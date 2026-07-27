Świat Trump o rozmowach z Iranem: jeśli nie przyniosą rezultatu, wrócimy do silnych działań wojskowych Justyna Sochacka |

Centralne Dowództwo USA: zakończono trzynastą z rzędu noc nalotów na irańskie cele wojskowe Źródło wideo: U.S. Central Command Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL

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- Prowadzimy z Iranem bardzo zaawansowane rozmowy - powiedział amerykański przywódca Donald Trump w rozmowie z serwisem Axios i zapowiedział, że "jeśli nie przyniosą rezultatu, wrócimy do bardzo silnych działań wojskowych".

Zapytany, ile czasu jest gotów dać dyplomacji, odparł, że "niewiele". - Albo wszystko pójdzie szybko, albo wcale - dodał.

Trump o prośbie mediatorów w sprawie Iranu

Trump podkreślił, że w piątek zdecydował się wstrzymać uderzenia na irańskie cele, ponieważ państwa pośredniczące w rozmowach poprosiły go o to, by dał negocjacjom kolejną szansę. - Wszyscy, którzy zajmują się Iranem, prosili mnie: nie atakuj – dodał. Po raz kolejny wyraził przekonanie, że Iran chce zawrzeć porozumienie.

- Nie było nic do stracenia - powiedział prezydent USA, wyjaśniając, dlaczego zgodził się na prośbę mediatorów. Zwrócił uwagę, że po wstrzymaniu ataków ceny ropy spadły, a notowania na giełdzie wzrosły.

Trump odniósł się też do zaplanowanego na wtorek spotkania z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu w Białym Domu. - Porozmawiam z Bibim o tym, że gdybym nie był prezydentem, Iran miałby już broń nuklearną, a Izrael zostałby zniszczony - przekazał.

Negocjacje w sprawie nowego porozumienia z Iranem

Axios napisał, że obecne negocjacje koncentrują się na nowym porozumieniu, które miałoby doprowadzić do ponownego otwarcia cieśniny Ormuz oraz do wznowienia rozmów na temat kompleksowej umowy nuklearnej. Rozmowy prowadzone są głównie między Iranem a Omanem. W proces zaangażowane są również Katar, Pakistan, Egipt oraz wysłannicy Trumpa – Steve Witkoff i Jared Kushner.

Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei w poniedziałek oświadczył, że Teheran nie zwrócił się o wznowienie rozmów ze Stanami Zjednoczonymi w celu zakończenia wojny. Poinformował, że zagraniczni mediatorzy kontynuują przekazywanie wiadomości pomiędzy Iranem a USA, ale żadne rozmowy z tym krajem nie są obecnie prowadzone. Przekazał również, że rozmowy Iranu z Omanem na temat zarządzania ruchem statków przez cieśninę Ormuz są pozytywne, ale cieśnina pozostaje zamknięta.

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Konflikt USA-Iran

17 czerwca USA i Iran podpisały wstępne porozumienie rozejmowe, zakładające między innymi odblokowanie Cieśniny Ormuz. Na początku lipca Iran zaczął jednak ponownie atakować statki, które nie podporządkowały się narzuconym przez to państwo zasadom.

Doprowadziło to do serii amerykańskich uderzeń na Iran, które spotykały się z odwetowymi nalotami Teheranu wymierzonymi w państwa regionu i znajdujące się tam amerykańskie bazy.

Nocą z piątku na sobotę pierwszy raz od niemal dwóch tygodni nie doszło do kolejnych wzajemnych ataków między USA a Iranem.