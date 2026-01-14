"To nie może się wydarzyć". Trump o przyszłości Grenlandii

Trump o premierze Grenlandii: nie wiem, kim on jest Źródło: TVN24

"Stany Zjednoczone potrzebują Grenlandii dla bezpieczeństwa narodowego. Jest ona niezbędna dla Złotej Kopuły, którą budujemy. NATO powinno przewodzić nam w jej zdobyciu. Jeśli tego nie zrobimy, zrobią to Rosja lub Chiny, a to nie może się wydarzyć" - napisał Donald Trump w środę na Truth Social. Jak ocenił, "NATO stanie się o wiele groźniejsze i skuteczniejsze z Grenlandią w rękach Stanów Zjednoczonych". "Cokolwiek innego jest niedopuszczalne" - dodał.

Trójstronne rozmowy o Grenlandii

Trump opublikował wpis na kilka godzin przed rozpoczęciem rozmów przedstawicieli administracji amerykańskiej z delegacjami rządów Danii i Grenlandii. Szefowie dyplomacji tych krajów przylecieli w środę do Waszyngtonu na spotkanie z wiceprezydentem J.D. Vancem i sekretarzem stanu Markiem Rubio. Ma się ono rozpocząć o godzinie 16.30 czasu polskiego.

Spotkanie odbędzie się na wniosek Kopenhagi, która chce, by Donald Trump zaprzestał gróźb zajęcia wyspy, która jest duńskim autonomicznym terytorium zależnym.

Amerykański prezydent utrzymuje, że włączenie Grenlandii do Stanów Zjednoczonych leży w kluczowym interesie USA. Według niego, jeśli nie zrobi tego Waszyngton, to wyspę przejmą Chiny lub Rosja. W zeszłym tygodniu Trump zagroził, że USA wejdą w posiadanie Grenlandii "po dobroci lub w trudniejszy sposób".

Trump: to ich problem

We wtorek premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen spotkał się w Kopenhadze ze swoją duńską odpowiedniczką Mette Fredriksen. Zadeklarował, że Grenlandczycy wolą pozostać przy Danii. - Jeśli mamy wybierać między USA a Danią, to wolimy być częścią Królestwa Danii – podkreślił Nielsen. Dodał, że Grenlandia "wybiera NATO, Królestwo Danii i Unię Europejską".

Prezydent Trump został później tego dnia poproszony o komentarz do tych słów podczas spotkania z dziennikarzami w bazie lotniczej Andrews pod Waszyngtonem.

- Cóż, to ich problem. Nie zgadzam się z nim. Nie wiem, kim on (premier Grenlandii - red.) jest. Nic o nim nie wiem. Ale to będzie dla niego duży problem - powiedział amerykański prezydent.

