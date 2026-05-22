Świat

Donald Trump o ślubie syna. "To nie jest dla mnie dobry moment"

Donald Trump
Donald Trump pokazał reporterom plac budowy sali balowej Białego Domu
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/AL DRAGO / POOL
Najstarszy syn Donalda Trumpa już w najbliższy weekend ma stanąć na ślubnym kobiercu. Jednak prezydent USA wciąż nie potwierdził, czy pojawi się na uroczystości. Co o niej wiadomo?

O to czy pojawi się na ślubie Donalda Trumpa juniora z Bettiną Anderson Trump został zapytany przez reportera telewizji NBC News. - On [syn - red.] chciałby, żebym był - odparł prezydent USA w Gabinecie Owalnym. - Choć to będzie mała, prywatna uroczystość, postaram się być. Jestem w trakcie... Powiedziałem, wiecie, to nie jest dla mnie dobry moment. Mam sprawę zwaną Iranem i inne sprawy. To coś, czego nie mogę nie wygrać - kontynuował Trump.

Jak zasugerował, tak czy inaczej zostanie zaatakowany przez media. - Jeśli się pojawię, to mnie zniszczą. Jeśli się nie pojawię, to mnie zniszczą, oczywiście przy pomocy fake newsów - powiedział. Prezydent życzył też przyszłym nowożeńcom powodzenia. - To człowiek, którego znam od dawna i mam nadzieję, że będą wspaniałym małżeństwem - skwitował amerykański przywódca.

Media: Trump nie pojawi się na ślubie

Wypowiedź Trumpa skomentował m.in. demokratyczny kongresmen Daniel Goldman. "Donald Trump spędził na grze w golfa 111 dni (22 proc.) podczas swojej drugiej kadencji. Ale nie potrafi znaleźć czasu na ślub syna!" - napisał polityk w serwisie X.

Źródło zdjęcia: Bloomberg

Wypowiedź prezydenta szeroko komentują też amerykańskie media. CNN słowa Trumpa o planach dotyczących ślubu syna określa jako "wyjątkowo niejasne". Powołując się na swoje źródła portal podaje, że prezydent nie zjawi się na ceremonii. W opublikowanym przez Biały Dom harmonogramie Trumpa nie wymieniono ślubu w weekend - podkreśla również portal NBC News.

Drugi ślub najstarszego syna prezydenta

Donald Trump junior i Bettina Anderson zaręczyli się podczas świątecznej imprezy w grudniu 2025 roku. Na ślubnym kobiercu mają stanąć już w najbliższy weekend - podaje CNN powołując się na swoje dwa źródła. Uroczystość odbędzie się na małej wyspie na Bahamach. Na ślubie ma się pojawić tylko najbliższa rodzina i przyjaciele pary, a lista gości liczy mniej niż 50 osób.

Najstarszy syn Donalda Trumpa był już wcześniej żonaty z Vanessą Trump. Para z 12-letnim stażem rozwiodła się w 2018 roku. Nim związał się z Anderson, jego narzeczoną była Kimberly Guilfoyle - od 2024 roku ambasadorka Stanów Zjednoczonych w Grecji. Gdy w grudniu 2024 roku Donald Trump ogłosił jej nominację ambasadorską, media zwracały uwagę, że partnerka syna ówczesnego prezydenta elekta nie ma żadnego doświadczenia w dyplomacji i polityce zagranicznej.

Źródło zdjęcia: Getty Images

Kim jest Bettina Anderson - przyszła synowa Trumpa

Kim jest obecna wybranka pierworodnego syna prezydenta? CNN opisuje Bettinę Anderson jako "bywalczynię salonów Palm Beach". Ona sama przedstawia się na swoim koncie na Instagramie jako "typowa mama, która zajmuje się domem… Tylko że nie wykonuję obowiązków domowych… Nie mam męża… Ani dzieci".

Jak informuje portal magazynu "People" Anderson urodziła się 1986 roku w rodzinie znanego przedsiębiorcy i wychowywała w Palm Beach na Florydzie. Studiowała historię sztuki na nowojorskim Columbia University. W mediach społecznościowych można znaleźć jej zdjęcia z sesji modowych i okładki pism, na które trafiła. Wraz z bratem prowadzi fundację charytatywną wspomagającą ofiary klęsk żywiołowych.

Redagował AM

Źródło: NBC News, CNN, tvn24.pl
