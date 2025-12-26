Donald Trump o "śmiertelnym ciosie" w Nigerii. Hegseth: to nie koniec

Wojsko patroluje ulice w Nigerii (wideo ze stycznia 2024 roku) Źródło: Reuters

"Wieczorem, zgodnie z moimi rozkazami jako głównodowodzącego armii USA, Stany Zjednoczone przeprowadziły potężny i śmiertelny atak na terrorystyczną hołotę ISIS w północno-zachodniej Nigerii, która od wielu lat, a nawet stuleci, atakuje i brutalnie zabija przede wszystkim niewinnych chrześcijan!" - napisał Trump na swojej platformie TruthSocial.

Dowództwo sił zbrojnych USA w Afryce przekazało, że atak w zdominowanym przez wyznawców islamu stanie Sokoto przeprowadzono na prośbę władz Nigerii. Zgodnie z lakonicznym komunikatem w jego wyniku zginęło "wielu bojowników ISIS". Nie sprecyzowano też, jakich dokładnie sił i rodzajów broni użyto w operacji.

Reuters przypomniał, że jeszcze pod koniec października Trump zaczął grozić interwencją militarną w Nigerii, o ile władze tego kraju nie powstrzymają ataków islamskich fundamentalistów na miejscowych chrześcijan. Pod koniec listopada amerykańskie lotnictwo zaczęło prowadzić loty wywiadowcze nad dużymi obszarami Nigerii.

Władze w Abudży krytycznie odnosiły się do deklaracji Trumpa. Podkreślano między innymi, że "obraz sytuacji wyłaniający się z wypowiedzi prezydenta USA jest uproszczony i nie oddaje złożonego charakteru lokalnych konfliktów". Reuters podkreślił, że nigeryjski rząd zgodził się jednak na współpracę z USA, by w starciach z różnymi paramilitarnymi organizacjami rebelianckimi wzmocnić swoje siły, które również są często celem ataków.

Nigeryjskie władze potwierdzają atak

Atak amerykańskich wojsk potwierdziło ministerstwo spraw zagranicznych Nigerii. W opublikowanym wcześniej przesłaniu na Boże Narodzenie prezydent Nigerii Bola Tinubu wezwał do pokoju "szczególnie między osobami o różnych przekonaniach religijnych".

"Jestem zdecydowany zrobić wszystko, co w mojej mocy, by zagwarantować wolność religijną w Nigerii i chronić chrześcijan, muzułmanów i wszystkich Nigeryjczyków przed przemocą" - napisał Tinubu na platformie X.

On this Holy day, I wish all Christians in Nigeria and around the world a Merry Christmas.



I thank God for the opportunity to serve as the leader of our great country, and I pray for peace in our land, especially between individuals of differing religious beliefs.



I stand… pic.twitter.com/ATXcPJx2nW — Bola Ahmed Tinubu (@officialABAT) December 24, 2025 Rozwiń Źródło: X

Szef Pentagonu Pete Hegseth podziękował władzom w Abudży za wsparcie i współpracę. "To nie koniec…" - napisał w serwisie X amerykański minister obrony.

The President was clear last month: the killing of innocent Christians in Nigeria (and elsewhere) must end.



The @DeptofWar is always ready, so ISIS found out tonight — on Christmas. More to come…



Grateful for Nigerian government support & cooperation.



Merry Christmas! https://t.co/k5Q3Qd4ClE — Pete Hegseth (@PeteHegseth) December 25, 2025 Rozwiń Źródło: X

Terroryści w Nigerii

Na zróżnicowanie religijne Nigerii, w której na północy dominują muzułmanie, a na południu chrześcijanie, nakładają się konflikty etniczne, a także wynikające z charakteru wykonywanej pracy - między koczowniczymi pasterzami z plemienia Fulani i osiadłymi rolnikami, w większości wyznawcami chrześcijaństwa.

Celem ataków islamskich fundamentalistów bywają też sami muzułmanie, których terroryści uważają za zbyt życzliwie nastawionych do wyznawców innych religii.

W Nigerii działa Prowincja Zachodnioafrykańska Państwa Islamskiego (ISWAP), która powstała w wyniku rozłamu w islamistycznym ugrupowaniu Boko Haram. ISWAP, obecny też w sąsiednich Nigrze, Czadzie i Kamerunie, m.in. otwarcie atakuje nigeryjskie wojska i inne formacje państwowe.

Najgorszą sławą owiane jest Boko Haram, którego centrala znajduje się w północno-wschodniej Nigerii, a które działa wyjątkowo brutalnie i bezwzględnie. Celem tego ugrupowania jest wprowadzenie na terenie całego kraju islamskiego prawa szariatu. Szacuje się, że w ciągu ostatnich 15 lat w wyniku działań Boko Haram zginęło co najmniej kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a ponad dwa miliony przesiedlono.

