnierzy zginęło w akcji zatrzymania Maduro
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Podsumowali, ilu żołnierzy zginęło w akcji zatrzymania Maduro

Pojmanie Nicolasa Maduro

Prezydent Wenezueli został pojmany przez amerykańskie siły specjalne 3 stycznia, w ramach przeprowadzonej na terenie stolicy kraju operacji wojskowej. Zatrzymano także jego żonę Cilię Flores. Oboje zostali przewiezieni do Stanów Zjednoczonych i umieszczeni w federalnym areszcie na Brooklynie w Nowym Jorku.

Maduro postawiono zarzuty związane z narkoterrroryzmem. Nie przyznał się do winy. Dyktatorowi grozi nawet dożywocie. Władzę w Wenezueli przejęła dotychczasowa wiceprezydent Delcy Rodriguez.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: The White House/X

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpUSAWenezuelaNicolas Maduro
Czytaj także:
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Gwardia Narodowa aktywowana w Minnesocie
Świat
Studio WOŚP
Na dworze mróz, ale atmosfera już gorąca. Dzisiaj 34. Finał
RELACJA
Karol Nawrocki, Marta Nawrocka
Nawrocki z wizytą w Wilnie i "unikalna" propozycja prezydenta Litwy
Polska
Minneapolis
Media analizują nagrania z Minneapolis. Wnioski przeczą oficjalnej wersji
Świat
Jednym z objawów celiakii u dzieci może być ból brzucha
Ból brzucha, zmęczenie i osłabienie u dziecka. To może być celiakia
Zuzanna Kuffel
WOŚP
Rusza 34. Finał WOŚP, Nawrocki spotka się z Zełenskim, kolejna ofiara w Minneapolis
TO WARTO WIEDZIEĆ
Deszcz ze śniegiem
W niedzielę popada. Gdzie opady będą większe niż symboliczne
METEO
imageTitle
Mistrz świata z pierwszym maksem w karierze. I to jakim
EUROSPORT
imageTitle
Ekscytująca sobota w Premier League
EUROSPORT
imageTitle
Mbappe bohaterem. Real czeka na ruch Barcelony
EUROSPORT
imageTitle
Toast na środku kortu. Wyjątkowe pożegnanie Wawrinki
EUROSPORT
Noc, ślisko, opady marznące, szklanka, mgła, zamglenia
Trudna noc na drogach. IMGW ostrzega kierowców
METEO
Ali Chamenei
USA gromadzą siły na Bliskim Wschodzie. Przywódca Iranu zamieszkał w schronie
Świat
Polscy żołnierze w Afganistanie
Rodziny poległych chcą reakcji rządu i Nawrockiego. "Cios w samo serce"
Polska
imageTitle
Piłka gubiła się w śniegu. Pogoda zaskoczyła ligowców
EUROSPORT
Indonezyjskie służby przeszukują obszar osuwiska na Jawie
Rośnie liczba ofiar osuwiska. Kilkadziesiąt osób wciąż poszukiwanych
METEO
Brytyjscy żołnierze w Afganistanie
Trump o "wspaniałych żołnierzach". "W Afganistanie należeli do najlepszych"
Świat
imageTitle
Zepsuty debiut Szymańskiego w Ligue 1. Chwilę po wejściu było już po meczu
EUROSPORT
imageTitle
Pajor i FC Barcelona z Superpucharem Hiszpanii. Real nie wyszedł z cienia
EUROSPORT
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
"Jeśli mnie zabijecie, ludzie to zobaczą". W Minneapolis wrze po zastrzeleniu 37-latka
Świat
Przez burzę śnieżną na drogach w Oklahomie zapanowały ekstremalne warunki
Burza śnieżna na 2000 kilometrów. A będzie jeszcze większa
METEO
imageTitle
Grabara obronił rzut karny, ale nie miał powodów do radości
EUROSPORT
Mieszkańcy Kijowa ogrzewają się w "punktach niezłomności"
"To lodowe zabójstwo, które przygotował Putin"
Polska
imageTitle
Sensacyjna porażka Bayernu. Koniec imponującej serii
EUROSPORT
imageTitle
Żyła myślami przy drużynówce. "Pójdziemy ogniem wszyscy"
EUROSPORT
imageTitle
Wyzwanie przed Sabalenką. Plan transmisji 8. dnia Australian Open
EUROSPORT
Śnieg, zima, noc
Nocą w części kraju rozwiną się mgły
METEO
imageTitle
Karygodne zachowanie Djokovicia. Dyskwalifikacja o włos
EUROSPORT
Prezydent USA Donald Trump
Trump o nowym pomyśle przejęcia Grenlandii
Świat
Burza Ingrid doprowadziła do powodzi w miejscowości Quimperle w Bretanii
Rzeki wystąpiły z brzegów. Ma dalej padać
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica