Donald Trump o swojej nowej rzeczniczce: być może to nie jest praca dla niej
W piątek prezydent USA Donald Trump powiedział dziennikarzom, że jego nowa rzeczniczka Katie Zacharia została niesprawiedliwie potraktowana przez media i zasugerował jej, aby ponownie rozważyła swoją rolę.
- Powiedziałem jej: "Myślę, że lepiej będzie, jeśli będziesz szczęśliwa i nie jestem pewien, czy kiedykolwiek będziesz szczęśliwa w tej sytuacji". Nie ma w tym nic łatwego. (...) Powiedziałem jej szczerze: "Na twoim miejscu zastanowiłbym się... Pomyśl o tym, ale ja bym się jeszcze raz zastanowił" - relacjonował Trump w rozmowie z reporterami. - Może to nie jest dla niej - dodał.
Katie Zacharia objęła funkcję rzeczniczki w poniedziałek. Stacja Fox News, powołując się na źródło w Białym Domu, podała w piątek, że Zacharia odchodzi już ze stanowiska.
Kontrowersje wokół rzeczniczki Białego Domu
9 października Donald Trump ogłosił, że nową rzeczniczką Białego Domu została mianowana Katie Zacharia. Pisząc na Truth Social o jej kompetencjach, podkreślił między innymi, że "jest cenioną absolwentką Pepperdine University oraz Pepperdine Caruso School of Law, prawniczką". Ona sama też przedstawiała się wielokrotnie jako prawniczka. Analiza przeprowadzona przez kanał K-File stacji CNN wykazała, że w co najmniej sześciu przypadkach tak siebie określiła.
We wtorek jeden z reporterów zapytał Zacharię, w którym stanie zdała egzamin adwokacki. W odpowiedzi usłyszał: "Kiedy przeprowadziłam się do Chin". W Chinach jednak - jak podkreśla BBC - tylko obywatele Chin mogą uzyskać licencję na wykonywanie zawodu prawnika.
Dlaczego nowa rzeczniczka prasowa Białego Domu przedstawia się jako prawniczka? Pytana o to w środę przez "The New York Times" Zacharia powiedziała, że kiedy po raz pierwszy miała wystąpić w telewizji, zapytała władze Pepperdine University, jak powinna się przedstawiać. Twierdzi, że rektor uniwersytetu doradził jej, aby nazywała siebie prawniczką, ale nie adwokatką.
Powiedziała też w rozmowie z dziennikiem, że wzmianka o Chinach była wynikiem nieporozumienia. Miała błędnie zrozumieć pytanie reportera. - Założyłam, że pytanie brzmiało: "Gdzie byłaś po studiach prawniczych?" - stwierdziła.
Media donosiły o wpadce na pierwszej konferencji prasowej [przejęzyczyła się, mówiąc o swoim mężu, powiedziała "mój prezydent" - red.] i o tym, że Zacharia czytała z kartki.