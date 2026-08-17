Świat Donald Trump o relacji z Kimem: rozumiem go, a on rozumie mnie

Donald Trump w drodze powrotnej do Waszyngtonu po weekendzie golfowym w New Jersey Źródło wideo: US NETWORK POOL Źródło zdj. gł.: Samuel Corum/PAP/EPA

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Jeden z dziennikarzy zapytał prezydenta USA Donalda Trumpa w Gabinecie Owalnym, dlaczego Kim Dzong Un nie odpowiedział na jego prośbę o rozmowę. - Skąd wiesz, że nie odpowiedział? Tak, odpowiedział - odparł Trump. Nie ujawnił jednak więcej szczegółów w tej sprawie.

Poproszony o to, by odniósł się do słów krytyki na temat tego, że przedkłada interesy Korei Północnej nad wieloletnich sojuszników, podkreślił: - Robię wszystko, żeby było znacznie bezpieczniej.

Donald Trump w trakcie rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym Źródło zdjęcia: Samuel Corum/PAP/EPA

- Kim Dzong Un zawsze odnosił się do mnie z wielkim szacunkiem. Spotykaliśmy się wielokrotnie, właściwie przy dwóch głównych okazjach, rozmawialiśmy i spędzaliśmy razem czas. Rozumiem go, a on rozumie mnie - dodał.

Zaznaczył, że Kim nie lubił poprzednich prezydentów Joego Bidena i Baracka Obamy. - Nie lubił nikogo, ale ze mną bardzo dobrze się dogaduje - przekonywał.

Trump krytykuje kraje NATO za brak wsparcia ataku na Iran

Prezydent powiedział, że poprosił prezydenta Korei Południowej o pomoc w wojnie z Iranem, lecz ten odmówił. - A ja powiedziałem: Mamy tam 39 tysięcy żołnierzy, którzy chronią was przed Kim Dzong Unem, waszym sąsiadem, a wy nie zamierzacie pomóc nam w bardzo prostej operacji wojskowej w Iranie? To dziwne - kontynuował prezydent USA. - Spójrzcie na NATO. Wydajemy setki miliardów dolarów na ochronę Europy przed Rosją. Setki miliardów... Głównie przed Rosją, ale również przed innymi zagrożeniami. A potem nie chcą się angażować w ochronę cieśniny, przez którą otrzymują większość swojej ropy - powiedział.

Przekonywał przy tym, że "wszystko, czego chce, to sprawiedliwość".

Trump zapowiedział ograniczenie ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową

Prezydent USA poinformował w niedzielę, że ze względu na jego bardzo dobre stosunki z przywódcą Korei Północnej polecił ograniczenie wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową.

Coroczne ćwiczenia "Ulchi Freedom Shield" zaplanowane są na 17-27 sierpnia. Władze w Pjongjangu regularnie potępiają te manewry, określając je jako bezpośrednie przygotowania do zbrojnej inwazji na Koreę Północną. Niedawno Korea Północna zagroziła podniesieniem środków odstraszających do "nowego poziomu".

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Jak podkreślił Reuters, relacja między amerykańskim przywódcą i Kimem była jednym z głównych tematów pierwszej kadencji Trumpa. W czasie jego drugiej prezydentury poświęca się tej kwestii mniej uwagi.

Obaj przywódcy spotkali się na szczytach w 2018 i 2019 roku, zanim negocjacje załamały się z powodu północnokoreańskiego programu nuklearnego. Korea Północna jest objęta międzynarodowymi sankcjami w związku z rozwojem broni nuklearnej oraz rakiet balistycznych.

Według stacji CNN w ubiegłym roku przedstawiciele administracji Trumpa prowadzili prywatne rozmowy na temat zorganizowania spotkania Trumpa z Kimem w związku z październikową podróżą prezydenta do Azji. Stacja podała, że pierwsza próba nawiązania kontaktu z przywódcą Korei Północnej przez Trumpa na początku 2025 roku nie doczekała się odpowiedzi, ponieważ strona północnokoreańska nie chciała przyjąć listu.