Świat Donald Trump o swojej nowej rzeczniczce: być może to nie jest praca dla niej Oprac. Filip Czerwiński |

Nowa rzeczniczka Białego Domu Katie Zacharia i jej pierwszy briefing prasowy Źródło wideo: TVN24/2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

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W piątek prezydent USA Donald Trump powiedział dziennikarzom, że jego nowa rzeczniczka Katie Zacharia została niesprawiedliwie potraktowana przez media i zasugerował jej, aby ponownie rozważyła swoją rolę.

- Powiedziałem jej: "Myślę, że lepiej będzie, jeśli będziesz szczęśliwa i nie jestem pewien, czy kiedykolwiek będziesz szczęśliwa w tej sytuacji". Nie ma w tym nic łatwego. (...) Powiedziałem jej szczerze: "Na twoim miejscu zastanowiłbym się... Pomyśl o tym, ale ja bym się jeszcze raz zastanowił" - relacjonował Trump w rozmowie z reporterami. - Może to nie jest dla niej - dodał.

Katie Zacharia objęła funkcję rzeczniczki w poniedziałek. Stacja Fox News, powołując się na źródło w Białym Domu, podała w piątek, że Zacharia odchodzi już ze stanowiska.

BREAKING: White House press secretary Katie Zacharia is "transitioning out" of her role, a senior White House official tells @pdoocy .



President Trump denies firing her, telling reporters, "No no. I want her to have a good life… she’s been brutalized by the media."



Trump says… pic.twitter.com/oFCUnPLJJo — Fox News (@FoxNews) October 16, 2026 Rozwiń

Kontrowersje wokół rzeczniczki Białego Domu

9 października Donald Trump ogłosił, że nową rzeczniczką Białego Domu została mianowana Katie Zacharia. Pisząc na Truth Social o jej kompetencjach, podkreślił między innymi, że "jest cenioną absolwentką Pepperdine University oraz Pepperdine Caruso School of Law, prawniczką". Ona sama też przedstawiała się wielokrotnie jako prawniczka. Analiza przeprowadzona przez kanał K-File stacji CNN wykazała, że ​​w co najmniej sześciu przypadkach tak siebie określiła.

We wtorek jeden z reporterów zapytał Zacharię, w którym stanie zdała egzamin adwokacki. W odpowiedzi usłyszał: "Kiedy przeprowadziłam się do Chin". W Chinach jednak - jak podkreśla BBC - tylko obywatele Chin mogą uzyskać licencję na wykonywanie zawodu prawnika.

Dlaczego nowa rzeczniczka prasowa Białego Domu przedstawia się jako prawniczka? Pytana o to w środę przez "The New York Times" Zacharia powiedziała, że kiedy po raz pierwszy miała wystąpić w telewizji, zapytała władze Pepperdine University, jak powinna się przedstawiać. Twierdzi, że ​​rektor uniwersytetu doradził jej, aby nazywała siebie prawniczką, ale nie adwokatką.

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Powiedziała też w rozmowie z dziennikiem, że wzmianka o Chinach była wynikiem nieporozumienia. Miała błędnie zrozumieć pytanie reportera. - Założyłam, że pytanie brzmiało: "Gdzie byłaś po studiach prawniczych?" - stwierdziła.

Media donosiły o wpadce na pierwszej konferencji prasowej [przejęzyczyła się, mówiąc o swoim mężu, powiedziała "mój prezydent" - red.] i o tym, że Zacharia czytała z kartki.