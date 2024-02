Trump o sojusznikach w NATO: Nie płacą? Niech Rosja robi z nimi, co jej się podoba

Były prezydent USA Donald Trump powiedział, że "zachęcałby" Rosję, by "robiła cokolwiek jej się podoba" z państwami NATO, które "nie płacą", czyli przeznaczają mniej niż 2 procent PKB na obronność. - Nie broniłbym takiego kraju - zadeklarował Trump. Biały Dom skrytykował tę wypowiedź.

Trump przemawiał w sobotę na spotkaniu z sympatykami w mieście Conway w Karolinie Południowej. - NATO było zepsute, zanim ja się pojawiłem (jako prezydent - red.). Powiedziałem: wszyscy muszą płacić". Oni zapytali: A jeśli nie będziemy płacić to nadal będziesz nas bronił? Odparłem: Absolutnie nie. Nie mogli w to uwierzyć - mówił.

Jak relacjonował, "prezydent dużego kraju" zapytał go, czy Stany Zjednoczone obroniłyby kraj przed agresją ze strony Rosji, gdyby ten "nie płacił" wystarczająco pieniędzy na obronność. - Odpowiedziałem: Nie, nie broniłbym was. A nawet zachęcałbym, żeby (Rosjanie - red.) robili, co im się podoba. Musicie płacić, musicie płacić rachunki - podkreślił.