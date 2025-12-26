Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Donald Trump o "śmiertelnym ciosie" w Nigerii. Hegseth: to nie koniec

Donald Trump
Wojsko patroluje ulice w Nigerii (wideo ze stycznia 2024 roku)
Źródło: Reuters
Donald Trump poinformował, że amerykańskie wojska przeprowadziły serię ataków na cele tak zwanego Państwa Islamskiego w północno-zachodniej Nigerii. Dowództwo wojsk USA w Afryce poinformowało, że ataki były odpowiedzią na prośbę nigeryjskich władz.

"Wieczorem, zgodnie z moimi rozkazami jako głównodowodzącego armii USA, Stany Zjednoczone przeprowadziły potężny i śmiertelny atak na terrorystyczną hołotę ISIS w północno-zachodniej Nigerii, która od wielu lat, a nawet stuleci, atakuje i brutalnie zabija przede wszystkim niewinnych chrześcijan!" - napisał Trump na swojej platformie TruthSocial.

Dowództwo sił zbrojnych USA w Afryce przekazało, że atak w zdominowanym przez wyznawców islamu stanie Sokoto przeprowadzono na prośbę władz Nigerii. Zgodnie z lakonicznym komunikatem w jego wyniku zginęło "wielu bojowników ISIS". Nie sprecyzowano też, jakich dokładnie sił i rodzajów broni użyto w operacji.

Reuters przypomniał, że jeszcze pod koniec października Trump zaczął grozić interwencją militarną w Nigerii, o ile władze tego kraju nie powstrzymają ataków islamskich fundamentalistów na miejscowych chrześcijan. Pod koniec listopada amerykańskie lotnictwo zaczęło prowadzić loty wywiadowcze nad dużymi obszarami Nigerii.

Władze w Abudży krytycznie odnosiły się do deklaracji Trumpa. Podkreślano między innymi, że "obraz sytuacji wyłaniający się z wypowiedzi prezydenta USA jest uproszczony i nie oddaje złożonego charakteru lokalnych konfliktów". Reuters podkreślił, że nigeryjski rząd zgodził się jednak na współpracę z USA, by w starciach z różnymi paramilitarnymi organizacjami rebelianckimi wzmocnić swoje siły, które również są często celem ataków.

Nigeryjskie władze potwierdzają atak

Atak amerykańskich wojsk potwierdziło ministerstwo spraw zagranicznych Nigerii. W opublikowanym wcześniej przesłaniu na Boże Narodzenie prezydent Nigerii Bola Tinubu wezwał do pokoju "szczególnie między osobami o różnych przekonaniach religijnych".

"Jestem zdecydowany zrobić wszystko, co w mojej mocy, by zagwarantować wolność religijną w Nigerii i chronić chrześcijan, muzułmanów i wszystkich Nigeryjczyków przed przemocą" - napisał Tinubu na platformie X.

Szef Pentagonu Pete Hegseth podziękował władzom w Abudży za wsparcie i współpracę. "To nie koniec…" - napisał w serwisie X amerykański minister obrony.

Terroryści w Nigerii

Na zróżnicowanie religijne Nigerii, w której na północy dominują muzułmanie, a na południu chrześcijanie, nakładają się konflikty etniczne, a także wynikające z charakteru wykonywanej pracy - między koczowniczymi pasterzami z plemienia Fulani i osiadłymi rolnikami, w większości wyznawcami chrześcijaństwa.

Celem ataków islamskich fundamentalistów bywają też sami muzułmanie, których terroryści uważają za zbyt życzliwie nastawionych do wyznawców innych religii.

Eksplozja w meczecie. Kilka osób nie żyje, jest wielu rannych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Eksplozja w meczecie. Kilka osób nie żyje, jest wielu rannych

W Nigerii działa Prowincja Zachodnioafrykańska Państwa Islamskiego (ISWAP), która powstała w wyniku rozłamu w islamistycznym ugrupowaniu Boko Haram. ISWAP, obecny też w sąsiednich Nigrze, Czadzie i Kamerunie, m.in. otwarcie atakuje nigeryjskie wojska i inne formacje państwowe.

