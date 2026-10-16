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Świat

Donald Trump o swojej nowej rzeczniczce: być może to nie jest praca dla niej

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Katie Zacharia
Nowa rzeczniczka Białego Domu Katie Zacharia i jej pierwszy briefing prasowy
Źródło wideo: TVN24/2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO
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Prezydent USA Donald Trump ocenił, że być może rola rzeczniczki Białego Domu nie jest dla Katie Zacharii. Według nieoficjalnych informacji Fox News Zacharia ma odejść ze stanowiska, które objęła na początku tygodnia.

W piątek prezydent USA Donald Trump powiedział dziennikarzom, że jego nowa rzeczniczka Katie Zacharia została niesprawiedliwie potraktowana przez media i zasugerował jej, aby ponownie rozważyła swoją rolę.

- Powiedziałem jej: "Myślę, że lepiej będzie, jeśli będziesz szczęśliwa i nie jestem pewien, czy kiedykolwiek będziesz szczęśliwa w tej sytuacji". Nie ma w tym nic łatwego. (...) Powiedziałem jej szczerze: "Na twoim miejscu zastanowiłbym się... Pomyśl o tym, ale ja bym się jeszcze raz zastanowił" - relacjonował Trump w rozmowie z reporterami. - Może to nie jest dla niej - dodał.

Katie Zacharia objęła funkcję rzeczniczki w poniedziałek. Stacja Fox News, powołując się na źródło w Białym Domu, podała w piątek, że Zacharia odchodzi już ze stanowiska.

Kontrowersje wokół rzeczniczki Białego Domu

9 października Donald Trump ogłosił, że nową rzeczniczką Białego Domu została mianowana Katie Zacharia. Pisząc na Truth Social o jej kompetencjach, podkreślił między innymi, że "jest cenioną absolwentką Pepperdine University oraz Pepperdine Caruso School of Law, prawniczką". Ona sama też przedstawiała się wielokrotnie jako prawniczka. Analiza przeprowadzona przez kanał K-File stacji CNN wykazała, że ​​w co najmniej sześciu przypadkach tak siebie określiła.

We wtorek jeden z reporterów zapytał Zacharię, w którym stanie zdała egzamin adwokacki. W odpowiedzi usłyszał: "Kiedy przeprowadziłam się do Chin". W Chinach jednak - jak podkreśla BBC - tylko obywatele Chin mogą uzyskać licencję na wykonywanie zawodu prawnika.

Dlaczego nowa rzeczniczka prasowa Białego Domu przedstawia się jako prawniczka? Pytana o to w środę przez "The New York Times" Zacharia powiedziała, że kiedy po raz pierwszy miała wystąpić w telewizji, zapytała władze Pepperdine University, jak powinna się przedstawiać. Twierdzi, że ​​rektor uniwersytetu doradził jej, aby nazywała siebie prawniczką, ale nie adwokatką.

Powiedziała też w rozmowie z dziennikiem, że wzmianka o Chinach była wynikiem nieporozumienia. Miała błędnie zrozumieć pytanie reportera. - Założyłam, że pytanie brzmiało: "Gdzie byłaś po studiach prawniczych?" - stwierdziła.

Media donosiły o wpadce na pierwszej konferencji prasowej [przejęzyczyła się, mówiąc o swoim mężu, powiedziała "mój prezydent" - red.] i o tym, że Zacharia czytała z kartki.

Źródło: Reuters
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Tagi:
USADonald TrumpAdministracja Donalda TrumpaBiały DomMedia
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