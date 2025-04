Trump o rozmowach pokojowych. "Jeśli to utrudnią, powiemy: jesteście głupcami"

Trump atakuje Zełenskiego: zaczął wojnę z kimś 20 razy większym Źródło: Reuters

Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że jeśli nie zobaczy "entuzjazmu" z obu stron to odejdzie od rozmów w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Dodał, że ma nadzieję, że Putin nie gra na czas.

Kluczowe fakty: Sekretarz stanu Marco Rubio przekazał, że Donald Trump jest sfrustrowany przebiegiem negocjacji pokojowych w sprawie Ukrainy.

Trump przyznał, że chce, aby negocjacje się zakończyły, ale musi zobaczyć "entuzjazm" obu stron.

Donald Trump odpowiedział na pytanie o wcześniejszą wypowiedź sekretarza stanu Marco Rubio o możliwym odejściu USA od starań o zakończenie wojny. Trump przyznał Rubio rację, że po prostu chcą, "żeby to się skończyło".

"Po prostu powiemy: jesteście głupcami"

Trump stwierdził, że walka w Ukrainie jest "brutalna". - W idealnym przypadku zatrzymamy to. Ale jeśli z jakiegoś powodu jedna ze stron bardzo to utrudni, po prostu powiemy: Jesteście głupcami. Jesteście głupcami, jesteście okropnymi ludźmi i po prostu odpuszczamy - powiedział Trump podczas ceremonii zaprzysiężenia znanego z telewizji lekarza Mehmeta Oza na stanowisko nadzorcy państwowych ubezpieczeń zdrowotnych.

Mimo to Trump wyraził optymizm i nadzieję, że uda mu się doprowadzić do zakończenia konfliktu, twierdząc, że są na to "duże szanse". Pytany o to, czy jego zdaniem Władimir Putin "ogrywa go" i "gra na czas", Trump odparł, że "ma nadzieję, że nie", ale dodał, że okaże się to w ciągu najbliższych dni.

- Moje całe życie jest jedną wielką negocjacją i wiem, kiedy ludzie z nami pogrywają, i wiem, kiedy tego nie robią - oznajmił. Pytany o to, jakie warunki muszą spełnić Rosja i Ukraina, by kontynuować rozmowy, Trump odparł, że "musi zobaczyć entuzjazm" i chęć zakończenia konfliktu.

Prezydent uniknął przy tym odpowiedzi na pytanie, czy jeśli rozmowy zakończą się fiaskiem, będzie kontynuował wsparcie wojskowe dla Ukrainy. - Nie powiem tego, bo myślę, że to załatwimy - powiedział.

Trump sfrustrowany przebiegiem negocjacji

Wcześniej w piątek serwis CNN pisał, powołując się na źródło, że sekretarz stanu USA Marco Rubio, zapowiadając, że USA mogą wycofać się z prób doprowadzenia do pokoju między Rosją i Ukrainą, przekazywał punkt widzenia prezydenta Donalda Trumpa, który jest sfrustrowany przebiegiem negocjacji.

Trump "nie ma nieograniczonej cierpliwości do ludzi, by pozowali i grali w gierki" - powiedziało źródło, opisując nastroje w administracji w kwestii wojny i zabiegów negocjacyjnych. Rubio przekazał sfrustrowanie prezydenta tym, że negocjacje nie są "tam, gdzie myślał, że będą w tym momencie" - czytamy.

Rozmówca CNN wyliczył, że specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff trzy razy spotkał się z Władimirem Putinem, przeprowadzono też wiele spotkań z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. "Czas spoważnieć" - powiedziało źródło.

W piątek w Paryżu sekretarz stanu USA oświadczył, że Stany Zjednoczone w ciągu kilku dni zrezygnują z prób doprowadzenia do pokoju między Rosją i Ukrainą, jeśli nie będzie sygnałów, że porozumienie w tej sprawie jest do osiągnięcia.

- W najbliższych dniach powinniśmy ustalić, czy (pokój) jest osiągalny w ciągu kilku tygodni, czy też nie. Jeśli jest, to zaangażujemy się w to. Ale jeśli nie, to mamy też inne priorytety – powiedział Rubio dziennikarzom.