Uwolnili dzieci z rąk terrorystów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Uwolnili dzieci z rąk terrorystów

Najgorszą sławą owiane jest Boko Haram, którego centrala znajduje się w północno-wschodniej Nigerii, a które działa wyjątkowo brutalnie i bezwzględnie. Celem tego ugrupowania jest wprowadzenie na terenie całego kraju islamskiego prawa szariatu. Szacuje się, że w ciągu ostatnich 15 lat w wyniku działań Boko Haram zginęło co najmniej kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a ponad dwa miliony przesiedlono.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: noamgalai/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
USANigeriaDonald TrumpPete Hegseth
Czytaj także:
imageTitle
Spurs z patentem na mistrzów. Sochan przyklejony do ławki
EUROSPORT
Kim Dzong Un defilada
Pięcioletni plan i "dalszy rozwój". O tym ma mówić Kim
Świat
26 min
2312_cnb_cpk_2
"Poklepywali ludzi i obiecywali, że zrobią porządek"
Czarno na białym
Zamknięto Drzwi Święte w pierwszej bazylice
Święte Drzwi w pierwszej bazylice zamknięte
Świat
Polskie myśliwce
Zarzuty po zabójstwie nastolatki, poderwane myśliwce, pożar kościoła
To warto wiedzieć
Wiatr, silny wiatr, wichury
W części kraju podmuchy będą dość silne
METEO
telegram
Kreml złożył Francji propozycję
Świat
Wołodymyr Zełenski
Komunikat Zełenskiego po rozmowie z ludźmi Trumpa. "Dobre pomysły"
Świat
Silny mróz na południu
Żółte alarmy IMGW w części kraju
METEO
Zniszczony budynek Teatru Dramatycznego w Mariupolu
Rosjanie urządzają "taniec na kościach" w Mariupolu
Świat
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
17-latek z zarzutem po zabójstwie Mai. "Nie odpowiadał na pytania sądu"
WARSZAWA
pociag pkp intercity - Fotokon shutterstock_2574259707
Pociągi odwołane w święta. "Przyczyny techniczne"
Zniszczona droga w wyniku aktywności wulkanu błotnego
Popękały drogi i fundamenty. Mieszkańcy gotowi do ewakuacji
METEO
Klatka kluczowa-120114
"Co się zadziało, że młodzi ludzie stali się bezdomnymi? My się zadzialiśmy"
Ukraina żołnierze święta
Ojciec na froncie, matka z synkiem "przy świecach, jak w dawnych czasach"
Świat
Seydisfjordur na Islandii
Prawie 20 stopni w noc wigilijną na Islandii
METEO
Mroźna noc
Noc znów sporo na minusie
METEO
Słynne zdjęcie Ireneusza Radkiewicza. Lech Wałęsa opuszcza miejsce internowania (Arłamów, 15.11.1982)
Nie żyje Ireneusz Radkiewicz. Był autorem słynnych zdjęć
Kultura i styl
Plaża w Budleigh Salterton
Zaginęli w trakcie świątecznej kąpieli. "Wysłano znaczną liczbę służb"
Świat
2025-12-25T011133Z_2_LWD236224122025RP1_RTRWNEV_C_2362-USA-TRUMP-NORAD-0003
Donald Trump rozmawiał z dziećmi o "śledzeniu" świętego Mikołaja
Świat
Zakład karny
Groziła byłemu partnerowi. Najpierw był zakaz, teraz areszt
WARSZAWA
Mróz śnieg zima
Nadchodzą opady śniegu i silny wiatr
Arleta Unton-Pyziołek
Papież Leon XIV
Papież Leon XIV pierwszy raz przemówił po polsku
Świat
Pożar na autostradzie A2 na wysokości Wólki (Łódzkie)
Przewoził owoce, stanął w ogniu
Łódź
imageTitle
Setka Shiffrin, cztery rekordy Duplantisa. Taki był rok 2025 w światowym sporcie
EUROSPORT
imageTitle
United muszą radzić sobie bez Bruno Fernandesa
EUROSPORT
Nowa trasa
"Kluczowy korytarz łączący Europę". Oddano dwa odcinki
BIZNES
Policja
W święta przemytnicy nie próżnują, do Polski wleciały kolejne balony
Białystok
shutterstock_2445861655
Katastrofa na najwyższym szczycie Afryki. Nie żyje pięć osób
METEO
imageTitle
"Wygrała chciwość". Biedniejsze kluby bez wsparcia
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica