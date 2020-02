Trump: Przeszliśmy przez piekło. Przyjaciół poznaje się w walce

To nie powinno się to wydarzyć żadnemu prezydentowi - podkreślił w czwartek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który komentował zakończony dzień wcześniej proces w sprawie jego impeachmentu. Prezydent został uniewinniony przez Senat.

"Zło, korupcja i przecieki". Trump o procesie impeachmentu

Jak mówił, "przechodziliśmy przez proces przez ponad trzy lata". - Było to złe, skorumpowane, byli tam kłamcy, były przecieki. To nie powinno się to wydarzyć żadnemu prezydentowi - stwierdził.

Trump pokazuje nagłówek. "We wszystkich gazetach tak jest"

Trump pokazał później okładkę dziennika "Washington Post" z nagłówkiem: Trump uniewinniony. - Zabierzcie to do domu, pokażcie przyjaciołom, to chyba jedyny dobry nagłówek "Washington Post" na mój temat - przekonywał. - We wszystkich gazetach tak jest, wszystkie nagłówki brzmią podobnie - dodał.